«Топали так, что стоял шум»: в Новосибирске дети залезли на крышу магазина — это привлекло внимание прохожих

Со слов свидетельницы, детям на вид было от 5 до 10 лет. Их было трое. Одна девочка в какой-то момент подошла к краю крыши максимально. Сотрудники магазина планировали вызвать полицию.

Местные жители, как рассказала Оксана, собрались и просили детей спуститься. Также за поступок их ругали сотрудницы магазина.

— Продавцы ругали, выходили, я в магазине слышала шум сверху. Они там прыгали. Люди тоже просили отойти, я тоже попросила. Потом они ушли, — вспоминает сибирячка.