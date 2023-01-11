Хотел новогоднего настроения: сибиряк три раза за неделю украл у соседа один и тот же телевизор

— Через несколько дней, 31 декабря, гражданин, узнав о том, что соседа нет дома, снова вскрыл его квартиру и похитил телевизор и приставку. В начале января хозяин в очередной раз вернул похищенное, но на этот раз оставил имущество на хранение у другой жительницы дома, — рассказали в полиции. — 4 января подозреваемый в ночное время проник в жилище женщины и, воспользовавшись тем, что она спит, перенес к себе домой телевизионные устройства.