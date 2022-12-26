Второе уголовное дело завели на завлабораторией новосибирского Института теплофизики

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН Олег Кабова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации агентства, Олега Кабова подозревают в отмывании свыше 3 миллионов рублей через сделки с ценными бумагами.
— В отношении Кабова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств», — сказал собеседник агентства.
Осенью на Кабова завели первое уголовное дело. Ученого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в результате преступных действий было похищено более 26 миллионов рублей, предусмотренных на исследования в рамках гранта.
— Часть этих средств — около 3 миллионов рублей — Кабов положил на брокерский счет одного из коммерческих банков и получил проценты от сделок с ценными бумагами. Основанием для возбуждения дела послужили материалы управления ФСБ по Новосибирской области, — пишет издание.
В Институте теплофизики СО РАН не ответили на звонки НГС.
В октябре Кабова заключили под стражу, но затем его отправили под домашний арест.