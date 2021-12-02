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Вокруг бывшего «Мегаса» на Ипподромской появился забор — что там происходит

Торговый центр сменит название и концепцию, супермаркет здесь начнет работать уже в декабре

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Таким должен предстать новый ТЦ после реконструкции

Таким должен предстать новый ТЦ после реконструкции

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Вокруг бывшего торгового центра «Мегас» на улице Ипподромской установили забор, сам магазин не работает уже с середины лета. Владелец объекта намерен сделать в ТЦ капитальный ремонт и внеси изменения в концепцию. Изменится и название — уже сейчас в 2ГИС этот объект обозначен как ТЦ «Атриум».

ТЦ «Мегас» построен в 2004 году торговым холдингом «Сибирский гигант», здесь открылся первый супермаркет будущей одноименной сети. В этом году «Сибирский гигант» перестал существовать как розничная компания — все магазины были закрыты. Большая часть помещений отошла томской группе «Лама», однако на «Мегас» на Ипподромской у владельцев оказались другие планы.

Здание бывшего «Мегаса» обнесли забором

Здание бывшего «Мегаса» обнесли забором

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Управлением и редевелопментом объекта занимается компания «Райдекс» — ей принадлежит значительное количество объектов коммерческой недвижимости по всему городу. Непосредственно к «Сибирскому гиганту» эта компания отношения не имеет, однако одним из учредителей «Райдекса» является Николай Манцуров — сын Александра Манцурова, 100%-го владельца «Сибирского гиганта»

На сайте «Райдекса» есть подробная информация об этом объекте, который после реконструкции будет называться «Атриум». Это же название выдает для здания и 2ГИС. Судя по описанию будущего ТЦ, каких-то принципиальных изменений в самой конструкции здания делать не планируется, речь идет скорее о капитальном ремонте. У здания появятся новые фасады, будет немного изменена внутренняя планировка и т. д.

Примерно так должна будет выглядеть в «Атриуме» кассовая зона супермаркета

Примерно так должна будет выглядеть в «Атриуме» кассовая зона супермаркета

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На первом этаже разместится супермаркет и несколько точек общепита. Второй этаж будет отдан непродуктовым федеральным ритейлерам (косметика и парфюмерия, одежда и обувь, товары для дома, товары для детей, бытовая техника и т. д.).

По словам руководителя отдела недвижимости «Райдекса» Юрия Горбунова, в «Атриуме» откроется большой магазин DNS (2300 квадратных метров) и точка сети KFC. В общей сложности в ТЦ будет представлено около 40 магазинов.

Внутренний вид ТЦ

Внутренний вид ТЦ

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Якорным арендатором «Атриума» станет сеть «Лента» — объявление о наборе персонала в будущую торговую точку уже вывешено на здании ТЦ. Здесь разместится магазин формата «Супер Лента» (супермаркеты с площадью более 1000 квадратных метров). Ритейлер совсем недавно изменил систему форматирования магазинов. Теперь в Новосибирске, помимо восьми гипермаркетов, работает 22 магазина формата «Супер» и 33 точки «Мини Лента».

Выбор именно «Ленты» (а не SPAR) в качестве арендатора Горбунов объяснил тем, что магазин этой сети «больше соответствовал концепции проекта». Супермаркет в «Атриуме» займет площадь 2000 квадратных метров и будет включать производство кулинарии и пекарню.

Срубленные деревья до сих пор лежат рядом с ТЦ

Срубленные деревья до сих пор лежат рядом с ТЦ

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Начало реконструкции ТЦ было омрачено сообщением о массовой вырубке деревьев. Новосибирская мэрия сообщила, что сотрудники администрации Калининского района города поймали пять «черных лесорубов», которые успели срубить 228 деревьев (в основном клен и боярышник). На рендере (выполненном в компьютерной графике рисунке, изображающем будущий вид объекта) будущий торговый центр окружает более просторный паркинг, который отделяет от проезжей части зеленая зона с маленькими елями.

Юрий Горбунов сообщил, что, по его информации, ни «Райдекс», ни собственники здания не ведут никаких работ на прилегающей территории.

— У нас нет пока даже утвержденного плана облагораживания прилегающей территории, зимой этим заниматься в любом случае невозможно. Но там проходят коммуникации, работы может проводить кто угодно, — говорит Горбунов.

Внешний вид будущего ТЦ

Внешний вид будущего ТЦ

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На сайте «Райдекса» сказано, что окончание проекта намечено «ориентировочно на 4-й квартал 2021 года», но, судя по тому, что работы на объекте только начались, открытие ТЦ вряд ли можно ждать раньше чем через несколько месяцев. По словам представителя «Райдекса», «Атриум» будет запускаться в два этапа. Супермаркет «Лента» должен начать работать уже в этом году, в конце декабря. А остальные магазины откроются в феврале будущего года.

Управляющий партнер агентства «Назаров и партнеры» Александр Назаров считает, что такого рода ребрендинг действительно может привлечь интерес к коммерческому объекту, однако полагает, что одной смены названия мало.

— Самое сложное — это сделать так, чтобы после первого посещения «Атриума» туда захотелось прийти или приехать еще и еще. То есть уникальность начинки, товаров и услуг, их качество и цены имеют первостепенное значение, — говорит эксперт.

На минувших выходных в Новосибирске открылся первый спортивный гипермаркет французской сети Decathlon. Его открытие несколько раз переносилось.

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