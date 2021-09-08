«Понадеялась на их совесть»: мать-одиночка хотела купить простую машину, но на нее обманом повесили огромный кредит

Два года назад Надежда Н. развелась с мужем и осталась одна в чужом городе с двумя детьми на руках. Старшая дочь Надежды с диагнозом «аутизм» — девочке нужен особый уход и постоянные реабилитации. Чувство отчаяния после развода удвоилось после того, как началась пандемия, и сибирячка осталась без работы — одна проблема накладывалась на другую, как снежный ком. Весной этого года жизнь Надежды, казалось бы, начала налаживаться, но не тут-то было: решив приобрести в кредит автомобиль, она попалась на обман — на женщину повесили огромный кредит, который нечем выплачивать. Специально для НГС Надежда рассказала свою историю.
Надежде было 26 лет, когда она начала встречаться со своим будущим супругом. Впереди были мечты о счастливой семье, и казалось, что ничто не может помешать им сбыться. Спустя полгода после начала отношений мужчина Надежды сделал ей предложение, еще через полгода пара поженилась. Через два года Надежда родила дочь Вику. Первые сложности начались, когда молодая мама была беременна вторым ребенком: выяснилось, что старшая дочь нездорова. Обеспокоенные родители показали ребенка врачу и были ошарашены услышанным диагнозом — аутизм.
— Я прошла все стадии, которые испытывает человек при стрессе. И отрицание, и гнев, и слезы. С принятием было сложнее, на него ушли годы. Был период самобичевания: что я такого сделала не так, что теперь страдает моя дочь?! Я не употребляю алкоголь, не курю, муж — тоже, непонятно, из-за чего заболела Вика. Диагноз проявился позже, не сразу после рождения. Мы тогда жили в Барнауле, специалистов мало, заниматься моим ребенком было некому, — вспоминает Надежда.
Семья оказалась совсем не готовой к резкому жизненному повороту. Вспоминания о том периоде жизни у Надежды сводятся к чувству постоянной усталости, загнанности. Женщине пришлось бросить работу по специальности бухгалтера и посвятить освободившееся время реабилитации дочери.
— Когда мужу предложили работу в Новосибирске, мы переехали. Я была рада: тут больше специалистов, больше возможностей и больше шансов научить дочь жизни. Денег катастрофически не хватало, я начала искать работу с гибким графиком, так как большую часть времени занимали реабилитации. Я увлекаюсь рисованием и маникюром, поэтому нашла работу мастера ногтевого сервиса с удобным для меня графиком, — рассказывает Надежда.
Со временем из-за свалившихся на плечи трудностей отношения между супругами начали портиться. Вспоминая, через что они с мужем проходили, женщина удивляется тому, как у них вообще хватало сил. Оба были измотаны: работа, бесконечные реабилитации, комиссии, детский сад у младшего сына, об отдыхе не было даже речи.
— Самый сложный период пришелся на Викины 3 года и длился до 5 лет, так называемое дно аутизма. Были периоды, когда дочь не спала ночами вообще, а вместе с ней не спали мы, наш второй ребёнок, соседи. Бывало, у нее начинались внезапные истерики, которые невозможно было прекратить. Помню, я нашла способ, чтобы отвлечь дочку от слез — пела ей, не умолкая. Я всегда искала разные способы для того, чтобы ее отвлечь. Сейчас я думаю, что этот непростой период как раз и есть то испытание, которое мы с мужем не сумели пройти, — делится женщина.
Надежда рассказывает, что пыталась сохранить брак, ходила к психологу, просила мужа посетить специалиста вместе с ней, но тот не согласился.
— Мы переживали нашу ситуацию, как умели, но в какой-то момент поняли, что больше не хотим вот так. Нам было тяжело физически, морально и материально. Второй ребенок с небольшой разницей, и Вика не соответствовала своему развитию, по сути у нас как будто погодки. Все адаптации Вики к нормальной жизни проходили непросто, но могу сказать, что результат есть: дочери сейчас 9 лет, она учится в школе «Перспектива» для особенных детей с хорошими учителями и такими же детьми, которые не будут над ней издеваться, как это могло бы быть в обычной школе. Мы с разным сталкивались: и с хорошим, и с плохим. Бывает, пока едешь с ней на общественном транспорте, такого наслушаешься, и от кондуктора, и от пассажиров, — рассказывает Надежда.
