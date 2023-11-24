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СрочноУборщик украл из гостиницы сумку с миллионом
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Уборщик украл из гостиничного номера сумку — в ней был почти миллион рублей

Уголовное дело начали рассматривать в суде

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Обвиняемому грозит до 6 лет колонии

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Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о краже из гостиничного номера. Добычей уборщика стал почти миллион рублей. О подробностях дела рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2023 года мужчина убирался в номерах гостиницы «Азимут», и в одной из комнат обнаружил под матрасом сумку с 980 тысячами рублей.

— Обвиняемый тайно изъял из сумки денежные средства и скрылся с места совершения преступления. Сразу после этого мужчина сел на автобус до Узбекистана, — рассказали в прокуратуре.

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Видео: прокуратура Новосибирской области

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ — кража в крупном размере, предполагаемого вора задержали.

Сегодня состоялось первое заседание суда по делу, уборщику грозит до 6 лет лишения свободы и штраф 80 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, что уборщицу обвинили в краже сумки с 7 миллионами рублей. Сначала женщину решили отправить в колонию, но затем отпустили: суд не понял, обладал ли такой крупной суммой потерпевший.

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КражаУголовное делоЖелезнодорожный районный суд Новосибирска
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