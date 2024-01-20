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Тайно собирал: новосибирец вынес 13 килограмм драгоценных металлов — их стоимость превысила 43 миллиона

В отношении сибиряка возбудили дело

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Мужчина, по данным следствия, организовал перевозку похищенного в Хабаровск

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В Хабаровском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Мужчину обвинили в краже 13 килограмм драгоценных металлов с золотодобывающего предприятия, сообщили в пресс-службе по региону.

По данным следствия, с января 2020 года по февраль прошлого года работник золотодобывающего предприятия тайно собирал самородные золото и серебро. Мужчина также обеспечивал условия хранения драгоценных металлов.

— В феврале 2023 года через сквозное отверстие в стене обогатительной фабрики он тайно вынес 13 кг концентрата в лесной массив. Затем обвиняемый организовал перевозку похищенного в Хабаровск с целью дальнейшего поиска потенциальных покупателей и сбыта в Новосибирск, — указано в сообщении.

В результате драгоценные металлы нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий в транспортном средстве среди личных вещей. В сообщении сказано, что их изъяли из незаконного оборота.

— Общая стоимость похищенного составила свыше 43 млн рублей, — заявили в ведомстве.

37-летнего новосибирца обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере). Материалы уголовного дела направили в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу.

Осенью прошлого года в Новосибирске суд начал рассматривать уголовное дело о краже из гостиничного номера. По данным прокуратуры, мужчина нашел сумку и забрал из нее почти миллион рублей.

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Золотодобывающее предприятиеУголовное делоКражаДрагоценные металлыПрокуратура
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