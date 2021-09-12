Воскресшая. Дочь-наркоманку похоронила собственная мать. А она выжила и теперь спасает других

Постепенно я шла ко дну. Хотела бросить, лежала в наркологии, там мне как могли пытались помочь. Я возвращалась в ту же квартиру, в ту же компанию, и всё продолжалось. Когда юридически я умерла, меня не могли принять ни в одну больницу. Как-то при очередной попытке бросить я решила попробовать колоть метадон (синтетический лекарственный препарат, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости как заместительная терапия при снятии абстинентного синдрома. — Прим. ред.). Попала мимо вены, нога в этом месте вспухла, образовался тромб, началось воспаление. Я была без сознания, когда меня увезли на скорой. Срочную помощь мне оказали, прооперировали, спасли жизнь, но нога перестала разгибаться. Развился гонартроз коленного сустава (хроническое, постоянно прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое заболевание, ведет к разрушению сустава. — Прим. ред.).



Тюрьма

Меня задержали с одним знакомым. Я сдуру поехала с ним за дозой. Ходить я тогда уже не могла, но настояла: возьми меня с собой. Был наркоманский страх: сейчас он поедет за дозой и мне не привезет. Где мне, неходящей, потом его искать? Нас задержали. Позже при обыске нашли еще то, что мы не покупали (мы не можем утверждать, что Кристине подкинули наркотики, здесь только ее версия событий. — Прим. ред.).

Так я попала в СИЗО, мне вменяли популярную тогда статью: хранение с целью употребления. Мне грозило до десяти лет. Через несколько месяцев у меня начались жуткие боли внизу живота. Я кричала от боли, не могла ходить. Начала писать обращения куда только можно: в прокуратуру, ФСИНовские медчасти, ОНК — везде. Приехали аналитики ФСИН, спасибо им, начали возить меня на обследования. В онкодиспансере мне назначили биопсию. Но для этого меня нужно было перевести на несколько дней в гражданскую больницу. А это же столько проблем: снять конвой, организовать конвой — никто бы этим не стал заниматься! Я умирала.

Но случилось чудо. Следователь повезла меня на следственный эксперимент. Хотела усугубить мне статью, переквалифицировать на более тяжкую: сбыт группой лиц по предварительному сговору. Я не хотела, я не знала эту самую «группу лиц». Но согласилась на условии, что к нашему делу не будут приплетать одного моего хорошего знакомого, у которого я тогда жила. На следственном эксперименте у меня случился приступ, началось кровотечение. Вызвали скорую, отвезли в гражданскую больницу, там сделали биопсию. Через несколько дней пришли результаты: рак, третья стадия.