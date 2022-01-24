В Новосибирске утвердили список растений для озеленения города

В мэрии Новосибирска утвердили список растений, которые можно использовать для озеленения города. В одобренном для высадки списке числятся сразу 190 видов деревьев и кустарников. Среди допустимых растений есть разновидности берез, тополь, ель, дуб и многое другое. А вот клен ясенолистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий и приземистый и мелколистная липа вошли в «черный список».
— Так, мы надеемся, что теперь на улицах будут высаживать только газоустойчивые деревья и кустарники, а в парках, граничащих с городскими лесами, перестанут высаживать инвазивные растения, захватывающие природные экосистемы. Ну и конечно — важно предотвратить использование растений, не приспособленных к нашему сибирскому климату, — пояснили на портале «Зеленый Новосибирск».
Приказ подписала заместитель мэра Анна Терешкова. На сайте также уточнили, что до этого момента подбор растений осуществлялся или стихийно, или с использованием достаточно старого нормативного документа.
В Новосибирске предпринимателю, который вырубил аллею в Заельцовском районе на улице Кропоткина, придется заплатить за высадку деревьев.