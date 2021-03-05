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Женщина в Бердске в свой день рождения убила взрослого сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

План довести до конца не удалось — вернулся ее муж и вызвал скорую

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Женщина выжила, ее экстренно госпитализировали

Женщина выжила, ее экстренно госпитализировали

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В Бердске 62-летняя женщина в свой день рождения решила уйти из жизни вместе с взрослым сыном, который страдает ДЦП. Свой план она решила воплотить при помощи лекарственных препаратов. Сначала она дала их мужчине, затем выпила сама. Но задуманное довести до конца не удалось — вернулся ее муж и вызвал скорую. Женщину доставили в медучреждение, в настоящий момент она находится в реанимации. По неподтвержденной информации, женщина страдает онкологией. Источник НГС сообщил, что подозреваемая оставила предсмертную записку.

В Следственном комитете подтвердили инцидент, уточнив лишь, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»:

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Санкция предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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БердскСКсамоубийство
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