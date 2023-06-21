Пришли за час до закрытия и спрятались в коробках: ГБР вызвали в торговый центр, где дети резвились на электросамокатах

Детей передали подъехавшим полицейским, никакого ущерба имуществу магазина они, по данным гвардейцев, не нанесли.

Ранее НГС писал о том, как дети залезли на крышу магазина и прыгали на ней. Продавцы ругались на них, а прохожие просили их спуститься.