Судебные приставы приехали к зданию Park Cafe в Первомайском сквере — они осматривали генератор

23 июня к зданию в Первомайском сквере, где находятся Park Cafe и «Перчини», приезжали сотрудники управления судебных приставов. Они осмотрели территорию рядом с ним и составили акт.
Как сообщила корреспондент НГС Александра Бруня, которая присутствовала на месте событий, приставы обратили внимание на генератор рядом с кафе. Провода от него проложены к зданию. На дверях также не было уведомления о том, что помещение опечатано. Приставы составили акт, но не ответили корреспонденту на вопросы о его содержании.
НГС направил запрос в пресс-службу УФССП по Новосибирской области, чтобы узнать, зачем приставы выезжали к Park Cafe. Также мы обратились к представителю арендаторов здания. Комментарий обещали предоставить позже.
Двухэтажное кафе в Первомайском сквере находится с 2007 года. В 2020 году мэрия потребовала перенести здание. Затем попыталась получить его в собственность. Претензии мэрии сначала областным арбитражем, а затем в январе 2023 года и Седьмым апелляционным судом признаны несостоятельными. Кто владеет кафе в Первомайском сквере, мы рассказывали в этом материале.