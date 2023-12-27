«Такого я еще не встречала»: сибирячка столкнулась с мошенниками, и они ей заплатили — в чём подвох

В Whatsapp мне пришла стандартная рассылка, суть которой заключалась в дополнительном заработке. Частичная занятость, делать толком ничего не нужно: повышать посещаемость сайта, оценивать туры, отели, ставить отметки, писать комментарии, делать скрин и присылать его менеджеру, который ведет с вами диалог. Один скрин стоит 100 рублей.

На первом этапе менеджер присылает вам ссылку, вы по ней переходите, совершаете необходимые действия, делаете скрин, получаете деньги. Прежде чем переходить по ссылке, я поискала в интернете ее название — travel.mts.ru. Такой сайт действительно существует, у компании МТС есть такой проект: бронь отелей и туров. Люди видят, что сайт настоящий, название компании вызывает доверие — все знают, что такое МТС.