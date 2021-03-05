Женщина в Бердске в свой день рождения убила взрослого сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

В Бердске 62-летняя женщина в свой день рождения решила уйти из жизни вместе с взрослым сыном, который страдает ДЦП. Свой план она решила воплотить при помощи лекарственных препаратов. Сначала она дала их мужчине, затем выпила сама. Но задуманное довести до конца не удалось — вернулся ее муж и вызвал скорую. Женщину доставили в медучреждение, в настоящий момент она находится в реанимации. По неподтвержденной информации, женщина страдает онкологией. Источник НГС сообщил, что подозреваемая оставила предсмертную записку.
В Следственном комитете подтвердили инцидент, уточнив лишь, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»:
— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Санкция предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.