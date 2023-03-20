Сибиряки похитили 25 алкоголиков и наркоманов, чтобы вылечить их от зависимости — часть пациентов оказалась против

Из 40 пациентов потерпевшими были признаны 24 человека по 127-й статье и один — по 126-й. Остальные заявили, что находились в коттедже на Адмиральской добровольно.



Осенью 2020 года жена Сергея Абашева встретилась с журналистами НГС, чтобы показать, как работал реабилитационный центр.



— Вы не представляете, какая репутация была у этого центра, ни одного плохого отзыва, — говорила она. — Ни одного плохого отзыва, пока этот Максим нам не нагадил.



Женщина подчеркивала, что бизнесмен не хотел осознать, что зависим от алкоголя, и просто хотел вернуться к привычному образу жизни — как и другие пациенты, которые в итоге не остались лечиться, а были признаны потерпевшими по уголовному делу. Оставшиеся на свободе сотрудники «Национального проекта» были уверены, что не закончившие реабилитацию зависимые скоро снова начнут употреблять, — частично они оказались правы.

