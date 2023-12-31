Это вам не мафия: как любовь к новогодним телешоу и забота о бездомных котиках толкали сибиряков на преступления

— Через несколько дней, 31 декабря, гражданин, узнав о том, что соседа нет дома, снова вскрыл его квартиру и похитил телевизор и приставку. В начале января хозяин в очередной раз вернул похищенное, но на этот раз оставил имущество на хранение у другой жительницы дома, — рассказывали в январе 2023-го в полиции. — 4 января подозреваемый в ночное время проник в жилище женщины и, воспользовавшись тем, что она спит, перенес к себе домой телевизионные устройства.



В очередной раз обнаружив пропажу телевизора, его хозяин наконец потерял терпение и написал заявление в полицию.



На вопрос оперативников, что это вообще было, задержанный ответил, что просто очень хотел провести новогодние каникулы у голубого экрана, но этому мешало отсутствие собственного телевизора.



За кражу из чужой квартиры сибиряку грозит до 6 лет колонии, и с уверенностью можно сказать, что если он получит реальный срок, проблем с тем, чтобы посмотреть телевизор, у него не будет.

