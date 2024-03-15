«Применяли насилие»: следственный комитет изучит рехаб в себе под Новосибирском — возбуждено уголовное дело

Безопасность реабилитационного центра обеспечивали крепкие молодые парни Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Искитимский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по факту оказания опасных для жизни услуг (238 УК РФ) в реабилитационном центре «Горизонт надежды» в селе Михайловка Искитимского района Новосибирской области. Согласно тексту постановления, это произошло еще в декабре 2023 года. 15 марта документ оказался в распоряжении редакции НГС.



Потерпевшей по делу признали сибирячку Екатерину Боброву, которая в ноябре 2023-го откровенно рассказала о своем жутком опыте пребывания в реабилитационном центре НГС. По словам девушки, персонал рехаба избивал ее и применял психологическое насилие, кормили пациентов впроглодь, покинуть центр можно было лишь тогда, когда родственники не могли больше платить за пациентов. По словам девушки, одним из владельцев реабилитационного центра был один из депутатов Искитимского района Александр Астахов.

Журналисты НГС съездили в реабилитационный центр и пообщались с руководством и оставшимися благонадежными пациентами, которые наперебой говорили, что никто и никогда насилия к ним не применял.

Следователи пришли к другому выводу:

— Неустановленные сотрудники реабилитационного центра оказывали Бобровой услуги ненадлежащего качества и не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, применяя к ней в период реабилитации насилие, — значится в тексте постановления.

Дело возбудили еще в декабре минувшего года Источник: предоставлено Екатериной Бобровой











Вскоре после разговора с Екатериной журналисты пообщались и с Александром Астаховым, который заверил: его благотворительный фонд давно сменил профиль деятельности, а реабилитационный центр он продал другой благотворительной организации «Орион». А значит, реабилитационный центр не имеет к нему никакого отношения.



— Мы давным-давно занимались реабилитацией. В 22-м году, в мае, по-моему, «Орион» начал там уже свою деятельность, — заявил Александр Астахов в разговоре с НГС. — И то ли наши документы там остались, то ли еще что-то. Может быть, поэтому пациенты думают, что это мы. А как они там проводят работу, я не могу сказать, — прокомментировал депутат то, что его благотворительный фонд зарегистрирован по тому же адресу, что и реабилитационный центр.

БФ СРЦ «Горизонт надежды» был зарегистрирован еще в марте 2014 года. Его президентом, также по данным сервиса Rusprofile, указан Михаил Стебеньков, с момента открытия и до 15 декабря 2021 года его учредителями являлись Иван Анатольевич Федякин и Александр Викторович Астахов. Данными о финансовой деятельности социально-реабилитационного центра сервис Rusprofile не располагает.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, речь идет об одном и том же центре.

— Боброва проходила социальную реабилитацию и ресоциализацию в реабилитационном центре благотворильный фонд «Орион» (ранее назывался «Горизонт надежды»), — указано в документе.

Ранее НГС писал об окончании истории другого реабилитационного центра, который находился в Новосибирске. Его директора Сергея Абашева приговорили к 6,5 года условно за похищение 25 человек. Часть пациентов центра тогда озвучивала жуткие подробности «лечения», напоминающие истории Екатерины и Тимуры, а другая — защищала директора и консультантов.

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