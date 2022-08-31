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СрочноПриговор за убийство 17-летней
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Онлайн-трансляция

Суд огласит приговор Федору Хижину, обвиняемому в жестоком убийстве своей девушки: онлайн-трансляция из зала суда

Он нанес 17-летней погибшей 35 ножевых ранений

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Сегодня, 31 августа, в Новосибирском областном суде огласят приговор Федору Хижину. Его обвиняют в жестоком убийстве своей знакомой, совершенном 7 марта 2021 года.

По данным полиции, он нанес девушке около 85 ножевых ранений в квартире в Дзержинском районе. Затем Хижин похитил у погибшей деньги и уехал к своей знакомой в Кемерово на такси. Автомобиль попал в аварию, и Федор отправился дальше автостопом — его подвозил дальнобойщик. Полицейские установили личность подозреваемого и связались с его знакомой в Кемерове. Она назначила Федору встречу у торгового центра. Там его задержали.

Оглашение приговора назначено на 13:30. В зале суда находится корреспондент НГС Анна Скок.

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Около 2 часов ночи действие наркотика начало проходить, что всегда вызывало у Хижина тревогу и агрессию. Страдания погибшей он причинять не желал.

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Оглашение приговора продолжается

Оглашение приговора продолжается

Судья перечисляет телесные повреждения, которые Федор Хижин нанес потерпевшей. В деле говорится о том, что обвиняемый признал вину и хотел причинить погибшей травмы.

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Судья разрешила съемку только при оглашении мотивировочной части приговора, передает Анна Скок.

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Началось судебное заседание

Началось судебное заседание

Суд начал оглашение приговора.

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Федор Хижин не отвечает на вопросы о том, какого решения суда он ждет.

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Хижина завели в зал суда

Федора Хижина завели в зал суда

Федора Хижина завели в зал суда

Федор Хижин не разговаривает с журналистами.

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Людей запустили в зал суда

Людей запустили в зал суда

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Прокуратура просит 18 лет колонии строгого режима для Хижина

— По версии обвинения, в судебном заседании установлено, что 6 марта 2021 года молодые люди совместно употребили наркотическое средство. После чего подсудимый нанес девушке множественные, не менее 59, удары ножом в жизненно важные органы: шею, голову, лицо, верхние конечности, причинив ей тем самым страдания и мучения, телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. Убедившись в наступлении смерти знакомой, Хижин похитил денежные средства, мобильный телефон, ноутбук стоимостью более 50 000 рублей, после чего скрылся. Стороной государственного обвинения суду предложено назначить наказание в виде 18 лет лишении свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщила журналистам перед началом заседания прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.

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Родственники Федора Хижина отказываются разговаривать с журналистами.

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Процесс задерживается: заседание еще не началось.

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— В коридоре ждут родственники и друзья погибшей девушки. Ее мать разговаривать с журналистами не хочет, — передает корреспондент НГС из облсуда.

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Расследование уголовного дела завершили в октябре 2021 года. Судебный процесс начался 16 ноября.

Федора Хижина обвиняют по пунктам «д», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Сейчас ему грозит срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

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Федор перевел с карты погибшей 3000 рублей на свою, забрал ее ноутбук и мобильный телефон.

На допросе обвиняемый рассказал, что перед убийством между ним и погибшей произошел словесный конфликт.

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Погибшей девушке было 17 лет. Федору Хижину на момент совершения убийства — 19 лет.

— По версии следователей, обвиняемый под воздействием наркотического средства «мефедрон» с целью получения средств на приобретение наркотиков с особой жестокостью убил несовершеннолетнюю девушку. Проявляя исключительное бессердечие, злоумышленник нанес не менее 85 ударов ножом и неустановленным твердым тупым предметом по голове, шее, лицу и рукам потерпевшей, из которых не менее 48 ударов ножом пришлись по голове и шее, — сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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На месте находится корреспондент НГС

На месте находится корреспондент НГС

Оглашение приговора начнется через 25 минут.

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Позже стало известно, что до совершения преступления Федор Хижин лечился от наркотической зависимости в реабилитационном центре Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Учреждение, где зависимых, по данным СК, удерживали обманом, в августе 2020 года взяли штурмом силовики, а руководство и часть персонала оказались на скамье подсудимых.

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