Что будет, если съесть ядовитые растения, которые разрешили сажать в Новосибирске? Отвечает биолог

В Новосибирске утвердили новый «Ассортимент растений для озеленения города». В список попали и два ядовитых вида — секуринега полукустарниковая и жестер даурский.
— У жестера ягодки маленькие, черненькие. Они никакие на вкус, жутко красящие, весь рот от них фиолетовый. Дети могут баловаться, конечно. И, скорее, у него больше слабительное действие. А секуринега — это молочай, конечно, ядовитое растение. У нее сухие плоды, быстро высыхающие коробочки. Вряд ли сильно соблазнятся на нее, в том числе дети. Она достаточно жесткая и невкусная. Но, да — она ядовитая, — рассказал корреспонденту НГС Олег Корсун, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН.
В мэрии добавление в список этих растений объяснили необходимостью разнообразить озеленение и тем, что они не запрещены к высадке.
Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства мэрии Новосибирска, заявила, что их можно в ограниченном виде — например, в скверах офисов. Растения есть в коллекции Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, одобрены им, а значит, их можно использовать.
В Новосибирске 19 января утвердили ассортимент растений для озеленения города. Список вызвал неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны специалистов. Почему, вы можете узнать здесь.