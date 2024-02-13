«Я очень устала и хочу умереть». Как сибиряки убивают болеющих близких из сострадания — тяжелые истории о мотивах и наказании

— Видите, чем именно болела мать, установить не удалось. Диагноза не было, от врачей она отказалось. А по трупу ничего уже установить нельзя было, там гнилостные изменения начались. Наверное, еще и это обстоятельство повлияло, — добавляет адвокат.



Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то самое сострадание, о котором говорил Владимир Николаевич, а также его возраст и признание. Но, вероятно, отягчающим стало расчленение тела — об этом в приговоре ничего не говорится, но адвокат предполагает, что это могло повлиять на назначение срока. Как-то еще оспаривать приговор у семьи Владимира Николаевича планов нет.



Убийство человека (ч.1 ст. 105 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет, также может быть ограничена свобода на срок до двух лет. Вторая часть этой статьи УК подразумевает более жесткое наказание вплоть до пожизненного заключения, если речь идет об убийстве двух и более лиц, человека, находящегося заведомо для виновного в беспомощном положении (или малолетнего ребенка), убийстве с особой жестокостью, по мотивам вражды, с целью скрыть другое преступление и других.