Уборщик украл из гостиничного номера сумку — в ней был почти миллион рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о краже из гостиничного номера. Добычей уборщика стал почти миллион рублей. О подробностях дела рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, в июне 2023 года мужчина убирался в номерах гостиницы «Азимут», и в одной из комнат обнаружил под матрасом сумку с 980 тысячами рублей.
— Обвиняемый тайно изъял из сумки денежные средства и скрылся с места совершения преступления. Сразу после этого мужчина сел на автобус до Узбекистана, — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ — кража в крупном размере, предполагаемого вора задержали.
Сегодня состоялось первое заседание суда по делу, уборщику грозит до 6 лет лишения свободы и штраф 80 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, что уборщицу обвинили в краже сумки с 7 миллионами рублей. Сначала женщину решили отправить в колонию, но затем отпустили: суд не понял, обладал ли такой крупной суммой потерпевший.