Суд приговорил к 15 годам лишения свободы Фёдора Хижина — он убил 17-летнюю девушку

Сегодня, 31 августа, суд приговорил на 15 лет колонии строго режима Фёдора Хижина, обвиненного в убийстве 17-летней девушки с особой жестокостью. Преступление было совершено в марте 2021 года.

В ходе судебного заседания стало известно, что Хижин вместе с жертвой находился в квартире, где они употребили наркотическое средство. После этого обвиняемый нанес девушке не менее 59 ударов ножом в жизненно важные органы. Примерно через 30–60 минут она скончалась. Затем парень похитил ее деньги и вещи, и поехал в Кемерово, где был задержан сотрудниками полиции.