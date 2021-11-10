Главного фигуранта дела о похищении 25 человек отпустили домой из СИЗО. Его задерживал целый КАМАЗ силовиков

Позиция прокуратуры и СК

По уголовному делу о похищении 25 человек (ч. 3 ст.126 УК) проходит 5 фигурантов.

— По версии следователей регионального СКР, обвиняемые, входившие в организованную группу из 5 человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории Новосибирска и Новосибирской области из корыстных побуждений под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе города Новосибирска, — сообщали ранее в прокуратуре.



Предполагается, что обвиняемые вводили родственников потерпевших в заблуждение о том, что именно будет происходить в реабилитационном центре. После они захватывали и незаконно удерживали людей, ограничивая общение с родственниками.



— Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки, — добавляли в прокуратуре.