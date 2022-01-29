Без яблонь: скандал разгорелся из-за списка мэрии об озеленении Новосибирска — туда попали и ядовитые виды

Почему ни один сотрудник ботсада СО РАН не поставил под ассортиментом свою подпись?

Предыдущие списки растений принимались Центральным ботаническим садом СО РАН. В этот раз документ составлен именно подразделением мэрии.

— Не совсем понимаю, в чем претензии к этому ассортименту. Это регулирование того, чтобы ничего агрессивного к нам не заселяли. Это в первую очередь ограничения. Наши эксперты смотрели список, но в частном порядке. Обращались к конкретным людям и, возможно, охватили не весь спектор — это уже другой вопрос, — объяснил Виктор Чепинога, директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. — Сам я список не смотрел.

Во время пресс-конференции Светлана Гижицкая подчеркивала, что в работе использовались научные достижения ученых ботсада, их публикации и списки. При этом ни один из сотрудников ботсада офицально не подставил свою подпись под новым документом и не утверждал его.

— Я не принимала участия в разработке этого списка. Я его только просмотрела. К сожалению, не очень внимательно, так как занята была другими вопросами. Сделала некоторые замечания. Большинство замечаний были учтены. Не все, но большинство, — рассказала Татьяна Киселева, главный специалист Центрального ботанического сада СО РАН, лаборатории дендрологии, кандидат биологических наук. — Это первый раз, когда список составляет не ботанический сад. Но специалисты пользовались нашей научной литературой, где все обосновано и приведены данные по поведению растений. Ботанический сад, в частности сотрудники лаборатории дендрологии, которые занимаются изучением древесных растений, никакие документы не подписывали.

Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что составление документа намеренно не отдали только ботаническому саду.

— Есть в ботаническом саду специалисты, с кем согласована эта позиция. Если надо — мы сделаем подпись. Если из-за этого возникают вопросы, что список не легитимен, что не было согласован. Просто мы об этом даже не думали. У нас достаточно дружеские отношения с ботсадом. У нас подписано соглашение о взаимодействии, и мы в рамках этого соглашения и действуем. У нас есть чаты. Вызывать постоянно сюда людей или нам туда мотаться — это тоже не (вариант). То есть мы работаем на доверии с ботаническим садом, — объяснила Анна Терешкова. — У нас есть «Зеленый совет», который специально создан, именно для того, чтобы люди, которые занимаются этим практически, рассказали и сказали свое мнение. Это документ управления благоустройств общественных пространств. Мы заказчики и мы его подписали. В рамках сотрудничества нас консультировали различные подразделения.

— Кто-то из специалистов именно ботсада поставил свою подпись, что одобрил его? — задала вопрос участникам пресс-конференции корреспондент НГС.

— В частной переписке, — ответила Светлана Гижицкая.

— Это не обязательное требование, — добавила Мария Смирнова, начальник отделения управления озелененными общественными пространствами.

Как ообщил источник НГС, сотрудники ботсада коллегиально решили не давать комментариев по этой ситуации, получив устное распоряжение от начальства «не раздувать скандал», а также не подписывать сейчас никаких документов.

Питомники обратились с жалобами

Частные питомники решили обратиться с жалобой в Ассоциацию производителей посадочных материалов.

— Этот список никогда не согласовывался с Ассоциацией. Жалобы от членов АППМ из Новосибирска поступили, — рассказала корреспонденту НГС директор ассоциации Маргарита Саварская.

Юрист ассоциации изучил жалобы и объяснил, что «представленный документ носит рекомендательный характер и направлен на регулирование процесса озеленения города Новосибирска. Данный документ относится к внутренним документам организации, выступающей в качестве Заказчика, и не является обязательным для иных лиц».

В ассоциации добавили, что растения из черного списка, все, кроме клена янелистного, есть и в списке рекомендованных к озеленению и их включение в запреты выглядит странно.

— В связи с этим предлагаем проверить состав «Черного списка» на соответствие научному труду и составить некий научно обоснованный документ с возражениями, направив его в Мэрию, местное областное учреждение по экологии с предложением изменить (отменить) черный список, — объяснили в ассоциации. — Предлагаем написать обращение в ФАС и указать на ограничение конкуренции со стороны муниципального заказчика мэрии Новосибирска в виде ограничения перечня растений, используемых в местном озеленении.

После пресс-конференции Светлана Гижицкая сообщила корреспонденту НГС, что сейчас будет готовиться еще один список для озеленения — но в него уже войдут многолетние растения, цветы.

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