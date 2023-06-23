Судебные приставы приехали к зданию Park Cafe в Первомайском сквере — они осматривали генератор

Как сообщила корреспондент НГС Александра Бруня, которая присутствовала на месте событий, приставы обратили внимание на генератор рядом с кафе. Провода от него проложены к зданию. На дверях также не было уведомления о том, что помещение опечатано. Приставы составили акт, но не ответили корреспонденту на вопросы о его содержании.