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В Новосибирске будут судить двух сотрудников реабилитационного центра за похищение людей

Они насильно удерживали подопечных и не давали им общаться с родственниками

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Реабилитационный центр находился в Заельцовском районе

Реабилитационный центр находился в Заельцовском районе

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Сотрудники ребцентра Новосибирска пойдут под суд за похищение людей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников реабилитационного центра Фонда развития социальных программ. Их обвиняют в похищении людей.

— По версии следователей регионального СКР, обвиняемые, входившие в организованную группу из 5 человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории г. Новосибирска и Новосибирской области из корыстных побуждений под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе города Новосибирска, — сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что обвиняемые вводили родственников потерпевших в заблуждение о том, что именно будет происходить в реабилитационном центре. После же они захватывали и незаконно удерживали людей, ограничивая общение с родственниками.

— Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки, — добавили в прокуратуре.

Уголовные дела по части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека) отправлены в Новосибирский областной суд с обвинительным заключением. Они выделены в отдельные производства, поскольку обвиняемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Ранее корреспондент НГС встретилась с пострадавшими и узнала, как ребцентр накрыл целый КАМАЗ ОМОНа — подробности читайте в репортаже.

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похищение людейпрокуратура Новосибирской областисуд
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