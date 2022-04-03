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Сибиряк украл секс-игрушку с витрины, спрятал за пазуху и сбежал на велосипеде — видео кражи

Продавец не сразу сообщила об инциденте, товар не должен был лежать в свободном доступе

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Мужчина действовал очень спокойно

Мужчина действовал очень спокойно

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В Новосибирске с витрины секс-шопа мужчина украл игрушку, спрятал ее за пазуху и уехал на велосипеде. Инцидент произошел в магазине «Дон Феромон» на улице Дуси Ковальчук, 179 около 18:00, 29 марта.

— Сотрудница сразу не сообщила, побоялась. Беседу мы уже провели. Товары не должны находиться в открытом доступе. Это их личная инициатива, поэтому она и побоялась сказать, что они допустили такую оплошность, — объяснила корреспонденту НГС директор магазина Анастасия Носкова.

Вор попал на камеры видеонаблюдения. Стоимость секс-игрушки — 8769 рублей. На видео видно, что мужчина приехал в магазин на велосипеде, подошел к витрине, и пока продавец отвлеклась, украл игрушку в виде женских половых органов. Он с трудом запихнул ее за пазуху и чуть не выронил. Потом он спокойно покинул магазин, сел на велосипед и уехал.

— Он долго не мог секс-игрушку пристроить. Сам материал очень мягкий, и удержать ее было ему сложно. Если бы сотрудница сразу сообщила, то всё бы по-другому было. Уверена, что на велосипеде по гололеду далеко не уедешь, — отметила директор.

Магазин просит всех, кто узнал мужчину, сообщить им информацию по телефону: +7 913 760-59-33

— Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, — ответили на запрос корреспондента в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее НГС рассказывал, что вечером в субботу, 15 мая, в Новосибирске на улице Ленина образовалась длинная очередь из желающих попасть в секс-шоп KAZANOVA. По наблюдениям корреспондента НГС, около 50 человек ждали возможности войти в помещение магазина. Как выяснилось, причиной столпотворения стала программа, организованная в рамках Ночи музеев.

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