«Ищу спонсора, кто оплатит мои кредиты»: как сибирячка под Новый год попала на 5 000 000 рублей

— Меня очень встревожила информация о проблемах у бывшего начальника и его пропаже — буквально вышибла почву из-под ног. Я очень ответственна, до безумия. Решила позвонить коллеге с предыдущего места работы, чтобы выяснить подробности, но он отвечал только «да» и «нет», будто не мог говорить, голос был напряженным. Я встревожилась еще сильнее. Села пить чай, чтобы немного успокоится и тут раздается злосчастный звонок, время было около 11 часов утра, — вздыхает Анастасия.

Звонящий представился куратором Федеральной службы безопасности. Мужчина сообщил, что разговор строго конфиденциален, Анастасии следует выйти в отдельное помещение и ни в коем случае не связываться ни с кем из родственников. Звонящий отметил степень серьезности обвинений и назвал статьи, по которым женщину могут привлечь. Задача — внимательно слушать, вопросов не задавать.