Уборщик украл из гостиничного номера сумку — в ней был почти миллион рублей

Как рассказали в ведомстве, в июне 2023 года мужчина убирался в номерах гостиницы «Азимут», и в одной из комнат обнаружил под матрасом сумку с 980 тысячами рублей.

— Обвиняемый тайно изъял из сумки денежные средства и скрылся с места совершения преступления. Сразу после этого мужчина сел на автобус до Узбекистана, — рассказали в прокуратуре.