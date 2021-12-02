Вокруг бывшего «Мегаса» на Ипподромской появился забор — что там происходит

Вокруг бывшего торгового центра «Мегас» на улице Ипподромской установили забор, сам магазин не работает уже с середины лета. Владелец объекта намерен сделать в ТЦ капитальный ремонт и внеси изменения в концепцию. Изменится и название — уже сейчас в 2ГИС этот объект обозначен как ТЦ «Атриум».
ТЦ «Мегас» построен в 2004 году торговым холдингом «Сибирский гигант», здесь открылся первый супермаркет будущей одноименной сети. В этом году «Сибирский гигант» перестал существовать как розничная компания — все магазины были закрыты. Большая часть помещений отошла томской группе «Лама», однако на «Мегас» на Ипподромской у владельцев оказались другие планы.
Управлением и редевелопментом объекта занимается компания «Райдекс» — ей принадлежит значительное количество объектов коммерческой недвижимости по всему городу. Непосредственно к «Сибирскому гиганту» эта компания отношения не имеет, однако одним из учредителей «Райдекса» является Николай Манцуров — сын Александра Манцурова,
На сайте «Райдекса» есть подробная информация об этом объекте, который после реконструкции будет называться «Атриум». Это же название выдает для здания и 2ГИС. Судя по описанию будущего ТЦ, каких-то принципиальных изменений в самой конструкции здания делать не планируется, речь идет скорее о капитальном ремонте. У здания появятся новые фасады, будет немного изменена внутренняя планировка
На первом этаже разместится супермаркет и несколько точек общепита. Второй этаж будет отдан непродуктовым федеральным ритейлерам (косметика и парфюмерия, одежда и обувь, товары для дома, товары для детей, бытовая техника
По словам руководителя отдела недвижимости «Райдекса» Юрия Горбунова, в «Атриуме» откроется большой магазин DNS (2300 квадратных метров) и точка сети KFC. В общей сложности в ТЦ будет представлено около 40 магазинов.
Якорным арендатором «Атриума» станет сеть «Лента» — объявление о наборе персонала в будущую торговую точку уже вывешено на здании ТЦ. Здесь разместится магазин формата «Супер Лента» (супермаркеты с площадью более 1000 квадратных метров). Ритейлер совсем недавно изменил систему форматирования магазинов. Теперь в Новосибирске, помимо восьми гипермаркетов, работает 22 магазина формата «Супер» и 33 точки «Мини Лента».
Выбор именно «Ленты» (а не SPAR) в качестве арендатора Горбунов объяснил тем, что магазин этой сети «больше соответствовал концепции проекта». Супермаркет в «Атриуме» займет площадь 2000 квадратных метров и будет включать производство кулинарии и пекарню.
Начало реконструкции ТЦ было омрачено сообщением о массовой вырубке деревьев. Новосибирская мэрия сообщила, что сотрудники администрации Калининского района города поймали пять «черных лесорубов», которые успели срубить 228 деревьев (в основном клен и боярышник). На рендере (выполненном в компьютерной графике рисунке, изображающем будущий вид объекта) будущий торговый центр окружает более просторный паркинг, который отделяет от проезжей части зеленая зона с маленькими елями.
Юрий Горбунов сообщил, что, по его информации, ни «Райдекс», ни собственники здания не ведут никаких работ на прилегающей территории.
— У нас нет пока даже утвержденного плана облагораживания прилегающей территории, зимой этим заниматься в любом случае невозможно. Но там проходят коммуникации, работы может проводить кто угодно, — говорит Горбунов.
На сайте «Райдекса» сказано, что окончание проекта намечено «ориентировочно на
Управляющий партнер агентства «Назаров и партнеры» Александр Назаров считает, что такого рода ребрендинг действительно может привлечь интерес к коммерческому объекту, однако полагает, что одной смены названия мало.
— Самое сложное — это сделать так, чтобы после первого посещения «Атриума» туда захотелось прийти или приехать еще и еще. То есть уникальность начинки, товаров и услуг, их качество и цены имеют первостепенное значение, — говорит эксперт.
На минувших выходных в Новосибирске открылся первый спортивный гипермаркет французской сети Decathlon. Его открытие несколько раз переносилось.