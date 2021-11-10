Главного фигуранта дела о похищении 25 человек отпустили домой из СИЗО. Его задерживал целый КАМАЗ силовиков

Главного фигуранта дела о похищении 25 пациентов ребцентра выпустили из СИЗО
В конце августа 2020 года следователи совместно с отрядом СОБР нагрянули в ребцентр «Национальный проект» в Заельцовском районе. Они заявили об освобождении нескольких десятков «насильно удерживаемых» пациентов. Эта история вылилась в громкое уголовное дело о незаконном лишении свободы, пострадавшими признали 25 человек. Двое из пяти фигурантов признали свою вину, их дело направили в суд. Еще двое, включая директора «Национального проекта» Сергея Абашева, виновными себя не считают. Почти год Абашев просидел в СИЗО, 8 ноября его отпустили под домашний арест. Аргументы всех сторон конфликта и особенности реабилитационного бизнеса в Новосибирской области — в материале НГС.
Позиция прокуратуры и СК
По уголовному делу о похищении 25 человек (ч. 3 ст.126 УК) проходит 5 фигурантов.
— По версии следователей регионального СКР, обвиняемые, входившие в организованную группу из 5 человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории Новосибирска и Новосибирской области из корыстных побуждений под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе города Новосибирска, — сообщали ранее в прокуратуре.
Предполагается, что обвиняемые вводили родственников потерпевших в заблуждение о том, что именно будет происходить в реабилитационном центре. После они захватывали и незаконно удерживали людей, ограничивая общение с родственниками.
— Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки, — добавляли в прокуратуре.
Позиция фигурантов уголовного дела
Двое фигурантов дела признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Их дело выделили в отдельное производство и направили на рассмотрение в суд. Сергей Абашев и еще два сотрудника свою вину не признают.
Представитель Абашева Захар Глушков ранее дал изданию «Прецедент» развернутое интервью об обстоятельствах этого дела.
— Наша позиция в том, что это уголовное дело, которым занимаются следователи по особо важным делам, по сути слеплено. В ребцентре пациенты находились добровольно с целью излечения от разных зависимостей. Чтобы укрепить позицию по делу (не очень-то и сильную, как мы считаем), были добыты признательные показания сотрудников «Национального проекта». Впоследствии половина из якобы потерпевших написали заявления, что на них было оказано огромное давление: заставили подписать какие-то непонятные документы, — сказал Глушков.
НГС располагает заявлением реабилитанта, который решил покинуть пределы России во избежание преследования силовиками. Он написал в СК, что просит прекратить уголовное дело, так как его никто не похищал.
— Некоторые из реабилитантов уже были лицами, привлеченными к уголовной ответственности, либо находились на условно-досрочном освобождении, соответственно, они подлежали контролю со стороны правоохранителей. Так вот, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, которые посещали центр каждую неделю, соучастники похищения? Они осуществляли преступную халатность или всё-таки похищения не было? — задается вопросом Захар Глушков.
Итоги «освобождения» пациентов ребцентра
Один из бывших реабилитантов Федор Хижин вскоре после досрочного прерывания курса лечения в «Национальном проекте» вернулся к употреблению мефедрона. 7 марта 2021 года он в состоянии ломки нанес более 85 ударов ножом своей девушке в день ее рождения. Она, видите ли, отказалась дать ему денег на очередную дозу. Добычей убийцы стали ноутбук, смартфон и 3000 рублей. Хижина задержали в Кемерове, в октябре прокурор утвердил обвинительное заключение: парню грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненное.
Другой бывший реабилитант на условиях анонимности рассказал НГС, что с момента возбуждения уголовного дела (и фактического прекращения деятельности ребцентра) от передозировки наркотиками умерло более десятка пациентов «Национального проекта». Не менее половины освобожденных вернулись к употреблению, сказал собеседник НГС.
Как устроен бизнес на зависимых
Вскоре после штурма ребцентра СОБРом криминальный журналист НГС Алена Истомина встретилась с пострадавшими, съездила в «Национальный проект» и узнала, как реабилитационные центры зарабатывают на родственниках зависимых.
— Я считаю, что нет ни одного реабилитационного центра, куда бы сейчас сотрудники приехали и где люди бы сказали, что там находятся по своему желанию, — уверяет один из гостей центра, называющий себя близким приятелем Сергея Абашева. — Мне кажется, нет такого центра. Почему тогда тут так произошло? Я трезвый практически семь лет, я проходил реабилитацию в другом центре, где Сергей Александрович был руководителем. Когда меня привезли в тот центр, я думал, что зиму не переживу. Сам бы я никогда в жизни не поехал бы на реабилитацию. Для меня это всё было очень дико. Порядка двух месяцев я считал, что я человек не зависимый, это не мое место, отпустите меня домой. Когда я прописал определенный ряд заданий, я понял, что мне надо многое менять в своей жизни. На данный момент я сам вижу этот результат, все сферы моей жизни налаживаются. Понимаете, находясь в активном употреблении, я не мог сам принять это решение. То, что говорят, что ребят насильно привозят, — это потому что эти люди не могут сами принять решение.
В настоящее время на территории Новосибирской области около двух сотен реабилитационных центров. Условия содержания в подавляющем большинстве из них ничем не отличаются от тех, что были в «Национальном проекте», утверждает бывший директор центра лечения зависимостей Александр Шадрин.
— Это системная проблема в Новосибирской области, ну и как во всех остальных: большинство центров, они силового удержания, по-другому «наркотюрьмы». В целом эта деятельность регулируема сама собой. Как там считают нужным, так и будет. Я думаю, что МВД не очень это надо, чтобы эти потенциальные преступники бродили по городу. Поэтому пока они там сидят в центрах, делают попытки какого-то лечения, это выгодно всем, мне кажется, — считает Александр Шадрин.
Кстати, наш собеседник более пяти лет пытался наладить деятельность своего ребцентра «Гусельниково», где вход и выход для пациентов свободен безо всяких оговорок. Однако у Александра не вышло: по его мнению, в России практически невозможно организовать рентабельный бизнес реабилитации наркозависимостей без принудительного содержания. «Гусельниково» прекратил свое существование в 2021 году.
В сентябре НГС рассказывал историю жительницы Новосибирска, которую по суду признали умершей из-за заявления родителей. Наркоманку отправили умирать от рака третьей степени, но девушке удалось «воскреснуть» и начать новую жизни. Недавно она вышла замуж.