Вокруг бывшего «Мегаса» на Ипподромской появился забор — что там происходит

Вокруг бывшего торгового центра «Мегас» на улице Ипподромской установили забор, сам магазин не работает уже с середины лета. Владелец объекта намерен сделать в ТЦ капитальный ремонт и внеси изменения в концепцию. Изменится и название — уже сейчас в 2ГИС этот объект обозначен как ТЦ «Атриум».

ТЦ «Мегас» построен в 2004 году торговым холдингом «Сибирский гигант», здесь открылся первый супермаркет будущей одноименной сети. В этом году «Сибирский гигант» перестал существовать как розничная компания — все магазины были закрыты. Большая часть помещений отошла томской группе «Лама», однако на «Мегас» на Ипподромской у владельцев оказались другие планы.