В Новосибирске будут судить двух сотрудников реабилитационного центра за похищение людей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников реабилитационного центра Фонда развития социальных программ. Их обвиняют в похищении людей.

— По версии следователей регионального СКР, обвиняемые, входившие в организованную группу из 5 человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории г. Новосибирска и Новосибирской области из корыстных побуждений под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе города Новосибирска, — сообщает пресс-служба ведомства.