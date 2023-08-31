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В Новосибирске поймали 16 администраторов и водителей проституток — они вовлекали девушек в это занятие

Им предъявили обвинение

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В Новосибирске в Октябрьский районный суд передали дело об организации и вовлечении в занятие проституцией. Обвинение предъявили 16 местным жителям.

— По версии следствия, в период с ноября 2016 года по июль 2022 года, объединившись в организованную группу, обвиняемые организовали занятие проституцией другими лицами на территории города и области, а также вовлекли в занятие проституцией не менее пяти лиц, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

В ведомстве уточнили, что руководитель группы занимался организацией незаконной деятельности, а остальные участники были водителями и администраторами.

Обвинение предъявлено по статьям за вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 240 УК РФ) и организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

В конце июня стало известно, что из Новосибирска выдворили десятки нелегальных мигрантов. Среди них была гражданка Нигерии, пойманная на проституции.

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