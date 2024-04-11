Верховный суд отменил приговор директору ребцентра и его помощникам — они похитили 25 алкоголиков и наркоманов

Мягкий приговор стал неожиданностью даже для самих обвиняемых: на итоговое (как казалось в марте минувшего года) заседание по делу они пришли с вещами Источник: Анна Скок / NGS.RU











10 апреля Верховный суд России отменил условный приговор директору реабилитационного центра для зависимых «Национальный проект» и пятерым его помощникам. По словам представителей потерпевшей стороны, решение было вынесено в связи с мягкостью назначенного наказания.

В конце марта 2023 года всех шестерых приговорили к условным срокам за похищение 25 человек, совершенное организованной группой.

Деятельность реабилитационного центра следователь СК и полицейские и спецназ остановили в августе 2020 года, когда в коттедж на улице Адмиральской в Заельцовском районе Новосибирска приехал целый камаз ОМОНа. В этот момент в доме находились порядка 40 пациентов. Большая часть этих людей стали потерпевшими по уголовному делу, меньшая — заявила, что проходит лечение от зависимости добровольно.

Изначально Абашева и его помощников обвиняли в похищении и незаконном лишении свободы людей, позже обвинения по второму пункту с них сняли. Всех шестерых приговорили к условным срокам лишения свободы. Это наказание сторона потерпевших посчитала слишком мягким и обжаловала решение суда сначала в апелляционной инстанции, а когда та оставила приговор без изменений, в кассационной, то есть, в Верховном суде.

— Обжаловали приговор мы в связи с несогласием с квалификацией и чрезмерно мягким наказанием, — рассказал адвокат потерпевшего Максима Захарова Иван Скачков. — Мы утверждаем, что все-таки обвиняемыми были совершены похищения в составе организованной группы. Также мы не увидели каких-либо исключительных смягчающих обстоятельств, которые позволяли бы изменить категорию преступлений на менее тяжкую.

Изначально в своей жалобе, составленной в интересах двоих потерпевших, адвокат просил изменить приговор на более строгий, но Верховный суд решил, что в деле надо разбираться заново. Кассационная инстанция полностью отменила решение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение.

Отмену приговора подтвердила и адвокат обвиняемого Сергея Абашева Елена Ромашова, однако сказала, что прокомментировать ничего не может, так как еще не видела текст решения Верховного суда.

Ранее НГС неоднократно писал о деле Сергея Абашева и «Национального проекта». Вскоре после задержания директора и сотрудников реабилитационного центра журналисты побывали внутри дома на Адмиральской и пообщались с бывшими клиентами рехаба и женой Абашева, а в марте 2023-го поприсутствовали на оглашении приговора, чтобы проследить за неоднозначной историей до самого конца.