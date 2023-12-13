«Ищу спонсора, кто оплатит мои кредиты»: как сибирячка под Новый год попала на 5 000 000 рублей

Анастасия в прошлом занимала должность исполнительного директора в крупной IT-компании в области информационной безопасности. От того звонок «представителя ФСБ» не показался ей подозрительным. Периодически она проходила определенного рода проверки, понимает, кто такой куратор Федеральной службы безопасности и зачем он нужен. Женщина и подумать не могла, что станет очередной жертвой телефонных аферистов, но увы — предыдущее место работы и повышенное чувство ответственности сыграли с ней злую шутку. Дальше история развернулась по идеально спланированному сценарию, где Анастасия выступила в роли марионетки, ведомой целой группой обманщиков.
«Попали в яблочко»
Все началось с сообщения в WhatsApp, где якобы генеральный директор компании, в которой два года назад работала Анастасия, попросил дать характеристику на ее бывшего работодателя, заявив, что тот сейчас находится не в лучшем положении. В той же переписке ей прислали два документа на ознакомление — в одном сообщалось о внеплановой проверке в связи с утечкой персональных данных сотрудников, во втором — о выявления иноагентов. По словам женщины, документы выполнены безупречно — не придраться. Решив проявить бдительность, Анастасия начала задавать наводящие вопросы, предложила обсудить происходящее лично, но получила отказ.
— Меня очень встревожила информация о проблемах у бывшего начальника и его пропаже — буквально вышибла почву из-под ног. Я очень ответственна, до безумия. Решила позвонить коллеге с предыдущего места работы, чтобы выяснить подробности, но он отвечал только «да» и «нет», будто не мог говорить, голос был напряженным. Я встревожилась еще сильнее. Села пить чай, чтобы немного успокоится и тут раздается злосчастный звонок, время было около 11 часов утра, — вздыхает Анастасия.
Звонящий представился куратором Федеральной службы безопасности. Мужчина сообщил, что разговор строго конфиденциален, Анастасии следует выйти в отдельное помещение и ни в коем случае не связываться ни с кем из родственников. Звонящий отметил степень серьезности обвинений и назвал статьи, по которым женщину могут привлечь. Задача — внимательно слушать, вопросов не задавать.
— Это стопроцентный сценарий телефонных переговоров сотрудника данного подведомства. Я ничего не заподозрила. У меня уже были такие диалоги — попали в яблочко, так сказать, — продолжает женщина.
В следующем звонке — уже из центрального аппарата Федеральной службы, Анастасию ввели в курс дела — от ее имени взят кредит на крупную сумму, а деньги отправлены на поддержку ВСУ. Услышанное повергло женщину в шок.
— Меня попросили оказать содействие, чтобы выявить мошенников. Напомнили о конфиденциальности, о том, что нарушение режима — это привлечение к ответственности. Сказали, что есть документ, подтверждающий наличие кредита, что средства с моего счета и со счетов сотрудников компании, в которой я работала, переведены на имя какого-то террориста, в ситуации срочно нужно разбираться и мне крупно повезло, что они сумели отследить перевод денег и знают, как это исправить, — продолжает рассказывать женщина.
Новые действующие лица
Позвонил человек, который представился сотрудником Центробанка, убедил женщину, что он не злоумышленник и предупредил, что дальше с ней будет взаимодействовать специальный выделенный сотрудник, он назовет кодовое слово, которое им сейчас необходимо придумать. То что было дальше, Анастасия называет трансом. Говорит, не ожидала от себя подобного и не может толком объяснить, почему послушно продолжила действовать по указке.
— Я не могу понять, на что я подцепилась... То ли на то, что у меня сохранились хорошие отношения с предыдущим начальством, то ли на то, что у компании из-за меня могут быть проблемы. Я давно не работала со сферой информационной безопасности и просто забыла, что документы и электронную почту можно подделать, — с тоской в голосе признается женщина.
Психологическое давление длилось уже два часа. Не успевала Анастасия положить трубку, как раздавался очередной телефонный звонок. Специально выделенный сотрудник стал завершающим в цепочке звонящих, и именно он довел Анастасию до жуткой финальной точки. Он велел ей завести электронную почту на «Яндексе», взять второй телефон и продолжать переговоры уже по нему (действующая сим-карта наверняка прослушивается), важно обязательно оставаться на громкой связи. Дома у Анастасии как раз лежал старенький Xiaomi. Женщина послушно заехала домой, взяла телефон и продолжила делать то, что ей говорили по ту сторону линии. Мужчина прислал ей на почту документ, согласно которому он несет ответственность за все финансовые операции Анастасии.
