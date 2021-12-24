В Новосибирске возле ТЦ вырубили аллею

23 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кропоткина в районе дома 203 срубили деревья. Напротив через дорогу расположен ТЦ «Квадрат», открытие которого назначено на середину января 2022 года. Жители связывают вырубку с этим событием.

— Аллея была чудесной. Мы летом там прогуливались с детьми. Я понимаю, что участок небольшой — от перекрестка до перекрестка, но эти деревья создавали тень и защищали от шума. Очень жаль. Рабочие ответили нам, что здесь будет парковка нового ТЦ, и сюда же перенесут остановку общественного транспорта, — рассказала НГС местная жительница.