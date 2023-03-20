Сибиряки похитили 25 алкоголиков и наркоманов, чтобы вылечить их от зависимости — часть пациентов оказалась против

В Новосибирском областном суде сегодня вынесли приговор по делу реабилитационного центра «Национальный проект». Итоговое решение выслушали бывший директор рехаба Сергей Абашев и четверо его помощников. Следователи, а за ними и суд пришли к выводу, что подельники фактически похищали людей: запихивали в машину и увозили в добротный коттедж на улице Адмиральской в Заельцовском районе Новосибирска, откуда просто так было не уйти. При этом сами подсудимые, их защитники и родственники, да и некоторые клиенты были уверены: центр занимался благими делами и пострадал из-за алкоголика, которому слишком хотелось выпить. НГС вспомнил неоднозначную историю — от начала и до итогового решения.
Штурм, которого не было
История реабилитационного центра Фонда развития социальных программ «Национальный проект» стала публичной в сентябре 2020 года, когда в коттедж на улице Адмиральской под утро нагрянули следователи СК, оперативники полиции и целый КАМАЗ ОМОНа — для силовой поддержки.
С другой стороны надежных стальных дверей спали пациенты рехаба, мужчины и женщины, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, волонтеры — бывшие клиенты центра, а также немногочисленные сотрудники учреждения. Незваных гостей там не ждали.
— Сотрудник реабилитационного центра сам открыл дверь спросонья, — спустя неделю рассказывал НГС следователь по особо важным делам Максим Самков. — Он просто открыл: не ожидал, что приедет столько сотрудников. Это был ОМОН, целый КАМАЗ, сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета. Он открыл дверь, после чего все зашли достаточно спокойно, сопротивление никто не оказывал.
Побег
О коттедже на Адмиральской следователи узнали от одного из узников (или пациентов — смотря чьей версии верить) реабилитационного центра. Бизнесмен Максим Захаров рассказывал НГС, что попал в «Национальный проект» по чистой случайности: он выпил лишнего (не в первый раз), поругался с женой, а та обратилась в реабилитационный центр.
— Я сразу потребовал, чтобы меня выпустили, — рассказывает Максим Захаров. — Мне ответили: «Не тебе решать. Как жена добро даст, так и отпустим, или как перестанут за тебя платить. Будешь сидеть до победного, пока деньги не кончатся».
Ждать, пока супруга сменит гнев на милость, Захаров не стал. Он умудрился сбежать из коттеджа на Адмиральской — несмотря на то, что двери и даже окна всегда запирались. И отправился напрямую в Следственный комитет.
— Следователи СК и оперативные сотрудники обнаружили и освободили 40 принудительно удерживаемых лиц. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В ходе обыска были изъяты наручники, документация и паспорта удерживаемых лиц, — комментировали тогда громкую операцию в Следственном комитете.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Почти сразу к этим обвинениям добавилась и статья 126 УК РФ (похищение человека).
— Двери в доме, в котором располагался реабилитационный центр, были металлические с замками, всегда закрытые. Окна домов были оборудованы металлическими конструкциями с цепями, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации, — описывали меры безопасности в СК. — Кроме того, злоумышленники, используя то обстоятельство, что лица поступали в центр в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также применяя к ним физическую силу, принуждали вновь прибывших в реабилитационный центр лиц к подписанию согласий на пребывание.
Из 40 пациентов потерпевшими были признаны 24 человека по 127-й статье и один — по 126-й. Остальные заявили, что находились в коттедже на Адмиральской добровольно.
Осенью 2020 года жена Сергея Абашева встретилась с журналистами НГС, чтобы показать, как работал реабилитационный центр.
— Вы не представляете, какая репутация была у этого центра, ни одного плохого отзыва, — говорила она. — Ни одного плохого отзыва, пока этот Максим нам не нагадил.
Женщина подчеркивала, что бизнесмен не хотел осознать, что зависим от алкоголя, и просто хотел вернуться к привычному образу жизни — как и другие пациенты, которые в итоге не остались лечиться, а были признаны потерпевшими по уголовному делу. Оставшиеся на свободе сотрудники «Национального проекта» были уверены, что не закончившие реабилитацию зависимые скоро снова начнут употреблять, — частично они оказались правы.
