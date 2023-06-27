Десятки нелегальных мигрантов выгнали из Новосибирска — среди них гражданка Нигерии, пойманная на проституции

Новосибирские приставы выдворили десятки нелегальных мигрантов из страны. Среди них —
— За неделю новосибирские судебные приставы выдворили 41 иностранца за пределы Российской Федерации за нарушение режима пребывания в стране, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Были задержаны граждане ближнего зарубежья и Западной Африки, у которых закончился срок пребывания в России. Отправили домой незаконных мигрантов в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Нигерию.
Среди выдворенных — афроамериканка из Бенин-Сити.
— Известно, что гражданка Нигерии прибыла на территорию России, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. С октября по ноябрь 2015 года у нее была оформлена виза. После этого срока заявление для получения регистрации по месту пребывания она не подала, — отметили приставы.
Женщина жила в Дзержинском районе Новосибирска. Ее привлекали по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
— Были назначены штраф в 5000 рублей и административное выдворение, — подчеркнули приставы. — Однако нарушительница страну не покинула, и ее задержали. Судья решила выдворить мигрантку за пределы страны в принудительной форме.
На прошлой неделе к зданию в Первомайском сквере, где находятся Park Cafe и «Перчини», приезжали сотрудники управления судебных приставов. Они осмотрели территорию рядом с ним и составили акт.