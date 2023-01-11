Хотел новогоднего настроения: сибиряк три раза за неделю украл у соседа один и тот же телевизор

В Барабинском районе Новосибирской области
О курьезном случае рассказали сегодня, 11 января, в пресс-службе регионального главка МВД. По данным правоохранителей, первый случай произошел 28 декабря. Фигурант повредил дверь в квартиру своего соседа и вынес телевизор и приставку к нему. Узнав о краже, потерпевший забрал свое имущество и вернул его на место, но оказалось, что это только начало.
— Через несколько дней, 31 декабря, гражданин, узнав о том, что соседа нет дома, снова вскрыл его квартиру и похитил телевизор и приставку. В начале января хозяин в очередной раз вернул похищенное, но на этот раз оставил имущество на хранение у другой жительницы дома, — рассказали в полиции. — 4 января подозреваемый в ночное время проник в жилище женщины и, воспользовавшись тем, что она спит, перенес к себе домой телевизионные устройства.
На этом терпение хозяина телевизора закончилось, и он написал заявление в полицию. Настойчивого подозреваемого задержали и доставили в Барабинский отдел полиции, где он во всём сознался, но объяснил, что у него были веские причины пойти на преступление:
— Свои действия задержанный объяснил тем, что у него нет своего телевизора, а в новогодние праздники ему очень хотелось смотреть различные телевизионные программы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Любовь к телевидению обернулась для мужчины возбуждением сразу трех уголовных дел — по одному на каждый эпизод. Санкция статьи части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в чужой дом») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее НГС писал о мужчине, который попался полицейским из-за своей жадности. Он украл телефон из павильона быстрого питания, а потом сам вернулся на место преступления, чтобы получить обещанное за его возврат вознаграждение.