Еще будучи в браке, Надежда с мужем обсуждали тему переезда в Москву, так как в столице больше возможностей для лечения дочери. План рухнул, но не для супруга женщины: ему предложили работу, мужчина уехал один и принял решение остаться там. Пара развелась. После началась пандемия и мама двоих детей осталась одна без работы, без заработка и на грани депрессии от всего пережитого.
— Ночами я ревела в подушку, утром старалась быть веселой, чтобы дети ничего не заметили. Руки опускались: на собеседованиях я получала одни отказы, потому что никто не хотел брать на работу мать-одиночку, сказывался долгий перерыв. Я чувствовала себя беспомощной, бессильной, одинокой — тяжело вспоминать. Помогали мои родители: по возможности по очереди приезжали из Барнаула, — делится Надежда и добавляет, что с весны этого года ее жизнь всё же начала потихоньку налаживаться: женщина наконец-то нашла работу.
После того как муж Надежды уехал жить в Москву и решил покупать там квартиру, их общую с женой машину он выставил на продажу. Возить на общественном транспорте детей в школу и на реабилитацию, а потом самой успевать на работу оказалось довольно сложно. Женщина решила приобрести машину в кредит и пришла в один из салонов города.
— Я обсудила идею с мужем, он пообещал какое-то время помогать с платежами. Выбрала салон, который был ближе к дому, сейчас ругаю себя за то, что не прочитала отзывы. Реклама обещала скидки и приятные бонусы — я повелась. Хотела приобрести Renault Kaptur 2020 года по их акционной цене, сотрудники посчитали мне сумму кредита и ежемесячный платеж, который меня устраивал. Я хотела взять кредит на 7 лет в размере около 1 000 000 рублей с платежом максимум в 18 тысяч рублей в месяц. Когда я приехала в салон, оказалось, что нужной машины нет. Сотрудники предложили подождать, я ответила, что да, могу приехать завтра утром, так как время было девять вечера. Но они уверили меня, что работают до последнего клиента, и пока банки на связи, надо оформляться, — мы просидели почти до полуночи. Я будто побывала у цыган и не понимаю, как так вышло: я сама работала в банке, почему я им поверила, не знаю. Может быть, сказался страх того, что начнется сентябрь, школа, а я останусь без машины, — вспоминает женщина.
Надежда рассказала сотрудникам автосалона всю свою историю, но это их не растрогало.
— Понадеялась на их совесть. Какими-то прибаутками они уговорили меня рассмотреть другой вариант, с их слов, более выгодный — Toyota Rav4 2014 года (машина с пробегом), якобы из-за того что та машина, которую я хотела брать, получится дороже на миллион из-за страхования КАСКО. В итоге вышло так, что мне оформили кредит на сумму 1 миллион 660 тысяч рублей с ежемесячным платежом — 36 000 рублей. Мне обещали, что два месяца я заплачу сумму выше, а после банк уже одобрит мне рефинансирование, сумма уменьшится до комфортного для меня размера платежа. Естественно, никакого рефинансирования одобрено не было, как не было и заявок, — рассказывает она.
Наутро, сообразив, что ее обманули, Надежда впала в отчаяние. Единственным плюсом оказалось то, что машина в порядке и на ходу.
— Сумма платежа для меня большая, если ее выплачивать. Вика останется без реабилитаций. Я звонила по другим салонам и узнавала, за сколько они готовы забрать машину: везде огромные комиссии. Выставлять ее просто на Drom и продавать одной страшно: столько историй о том, как людей убивают за машины. Банки не одобряют рефинансирование с нужной мне суммой платежа. Я хочу ее продать по рыночной стоимости, чтобы перекрыть кредит, но покупатель не находится, ведь придется еще месяц ждать, чтобы с машины сняли обременение и новый владелец смог оформить ее на себя. У меня не было цели взять дорогую машину, я хотела приобрести авто, которое не будет ломаться и требовать постоянных вложений, чтобы возить детей в школу и при этом самой успевать на работу. Понимаю, что виновата сама, нужно было быть внимательнее, но случилось так, как случилось, — говорит Надежда.
Надежда Н. не единственная, кто попался на развод: за последний год в Новосибирске было несколько похожих историй неудачной покупки автомобилей. НГС попробовал разобраться в ситуации — оказалось, что за новосибирскими автосалонами, где люди влазят в огромные кредиты, стоит одно юрлицо. Обманутые покупатели ищут юристов, идут в суд, но добиться справедливости практически невозможно.
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