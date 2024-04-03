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Криминал Полицейские задержали двух молодых сутенеров в Новосибирске — они вовлекли девушку в проституцию

Полицейские задержали двух молодых сутенеров в Новосибирске — они вовлекли девушку в проституцию

Сибирячка оказывала интимные услуги на съемной квартире

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20-летняя сибирячка оказывала интимные услуги на съемной квартире

В Новосибирске задержали двоих молодых людей, которых подозревают в вовлечении в проституцию юной подруги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, установлено, что 19 и 20-летний сибиряки привлекли 20-летнюю сибирячку к занятию проституцией. С октября 2023 по март 2024 года подозреваемые предлагали клиентам интимные услуги через объявление в Интернете, а также предоставляли квартиру для этого.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240 УК РФ). Юноши находятся под подпиской о невыезде.

В августе НГС писал о том, что в Новосибирске поймали 16 водителей и администраторов проституток. Дело передали в суд.

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