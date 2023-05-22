«Топали так, что стоял шум»: в Новосибирске дети залезли на крышу магазина — это привлекло внимание прохожих

В Калининском районе Новосибирска очевидцы заметили прыгающих по крыше магазина детей. По словам очевидцев, всё случилось на улице Курчатова вечером
— Вечером по адресу Курчатова 7/1 в микрорайоне Снегири на крыше магазина «Лента» скакали дети. Топали так, что внутри магазина стоял шум, — сообщила читательница НГС Оксана.
Со слов свидетельницы, детям на вид было от 5 до 10 лет. Их было трое. Одна девочка в какой-то момент подошла к краю крыши максимально. Сотрудники магазина планировали вызвать полицию.
Местные жители, как рассказала Оксана, собрались и просили детей спуститься. Также за поступок их ругали сотрудницы магазина.
— Продавцы ругали, выходили, я в магазине слышала шум сверху. Они там прыгали. Люди тоже просили отойти, я тоже попросила. Потом они ушли, — вспоминает сибирячка.
Женщина проживает в этом микрорайоне. По ее словам, на крышу легко проникнуть.
— Да там не сложно, там проход такой по горке. То есть магазин под горой стоит, с тротуара сверху легко забраться. Я первый раз видела такое. Но, судя по реакции продавцов, так каждое лето, — заключила местная жительница.
Корреспондент НГС обратился за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области. Пока в ведомстве никак не прокомментировали произошедшее. В сети супермаркетов «Лента» тоже не смогли дать оперативный комментарий и попросили отправить запрос. Мы направили его по указанному адресу. На момент публикации материала ответа не поступило.
Ранее НГС писал о том, как компания других детей регулярно выбиралась на крышу