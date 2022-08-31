Суд приговорил к 15 годам лишения свободы Фёдора Хижина — он убил 17-летнюю девушку
На теле погибшей было 59 ранений
Сегодня, 31 августа, суд приговорил на 15 лет колонии строго режима Фёдора Хижина, обвиненного в убийстве 17-летней девушки с особой жестокостью. Преступление было совершено в марте 2021 года.
В ходе судебного заседания стало известно, что Хижин вместе с жертвой находился в квартире, где они употребили наркотическое средство. После этого обвиняемый нанес девушке не менее 59 ударов ножом в жизненно важные органы. Примерно через 30–60 минут она скончалась. Затем парень похитил ее деньги и вещи, и поехал в Кемерово, где был задержан сотрудниками полиции.
— Стороной государственного обвинения суду предложено назначить наказание в виде 18 лет лишении свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщила журналистам перед началом заседания прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.
Суд огласил приговор:
— Назначено наказание по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы на срок 6 месяцев. По совокупности преступлений в результате частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год 4 месяца.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области уточнили, что Фёдор Хижин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Также Фёдор Хижин должен возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 344 000 рублей и моральный вред в размере 1 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
НГС следил за вынесением приговора в онлайн-трансляции. В ходе заседания известны новые подробности этого жестокого убийства.