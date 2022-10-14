Завлабораторией новосибирского института теплофизики отправили в СИЗО — в чем его обвиняют
Решение о заключении ученого под стражу 14 октября принял суд
В пятницу, 14 октября, Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу член-корреспонденту РАН, заведующему лабораторией Института теплофизики им. С. Кутателадзе Олегу Кабову. Его обвиняют в мошенничестве.
— Постановлением Советского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из сотрудников ФГБУ НИИ СО РАН, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), — говорится на сайте суда.
По данным инстанции, Олега Кабова заключили под стражу до 12 декабря 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в Институте теплофизики СО РАН силовики провели следственные действия, которые, по предварительной версии, связаны с коррупционным преступлением. В самом вузе назвали происходящее обычной проверкой ФСБ.