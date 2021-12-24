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В Новосибирске возле ТЦ вырубили аллею

Открытие нового ТЦ запланировано на январь

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Сегодня прошла массовая вырубка деревьев

Сегодня прошла массовая вырубка деревьев

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23 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кропоткина в районе дома 203 срубили деревья. Напротив через дорогу расположен ТЦ «Квадрат», открытие которого назначено на середину января 2022 года. Жители связывают вырубку с этим событием.

— Аллея была чудесной. Мы летом там прогуливались с детьми. Я понимаю, что участок небольшой — от перекрестка до перекрестка, но эти деревья создавали тень и защищали от шума. Очень жаль. Рабочие ответили нам, что здесь будет парковка нового ТЦ, и сюда же перенесут остановку общественного транспорта, — рассказала НГС местная жительница.

По ожиданиям собственника, ТЦ будут посещать от 3500 человек в день. В декабре ТЦ откроется частично, поскольку арендаторов еще набирают

По ожиданиям собственника, ТЦ будут посещать от 3500 человек в день. В декабре ТЦ откроется частично, поскольку арендаторов еще набирают

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ТЦ «Квадрат» расположен на месте бывшего автосалона. До 2007 года это был дилерский центр LADA, а затем его купила ГК «СОК». Позднее площадь занял автосалон VIP-Service, который в августе 2021 года переехал на Мочищенское шоссе. Однако в 2ГИС здание на Кропоткина, 203 до сих пор указано как «автосалон».

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Сейчас собственник активно набирает арендаторов. Согласно сайту объявлений Avito, цена аренды — от 2 тысяч рублей до 4,5 тысячи рублей за кв. метр в месяц. Общая площадь здания — 1830 кв. метров. Также заявлена собственная парковка площадью 1700 кв. метров. В объявлении об аренде указано, что «напротив ТЦ согласован пешеходный переход и остановка транспорта». Арендой занимается агентство LOKS.

Ранее сообщалось, что якорным арендатором выступит «Лента»

Ранее сообщалось, что якорным арендатором выступит «Лента»

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Раньше аллея выглядела вот так. Справа видна проезжая часть улицы Кропоткина

Раньше аллея выглядела вот так. Справа видна проезжая часть улицы Кропоткина

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НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Новосибирцы борются за зеленые насаждения разными способами. Так, в октябре жители модного ЖК вызвали полицию из-за рабочих, пытавшихся вырубить березовую рощу. Также мы сообщали, что происходит с огромным недостроенным ТРЦ «Европейский» на Дуси Ковальчук.

Также мы сообщали, что будет на месте бывшего торгового центра «Мегас» на улице Ипподромской. Сейчас там установили забор, а сам магазин не работает с середины лета. Владелец объекта намерен сделать в ТЦ капитальный ремонт и внести изменения в концепцию. Новый ТЦ будет называться «Атриум».

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срубили деревьяулица Кропоткина
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