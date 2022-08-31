Суд огласит приговор Федору Хижину, обвиняемому в жестоком убийстве своей девушки: онлайн-трансляция из зала суда

Сегодня, 31 августа, в Новосибирском областном суде огласят приговор Федору Хижину. Его обвиняют в жестоком убийстве своей знакомой, совершенном 7 марта 2021 года.



По данным полиции, он нанес девушке около 85 ножевых ранений в квартире в Дзержинском районе. Затем Хижин похитил у погибшей деньги и уехал к своей знакомой в Кемерово на такси. Автомобиль попал в аварию, и Федор отправился дальше автостопом — его подвозил дальнобойщик. Полицейские установили личность подозреваемого и связались с его знакомой в Кемерове. Она назначила Федору встречу у торгового центра. Там его задержали.

Оглашение приговора назначено на 13:30. В зале суда находится корреспондент НГС Анна Скок.