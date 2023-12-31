Это вам не мафия: как любовь к новогодним телешоу и забота о бездомных котиках толкали сибиряков на преступления

Иногда глядя на новостные сводки можно подумать, что Новосибирск давно отобрал титул криминальной столицы России у Санкт-Петербурга. В 2023-м под арест отправилась целая команда полицейских, которая вместо того, чтобы бороться с нелегальным игорным бизнесом, крышевала его, подростки сбивались в группировки и собирали со сверстников дань, а иногда и убивали людей. Но нередко новосибирские жулики вызывают у полицейских, а заодно и читателей НГС не ужас, а только смех: куда уместнее их «преступления века» смотрелись бы не в сводке, а в криминальной комедии. НГС вспомнил самые странные, нелепые и откровенно глупые преступления минувшего года и собрал их в одном забавном обзоре.
Как воришка обчистил киоск с фастфудом, а потом вернулся туда по просьбе охраны
В эпоху видеонаблюдения совершать мелкие преступления — дело опасное. Добычи в лучшем случае хватит на один поход в продуктовый магазин, и вовсе не факт, что преступник успеет потратить деньги, прежде чем его поймают. Решаются на подобные вылазки обычно либо бездомные, либо подростки, либо люди, которым никогда не стать героем детектива — разве что криминальной комедии.
Именно такого персонажа задержали бойцы агентства безопасности «Гвардия» в ночь на 6 января 2023 года. О краже ГБРовцы узнали случайно (ларек не охранялся, но взлом заметили случайные прохожие), и когда они подъехали к месту преступления, незваного гостя уже и след простыл. Оказалось, что из киоска он похитил 3 тысячи рублей из кассы и копеечный мобильник, чем и воспользовались охранники.
— Позвонив на телефон с личного номера, гвардейцы пообещали воришке денежное вознаграждение за возврат телефона — 5 тысяч рублей, — рассказали в агентстве. — Прельстившись возможностью легкого заработка, тот, не торгуясь, согласился на встречу.
Через 10 минут взломщик года действительно вернулся на место преступления. У ГБРовцев еще оставались подозрения, что он мог догадаться послать с телефоном постороннего человека, но их развеяла запись камеры наблюдения.
Масло, леска и жидкий «Валера»: как блондинка обокрала сервис, но потом раскаялась
Эта история произошла в июне, и впечатлила читателей НГС и подписчиков паблика «АСТ-54» не столько самим фактом хищения, сколько странным выбором предметов, которые похитила злоумышленница. Очаровательная блондинка более чем законопослушного вида пришла в ремонтный сервис и попросила заточить цепь для пилы, а пока мастер работал, пополнила запасы расходников. Добычей сибирячки стали масло для бензопилы, леска и жидкий ключ «Валера».
Планировала ли дама использовать похищенное сама, или прихватила в подарок для спутника жизни, история умалчивает. Зато известно, что как только новость о ней вышла на НГС, девушка связалась с ремонтным сервисом и пообещала компенсировать ущерб.
В поисках новогоднего настроения: как сибиряк трижды воровал один и тот же телевизор у соседа
Трагическая история о любви жителя Барабинского района к отечественным телешоу стала одной из самых первых и самых смешных новостей нового 2023 года, но началась еще раньше.
28 декабря 2022 года мужчина сломал дверь в квартиру своего соседа и вынес телевизор с приставкой. Хозяин телевизора вернул его на место, но это было только начало.
— Через несколько дней, 31 декабря, гражданин, узнав о том, что соседа нет дома, снова вскрыл его квартиру и похитил телевизор и приставку. В начале января хозяин в очередной раз вернул похищенное, но на этот раз оставил имущество на хранение у другой жительницы дома, — рассказывали в январе 2023-го в полиции. — 4 января подозреваемый в ночное время проник в жилище женщины и, воспользовавшись тем, что она спит, перенес к себе домой телевизионные устройства.
В очередной раз обнаружив пропажу телевизора, его хозяин наконец потерял терпение и написал заявление в полицию.
На вопрос оперативников, что это вообще было, задержанный ответил, что просто очень хотел провести новогодние каникулы у голубого экрана, но этому мешало отсутствие собственного телевизора.
За кражу из чужой квартиры сибиряку грозит до 6 лет колонии, и с уверенностью можно сказать, что если он получит реальный срок, проблем с тем, чтобы посмотреть телевизор, у него не будет.
На колесах: как электросамокаты школьников до полиции довели
Если у предыдущих трех героев подборки явно были большие проблемы с планированием, этим удалось придумать и реализовать хитрую схему — со скидкой на возраст, разумеется.
В июне двое школьников 9 и 11 лет решили вдоволь накататься на электросамокатах. Для этого мальчики пришли в магазин электроники за час до закрытия, а когда персонал начал собираться домой, спрятались среди коробок. Не учли дети только одного: наличия в торговом зале датчиков движения, который сработал, как только они вылезли из своего укрытия и начали развлекаться.
— Прибывшие на вызов бойцы АБ «Гвардия» осмотрели периметр торгового центра, на втором этаже которого находится объект охраны, и установили, что никаких следов взлома и проникновения в здание нет, — рассказали в охранном предприятии. — Но на пульт централизованного наблюдения продолжали поступать многочисленные сигналы тревоги от датчиков движения. Внутри кто-то очень быстро перемещался.
Любители скоростной езды не сдавались до последнего. Даже когда двери магазина открыли ГБРовцы, они предпочли спрятаться под прилавком. Правда, мальчиков выдали брошенные посреди торгового зала самокаты, но это уже мелочи.
В итоге покататься мальчикам в тот вечер довелось не только на самокатах, но и на полицейской машине. Несмотря на то, что никакого ущерба магазину они не нанесли, в ПДН заинтересовались, куда смотрят родители юных гонщиков.
Как семь котиков троих бездомных под статью подвели
В начале сентября чоповцы и сотрудники Росгвардии задержали в Новосибирске мужчину и двух женщин, которые при помощи молотка и зубила разбирали железную дорогу. Принять задержанных за опасных диверсантов было сложно, и история действительно оказалась прямо-таки чеховской. О возможных последствиях своих действий злоумышленники не думали — интересовали их только металлические скобы, которые удерживали вместе рельсы и шпалы.
На вопрос о том, что вообще происходит, они ответили, что не планировали ничего дурного, только хорошее. Скобы криминальное трио собиралось сдать в металлолом, а на вырученные деньги купить корм для семи котиков, которые живут вместе с ними под теплотрассой. Ну, и немного алкоголя для себя.
Увы, в итоге кошкам пришлось искать других заботливых людей: шансов избежать ареста у бездомных не было.
Странные и курьезные преступления новосибирцы совершали не только в прошлом году. Например, в 2022-м году сибиряк украл из секс-шопа игрушку для взрослых, и скрылся с места преступления на велосипеде, а в 2019-м мужчина похитил из зоомагазина два пакета кошачьего корма — они потянули на 3 тысячи рублей.