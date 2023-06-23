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Судебные приставы приехали к зданию Park Cafe в Первомайском сквере — они осматривали генератор

16 июня в здании отключили электричество

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Приставы обратили внимание на генератор у здания

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23 июня к зданию в Первомайском сквере, где находятся Park Cafe и «Перчини», приезжали сотрудники управления судебных приставов. Они осмотрели территорию рядом с ним и составили акт.

16 июня в здании <a href="https://ngs.ru/text/business/2023/06/21/72419249/" class="_" target="_blank">отключили электричество</a>

16 июня в здании отключили электричество

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Как сообщила корреспондент НГС Александра Бруня, которая присутствовала на месте событий, приставы обратили внимание на генератор рядом с кафе. Провода от него проложены к зданию. На дверях также не было уведомления о том, что помещение опечатано. Приставы составили акт, но не ответили корреспонденту на вопросы о его содержании.

По наблюдениям НГС, в здание кто-то заходит

По наблюдениям НГС, в здание кто-то заходит

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НГС направил запрос в пресс-службу УФССП по Новосибирской области, чтобы узнать, зачем приставы выезжали к Park Cafe. Также мы обратились к представителю арендаторов здания. Комментарий обещали предоставить позже.

Двухэтажное кафе в Первомайском сквере находится с 2007 года. В 2020 году мэрия потребовала перенести здание. Затем попыталась получить его в собственность. Претензии мэрии сначала областным арбитражем, а затем в январе 2023 года и Седьмым апелляционным судом признаны несостоятельными. Кто владеет кафе в Первомайском сквере, мы рассказывали в этом материале.

Первомайский скверPark CafeСудебные приставыГенератор
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