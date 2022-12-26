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Второе уголовное дело завели на завлабораторией новосибирского Института теплофизики

Ученого подозревают в отмывании средств

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В октябре Кабова отправили в СИЗО

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Еще одно уголовное дело возбудили в отношении заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН Олег Кабова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, Олега Кабова подозревают в отмывании свыше 3 миллионов рублей через сделки с ценными бумагами.

— В отношении Кабова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств», — сказал собеседник агентства.

Осенью на Кабова завели первое уголовное дело. Ученого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в результате преступных действий было похищено более 26 миллионов рублей, предусмотренных на исследования в рамках гранта.

— Часть этих средств — около 3 миллионов рублей — Кабов положил на брокерский счет одного из коммерческих банков и получил проценты от сделок с ценными бумагами. Основанием для возбуждения дела послужили материалы управления ФСБ по Новосибирской области, — пишет издание.

В Институте теплофизики СО РАН не ответили на звонки НГС.

В октябре Кабова заключили под стражу, но затем его отправили под домашний арест.

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