Без яблонь: скандал разгорелся из-за списка мэрии об озеленении Новосибирска — туда попали и ядовитые виды

Новосибирцы очень остро реагируют на любые изменения зеленых зон. В городе осталось не так много мест, которые не застроили многоэтажками или торговыми центрами, поэтому даже санитарная обработка деревьев часто вызывает недовольство. Сейчас разгорается новый скандал. Мэрия утвердила «Ассортимент растений для озеленения города Новосибирска». Под запрет попали любимые многими яблоня ягодная, которой засажен сквер перед оперным театром, и липы. В списке разрешенных растений оказалось множество редких, краснокнижных, малоустойчивых видов и даже попали ядовитые. Корреспондент НГС Александра Бруня пообщалась с авторами документа и экспертами, чтобы оценить, как утвержденный список повлияет на зеленый облик Новосибирска.
Из-за чего разгорелся конфликт
Всё началось с того, что новосибирские питомники получили письма с подписанным 19 января приказом «Об утверждении ассортимента растений для озеленения города Новосибирска». Документ утвержден департаментом культуры, спорта и молодежи мэрии Новосибирска и подписан вице-мэром Анной Терешковой.
К нему прилагается список из 190 разрешенных к высадке в городе растений и 6 запрещенных. Оба списка вызвали бурное обсуждение в профессиональных чатах питомников и ландшафтных дизайнеров. Критика была настолько острой, что департамент устроил пресс-конференцию, чтобы ответить на растущее возмущение.
Зачем нужен список, кто его составлял и как он выглядит?
Как объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, новый список растений, рекомендованных для озеленения Новосибирска, потребовался, потому что предыдущий был еще 1987 года и включал в себя всего 89 разновидностей деревьев.
— Новосибирцы очень любят и хотят озеленять город, но, к сожалению, делают это не очень профессионально. Нужно, чтобы у тех же самых ТОСов, которые озеленяют придомовую территорию, были методические рекомендации, в соответствии с которыми они могут спокойно ориентироваться в тех растениях, которые можно высаживать в Новосибирске, — объяснила необходимость списка Анна Терешкова.
Ассортимент был согласован Светланой Гижицкой, начальником отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска. Она заявила, что список составлял «Зеленый совет» при мэрии. Использовали: публикации за последние 15 лет в области городского озеленения сибирских городов. Большая часть работ — Центрального ботанического сада СО РАН. Взяты данные о его коллекции, а как шаблон использовался предыдущий норматив.
— Плюс ко всему мы использовали опыт частных питомников. У нас в стране есть ассоциация производителей посадочного материала. Для Новосибирской области выделяется 11 питомников, которые дают свои сведения в эту ассоциацию. И их данные учтены в каталоге древесных растений, которые издаются данной ассоциацией, — заявила Светлана Гижицкая.
Растения разделены на несколько групп. По применению — основной, дополнительный и ограниченный. Есть градация по экологическим зонам и типам насаждений.
— Дополнительный можно использовать в небольшом объеме — не более трети. А ограниченный — это чаще всего экзоты, декоративные растения, которые требуют большего внимания и ухода, — объяснила Светлана Гижицкая. — Этот ассортимент — результат использования, по сути, трех массивов данных — научных исследований центрального ботанического сада, данных частных питомников и экспертной оценки.
Так составлялся список рекомендованных растений. С перечнем запрещенных всё намного проще — данные взяли из «Черной книги флоры Сибири». Фундаментальный труд ученых о чужеродных видах растений, которые легко и эффективно вытесняют местную флору.
В немилость в новосибирском списке попали шесть видов — клен ясенелистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий, вяз приземистый, липа мелколистная.
Что не так с «черным списком»
Первую волну негодования и критики вызвали виды, которые запретили. Особо специалисты переживают насчет запрета липы и яблони. Кстати, эти яблони так радуют новосибирцев в Театральном сквере. Ими буквально засажена вся площадка перед оперным театром.
— Сообщество переживает, что эти два дерева — липу и яблоню, которые очень неплохо ведут себя в городе и при этом недорогие, что их будут запрещать высаживать в черте Новосибирска, — рассказала Ольга Грозина, владелица питомника «Очарование природы».
Светлана Гижицкая утверждает, что запрет на пять видов (кроме клена ясенелистного) из ассортимента в черте города будет действовать только в четырех парках — Заельцовском парке культуры и отдыха, Бугринской роще, парке «У моря Обского» и парке «Сосновый бор» в Калининском районе.
— Мы ограничиваем использование этих растений в городских лесах и парках, которые граничат с природными экосистемами. Потому что там, где возникает их большой массив, они начинают активно размножаться. И приводит это к тому, что выпадают из древесного яруса такие привычные для нас виды, как сосна лесная, сосна обыкновенная, — объяснила Светлана Гижицкая. — И липа мелколистная, и яблоня ягодная — незаменимые растения, которые мы и дальше будем использовать в уличном озеленении.