Женщина отправилась в банк за кредитом — необходимо было оформить новую заявку, чтобы отменить предыдущую, действовать следовало быстро. Снова звонок, уже по видеосвязи — еще один следователь проинструктировал Анастасию, как взять финансовый заем «правильно» и не нарваться на мошенников. До сих пор сибирячка не понимает, почему никто из сотрудников банка не задал ей ни одного вопроса — кредит (на покупку автомобиля) был выдан буквально за пять минут, вместе со страховкой сумма составила — 2 662 000 рублей.
Чтобы переводить деньги по указанным счетам, необходим телефон с функцией nfc — его пришлось купить. Сибирячка завела Google-аккаунт, установила «Мир Pay», привязала карту и частями перевела деньги туда, куда ей сказали, через банки-партнеры. Все это время ей любезно вызывали такси от пункта А в пункт Б.
Тем временем семья уже потеряла Анастасию — звонил муж, звонили дети. Специально выделенный сотрудник естественно слышал вторую линию, запугивал женщину тем, что из-за ее безответственности могут серьезно пострадать близкие.
— Со стороны моя история выглядит нелепо, но шел уже четвертый час прессинга. Я пытаюсь положить трубку, а мне: вы нарушаете режим нашей договоренности, надо действовать согласно протоколу, вы забыли, с кем общаетесь и тому подобное. Я была будто заколдована, — продолжает свой рассказ собеседница.
Второй кредит на 3 000 000 рублей Анастасия оформила онлайн и точно также частями перевела средства на указанные счета.
— Я до сих пор пребываю в состоянии нереальности.
Как назло ни один телефон не разрядился в ноль, служба охраны банка не заметила неадекватного поведения. Что-то же должно было произойти, чтобы кто-то что-то увидел, но, к сожалению, ничего так и не произошло, — произносит с грустью в голосе обманутая сибирячка.
«Общая сумма потерь составила 5 662 000 рублей»
В чувство Анастасию привел муж, примерно в два часа ночи — он быстро сообразил, что жена стала жертвой телефонных обманщиков, начал писать ей на бумажке послания, пытался вырвать телефон. Анастасия говорит, что очень боялась — история началась утром, она устала, не понимала, что можно говорить, что нельзя, уже мало что соображала. Чтобы хоть как-то пообщаться с супругом, она перевела телефон в авиарежим, и тут до нее дошло то, что она сделала.
— Меня трясло, я не понимала вообще ничего. Ближе к четырем часам утра я смогла нормально поговорить с супругом, рассказать ему о произошедшем, — продолжает женщина. — Общая сумма потерь составила 5 662 000 рублей из которых 1 327 000 рубля ушло страховщикам, на руки выдано 4 335 000 рублей, ежемесячный платеж около 100 000 рублей.
В семь утра семья отправила детей в школу и начала звонить в банки, оповещать о происшествии, оставлять заявки об отмене операций.
— В банках мне говорили одно и то же, что возможно вернуть деньги лишь за страховку в счет погашения кредита. А еще посоветовали смириться — суд мне явно не выиграть, я сама ставила подписи, кредит придется платить. До сих пор я не верю, что взяла кредит почти на 5 000 000 рублей. Не могу объяснить свои действия — может у меня проблемы с психикой, почему я поддалась воздействию телефонных аферистов. Мне 41 год, я мать троих детей и на мне кредит на 5 миллионов, — сокрушается пострадавшая.
Анастасия обратилась в полицию, написала заявление — принесла чеки о переводе денежных средств, скрины номеров телефонов, с которых ей звонили аферисты, фотографии банковских карт, номеров такси — собрала все, что смогла. Возбуждено уголовное дело. Корреспондент НГС направил запрос в ГУ МВД по региону, на момент публикации ответ не поступил.
Весь следующий день телефон Анастасии разрывался, но трубку она уже не брала. Три дня женщина не могла нормально спать и есть. В планах у семьи продать машину, обратиться за помощью к родственникам, рассматривают вариант с банкротством. В редакцию НГС Анастасия написала письмо, в котором подробно рассказала свою историю и обратилась за помощью к неравнодушным:
— Я вообще не понимаю, как дальше жить, и где я сейчас нахожусь. Никому нет дела до меня. Сотрудники с прошлого места работы знали, что взломали Telegram генерального директора, они столкнувшись с этим на неделю раньше, не поспешили никого уведомить и об этом рассказать. Наверное, людям страшно и стыдно, что с ними такое случается. Если найдутся небезразличные люди, 5000 человек, которые готовы скинуться по 1000 рублей, я буду очень благодарна. Я готова помочь тем, кто поможет мне. Ищу спонсора, кто оплатит мои кредиты.
В октябре НГС публиковал похожую историю — кредит в 2 500 000 рублей оформили на пенсионера: ему также звонил сотрудник ФСБ и угрожал близким.
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