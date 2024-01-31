Сибиряка обвиняют в убийстве матери. Она не могла встать с кровати из-за болезни

— В последнее время женщина из-за болезни не могла вставать с кровати, и сыну приходилось ухаживать за ней. Ночью 25 января 2024 года он взял пододеяльник и задушил мать, а затем позвонил родственникам, сказав, что она умерла сама. Только после результатов экспертизы обвиняемый признался следователю в убийстве, мотивировав свои действия желанием избавить мать от страданий, — рассказали версию следствия в СК по Алтайскому краю.