Татьяна Киселева, главный специалист ботсада, лаборатории дендрологии, кандидат биологических наук, объяснила, что ситуация с «черным списком» не такая простая, как кажется на первый взгляд:
— Те виды, которые мы привычно считаем очень высокодекоративными и довольно устойчивыми в наших условиях, — они чужие, инородные, в основном из Северной Америки или Европы. Эти растения очень жаль. Но их рекомендовано использовать подальше от лесопарков.
Что не так с ассортиментом рекомендованных растений?
Больше всего нареканий вызвал именно перечень из одобренных 190 растений.
Во-первых, специалисты обнаружили в нем много растений, которые очень плохо приживаются в нашем климате и с большой долей вероятности просто вымерзнут или выпреют. Например, аморфа кустарниковая подмерзает даже в условиях более мягкого климата Подмосковья. Легко могут обмерзнуть барбарис, клен зеленокорый, форзиция, сосна веймутова и другие.
— Складывается ощущение, что всё подряд в список включили, потому что очень много тех растений, которые очень плохо зимуют, нестабильны в нашем климате, — объяснила Ольга Грозина, владелица питомника «Очарование природы». — Список никто не давал на утверждение ни ландшафтному сообществу, ни зеленому сообществу. Как будто скачали откуда. Поэтому и возмущение пошло.
Специалисты уверены, что список можно спокойно уменьшить в три раза и ориентироваться именно на те виды, которые могут выращивать новосибирские и российские питомники.
— В наших питомниках есть ассортимент, который прекрасно зимует, абсолютно подходящий, нормально выживаемый, который легко формировать. Стоит ли гнаться за таким огромным ассортиментом? — задается вопросом Грозина.
Вопросы возникают и из-за обилия краснокнижных растений, в первую очередь Забайкальского края. В список попали: секуринега полукустарниковая, жестер даурский, курильский чай даурский. Эксперты уверены, что для их приживания нужно приложить много усилий. А, например, очень красивый рододендрон даурский, хоть и не является краснокнижным растением, в нашей области быстро погибнет.
— Приживутся ли эти растения — это хороший вопрос. Нужно иметь ввиду, что в Новосибирской области есть определенная специфика, отличающаяся от Забайкальского края, — объяснил Олег Корсун, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. — В Забайкальском крае от силы сантиметр снега лежит и весна у нас очень сухая.
В Новосибирской области высокий снег будет таять, обильно пропитывая почву.
— Земля будет очень мокрая из-за огромного количества снега. И многие растения выпревают, просто гниют. Нужно внимательно смотреть по конкретным растениям. Могу сказать, что родондендрон даурский у вас будет расти не очень хорошо. Ему слишком сыро. И это вид лесных, но сухих, бесснежных склонов. И влажная среда ему не подходит. Если сможете обеспечить такие условия, чтобы он весной оказался не в мокрой земле, то, возможно, будет расти, — добавил забайкальский специалист.
Важно отметить, что два вида, которые попали в список, являются по сути ядовитыми — это секуринега полукустарниковая и жестер даурский.
— У жестера ягодки маленькие, черненькие. Они никакие на вкус, жутко красящие, весь рот от них фиолетовый. Дети могут баловаться, конечно. И скорее у него больше слабительное действие. А секуринега — это молочай, конечно, ядовитое растение. У нее сухие плоды, быстро высыхающие коробочки. Вряд ли сильно соблазнятся на нее, в том числе дети. Она достаточно жесткая и невкусная. Но, да — она ядовитая, — добавил Олег Корсун.
В мэрии добавление в список редких и краснокнижных растений объясняют просто — городу нужно разнообразие. А если у питомников нет нужного материала, то это возможность для их развития.
— Вторая группа нареканий касалась относительно редких растений, которые не используются в частных питомниках. У коллег возникал вопрос, почему мы поставили, например ель сибирскую, семинскую форму. Сказали, что у них нет этого материала. Мы поставили ее, потому что во всех публикациях она значилась, как самое устойчивое дерево с голубой хвоей. Всем нравятся такие растения, но мы видим, что в Новосибирске эти растения не всегда себя чувствуют очень хорошо. Нам кажется, что настало время частным питомникам обратить внимание на декоративные формы наших видов, — уверена Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.
Насчет ядовитой секуринеги и жестера специалист ответила, что они есть в коллекции ботсада, одобрены им, а значит их можно использовать в ограниченном виде — например, в скверах офисов.
На вопрос не будут ли столь редкие и непростые в разведении растения стоить намного дороже Светлана Гижицкая ответила вопросом: «Почему вы решили, что они будут стоить дороже?»
Вице-мэр Анна Терешкова при этом рассчитывает, что редкие растения привлекут в город больше туристов:
— Наша идеальная картинка — как едут люди смотреть на цветение сакуры, почему в Новосибирске не могут быть свои особенности. Куда будут приезжать люди для того, чтобы посмотреть на цветение именно наших сибирских растений.
Открыто критиковать список готовы немногие представители питомников и ландшафтного сообщества. Как сообщил источник НГС, большинство опасаются срывов контрактов с мэрией.
