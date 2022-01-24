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В Новосибирске утвердили список растений для озеленения города

Высаживать клен, иргу, яблоню, вяз и липу теперь нельзя

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Приказ об этих изменениях подписали 19 января

Приказ об этих изменениях подписали 19 января

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В мэрии Новосибирска утвердили список растений, которые можно использовать для озеленения города. В одобренном для высадки списке числятся сразу 190 видов деревьев и кустарников. Среди допустимых растений есть разновидности берез, тополь, ель, дуб и многое другое. А вот клен ясенолистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий и приземистый и мелколистная липа вошли в «черный список».

— Так, мы надеемся, что теперь на улицах будут высаживать только газоустойчивые деревья и кустарники, а в парках, граничащих с городскими лесами, перестанут высаживать инвазивные растения, захватывающие природные экосистемы. Ну и конечно — важно предотвратить использование растений, не приспособленных к нашему сибирскому климату, — пояснили на портале «Зеленый Новосибирск».

Приказ подписала заместитель мэра Анна Терешкова. На сайте также уточнили, что до этого момента подбор растений осуществлялся или стихийно, или с использованием достаточно старого нормативного документа.

В Новосибирске предпринимателю, который вырубил аллею в Заельцовском районе на улице Кропоткина, придется заплатить за высадку деревьев.

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