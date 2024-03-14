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В суд направили дело завлабораторией новосибирского института теплофизики — его обвиняют в мошенничестве

По данным прокуратуры, он отмыл свыше 7 миллионов рублей

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Он подделывал отчеты о проведении научных работ

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Областная прокуратура направила в суд уголовное дело заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН Олега Кабова, которого обвиняют в мошенничестве. По данным ведомства, он отмыл более 7 миллионов рублей.

По данным следствия, с августа 2014 по ноябрь 2017 года Кабов подделывал отчеты о проведении научных работ. Эти документы он направлял Минобрнауки России для получения средств. Из федерального бюджета Институт теплофизики получил 26 миллионов рублей, из которых 7,2 похитил обвиняемый.

В октябре 2022 года Кабова заключили под стражу. Сейчас утвержденное обвинительное заключение направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Новосибирский областной суд отказал в отмене или смягчении приговора бывшему заместителю министра ЖКХ Владимиру Нормайкину. Ранее суд первой инстанции приговорил чиновника к 9 годам колонии строгого режима и к штрафу в 7 миллионов рублей за четыре эпизода получения взяток.

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СудИнститут теплофизикиНовосибирск
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