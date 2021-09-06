В Новосибирске будут судить двух сотрудников реабилитационного центра за похищение людей

Сотрудники ребцентра Новосибирска пойдут под суд за похищение людей
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников реабилитационного центра Фонда развития социальных программ. Их обвиняют в похищении людей.
— По версии следователей регионального СКР, обвиняемые, входившие в организованную группу из 5 человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории г. Новосибирска и Новосибирской области из корыстных побуждений под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе города Новосибирска, — сообщает пресс-служба ведомства.
Предполагается, что обвиняемые вводили родственников потерпевших в заблуждение о том, что именно будет происходить в реабилитационном центре. После же они захватывали и незаконно удерживали людей, ограничивая общение с родственниками.
— Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки, — добавили в прокуратуре.
Уголовные дела по части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека) отправлены в Новосибирский областной суд с обвинительным заключением. Они выделены в отдельные производства, поскольку обвиняемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Ранее корреспондент НГС встретилась с пострадавшими и узнала, как ребцентр накрыл целый КАМАЗ ОМОНа — подробности читайте в репортаже.