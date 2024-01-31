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Сибиряка обвиняют в убийстве матери. Она не могла встать с кровати из-за болезни

По версии следствия он задушил женщину пододеяльником

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Следователи предъявили обвинение сыну убитой

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В городе Камне-на-Оби в Алтайском крае 37-летнего мужчину обвинили в убийстве матери. Как рассказали в пресс-службе местного СК, обвиняемый жил вместе со своей пожилой мамой.

— В последнее время женщина из-за болезни не могла вставать с кровати, и сыну приходилось ухаживать за ней. Ночью 25 января 2024 года он взял пододеяльник и задушил мать, а затем позвонил родственникам, сказав, что она умерла сама. Только после результатов экспертизы обвиняемый признался следователю в убийстве, мотивировав свои действия желанием избавить мать от страданий, — рассказали версию следствия в СК по Алтайскому краю.

Сыну предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

25 января на границе Казахстана и Узбекистана задержали 31-летнего Фархода Р., которого заподозрили в убийстве жительницы Новосибирска и ее маленькой дочери. НГС поговорил с близкими женщины и изучил социальные сети предполагаемого преступника.

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