Почему ни один сотрудник ботсада СО РАН не поставил под ассортиментом свою подпись?
Предыдущие списки растений принимались Центральным ботаническим садом СО РАН. В этот раз документ составлен именно подразделением мэрии.
— Не совсем понимаю, в чем претензии к этому ассортименту. Это регулирование того, чтобы ничего агрессивного к нам не заселяли. Это в первую очередь ограничения. Наши эксперты смотрели список, но в частном порядке. Обращались к конкретным людям и, возможно, охватили не весь спектор — это уже другой вопрос, — объяснил Виктор Чепинога, директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. — Сам я список не смотрел.
Во время пресс-конференции Светлана Гижицкая подчеркивала, что в работе использовались научные достижения ученых ботсада, их публикации и списки. При этом ни один из сотрудников ботсада офицально не подставил свою подпись под новым документом и не утверждал его.
— Я не принимала участия в разработке этого списка. Я его только просмотрела. К сожалению, не очень внимательно, так как занята была другими вопросами. Сделала некоторые замечания. Большинство замечаний были учтены. Не все, но большинство, — рассказала Татьяна Киселева, главный специалист Центрального ботанического сада СО РАН, лаборатории дендрологии, кандидат биологических наук. — Это первый раз, когда список составляет не ботанический сад. Но специалисты пользовались нашей научной литературой, где все обосновано и приведены данные по поведению растений. Ботанический сад, в частности сотрудники лаборатории дендрологии, которые занимаются изучением древесных растений, никакие документы не подписывали.
Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что составление документа намеренно не отдали только ботаническому саду.
— Есть в ботаническом саду специалисты, с кем согласована эта позиция. Если надо — мы сделаем подпись. Если из-за этого возникают вопросы, что список не легитимен, что не было согласован. Просто мы об этом даже не думали. У нас достаточно дружеские отношения с ботсадом. У нас подписано соглашение о взаимодействии, и мы в рамках этого соглашения и действуем. У нас есть чаты. Вызывать постоянно сюда людей или нам туда мотаться — это тоже не (вариант). То есть мы работаем на доверии с ботаническим садом, — объяснила Анна Терешкова. — У нас есть «Зеленый совет», который специально создан, именно для того, чтобы люди, которые занимаются этим практически, рассказали и сказали свое мнение. Это документ управления благоустройств общественных пространств. Мы заказчики и мы его подписали. В рамках сотрудничества нас консультировали различные подразделения.
— Кто-то из специалистов именно ботсада поставил свою подпись, что одобрил его? — задала вопрос участникам пресс-конференции корреспондент НГС.
— В частной переписке, — ответила Светлана Гижицкая.
— Это не обязательное требование, — добавила Мария Смирнова, начальник отделения управления озелененными общественными пространствами.
Как ообщил источник НГС, сотрудники ботсада коллегиально решили не давать комментариев по этой ситуации, получив устное распоряжение от начальства «не раздувать скандал», а также не подписывать сейчас никаких документов.
Питомники обратились с жалобами
Частные питомники решили обратиться с жалобой в Ассоциацию производителей посадочных материалов.
— Этот список никогда не согласовывался с Ассоциацией. Жалобы от членов АППМ из Новосибирска поступили, — рассказала корреспонденту НГС директор ассоциации Маргарита Саварская.
Юрист ассоциации изучил жалобы и объяснил, что «представленный документ носит рекомендательный характер и направлен на регулирование процесса озеленения города Новосибирска. Данный документ относится к внутренним документам организации, выступающей в качестве Заказчика, и не является обязательным для иных лиц».
В ассоциации добавили, что растения из черного списка, все, кроме клена янелистного, есть и в списке рекомендованных к озеленению и их включение в запреты выглядит странно.
— В связи с этим предлагаем проверить состав «Черного списка» на соответствие научному труду и составить некий научно обоснованный документ с возражениями, направив его в Мэрию, местное областное учреждение по экологии с предложением изменить (отменить) черный список, — объяснили в ассоциации. — Предлагаем написать обращение в ФАС и указать на ограничение конкуренции со стороны муниципального заказчика мэрии Новосибирска в виде ограничения перечня растений, используемых в местном озеленении.
После пресс-конференции Светлана Гижицкая сообщила корреспонденту НГС, что сейчас будет готовиться еще один список для озеленения — но в него уже войдут многолетние растения, цветы.
Что еще почитать по проблемам озеленения
В Новосибирске предпринимателю, который вырубил аллею в Заельцовском районе на улице Кропоткина, придется заплатить за высадку деревьев.
Ранее НГС писал, что мэрия Новосибирска оставила жильцам дома № 10 по улице Державина пни и молодую поросль, которая выросла на месте спиленных деревьев. Власти посчитали это озеленением двора.
По каким признакам определяют аварийное дерево и куда могут обратиться новосибирцы, если считают, что работы во дворе незаконны, вы можете узнать здесь.