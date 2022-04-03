Сибиряк украл секс-игрушку с витрины, спрятал за пазуху и сбежал на велосипеде — видео кражи

В Новосибирске с витрины секс-шопа мужчина украл игрушку, спрятал ее за пазуху и уехал на велосипеде. Инцидент произошел в магазине «Дон Феромон» на улице Дуси Ковальчук, 179 около 18:00, 29 марта.



— Сотрудница сразу не сообщила, побоялась. Беседу мы уже провели. Товары не должны находиться в открытом доступе. Это их личная инициатива, поэтому она и побоялась сказать, что они допустили такую оплошность, — объяснила корреспонденту НГС директор магазина Анастасия Носкова.

Вор попал на камеры видеонаблюдения. Стоимость секс-игрушки — 8769 рублей. На видео видно, что мужчина приехал в магазин на велосипеде, подошел к витрине, и пока продавец отвлеклась, украл игрушку в виде женских половых органов. Он с трудом запихнул ее за пазуху и чуть не выронил. Потом он спокойно покинул магазин, сел на велосипед и уехал.