В числе прочих пациентов следователи и полицейские в то утро освободили молодого человека по имени Федор Хижин. Спустя полгода после этого, 6 марта 2021 года, он после совместного употребления наркотиков зарезал свою девушку. 31 августа 2022-го Хижина приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
3 сентября 2020 года Сергея Абашева отправили за решетку: следователи тогда сочли его лидером группы, при этом мужчина категорически не признавал вину. Следующие 14 месяцев он провел в СИЗО. К моменту вынесения приговора все фигуранты дела находились либо под домашним арестом (сам Абашев), либо под подпиской о невыезде.
Встать, суд идет
Приговор по делу назначили на 20 марта. Планировалось огласить его на неделю раньше, но объемный документ судья просто не успела составить. Возле здания суда один из обвиняемых настойчиво интересуется у адвоката, можно ли договориться, чтобы отбывать наказание в определенной колонии — якобы там «подвязки» есть.
За два года следствия и суда обвинения несколько изменились. Теперь Сергею Абашеву и его помощникам вменяют только часть 3 статьи 126 УК РФ — похищение людей, совершенное организованной группой. Такие преступления оценивают как особо тяжкие, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Так что на процесс подсудимые пришли с сумками — на случай, если их возьмут под стражу сразу после оглашения.
Потерпевшие к процессу относились с куда меньшим интересом и вниманием. В день оглашения приговора в зале присутствовал только Максим Захаров со своим адвокатом. Он, по словам государственного обвинителя, вообще старался посещать если не все, то большую часть заседаний, — в отличие от других. Некоторых бывших узников реабилитационного центра на стадии допросов вообще не смогли найти: кто-то ушел в глубокое подполье, некоторые после освобождения вернулись к употреблению наркотиков и умерли.
Часть зависимых в суде даже отказались от исков к работникам рехаба. Среди последних был и Федор Хижин, которого на процесс доставляли под конвоем.
— Государственное обвинение просило для них наказание в виде реального лишения свободы, — подтвердил государственный обвинитель по делу, прокурор отдела государственных обвинителей Виталий Хохрин.
Тем удивительнее был приговор. Сергей Абашев получил самое строгое наказание — 6,5 лет лишения свободы условно. Его подельники отделались еще меньшими условными сроками: от 5 до 6 лет.
Все они, по данным прокуратуры, признали вину. Двое работников ребцентра вообще заключили досудебное соглашение и подробно рассказывали о том, как зависимые от алкоголя, наркотиков или азартных игр попадали в дом на Адмиральской. Все они явно не ожидали, что за особо тяжкие преступления можно получить условное наказание.
— Конечно, мы очень рады такому приговору, — сказала жена Сергея Абашева, Елена. Ее муж, по словам женщины, устал и перенервничал, и говорить с журналистами был не готов.
Для женщины условное наказание стало такой же неожиданностью, как и для остальных присутствующих, и сдерживать эмоции она явно не может.
— Да ребят всех, кто через это прошел, надо вообще причислить к лику святых за то, что они с нечистью такой борются! — она осекается на полуслове и добавляет: — И не только борются, но и помогают им.
— Вполне довольны, — поддержала Елену Абашеву адвокат Светлана Грибковская, которая в процессе представляла интересы Алексея Мельникова. — Суд поменял категорию совершенного преступления, то, что остались не свободе все, немаловажно. Моему подзащитному, как и всем остальным, определили гражданские иски. Ну что ж, будут платить. Оправдать их суд не мог: люди заключили досудебные соглашения, преступление было совершено, за него надо отвечать.
Сам Мельников стоит рядом с защитником и, кажется, рад бы сдержать широкую улыбку, но не может.
Совсем по-другому отнесся к приговору адвокат Иван Скачков, который сидел в противоположной стороне зала, рядом с гособвинителем и своим доверителем Максимом Захаровым.
— Мы считаем наказание слишком мягким и будем его обжаловать, — говорит он. — Это было посягательство на свободу личности. Потерпевшие находились в полной изоляции, а подсудимые получили условные сроки и пошли к себе домой.
Вряд ли устроил Захарова и результат рассмотрения гражданских исков. Потерпевший рассчитывал получить 5 миллионов рублей с Сергея Абашева и еще по одному — с троих его подчиненных. Суд уменьшил эту сумму на порядок.
Не исключено, что после изучения мотивировочной части захочет обжаловать мягкий приговор и прокуратура. Так что точку в истории о похищении зависимых ставить рано.
Ранее НГС писал о том, как изменился рынок сбыта наркотиков после того, как закрыли крупнейшую онлайн-площадку в даркнете.
Сегодня в Новосибирском областном суде состоялось итоговое заседание по делу.