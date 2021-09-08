«Понадеялась на их совесть»: мать-одиночка хотела купить простую машину, но на нее обманом повесили огромный кредит

— Самый сложный период пришелся на Викины 3 года и длился до 5 лет, так называемое дно аутизма. Были периоды, когда дочь не спала ночами вообще, а вместе с ней не спали мы, наш второй ребёнок, соседи. Бывало, у нее начинались внезапные истерики, которые невозможно было прекратить. Помню, я нашла способ, чтобы отвлечь дочку от слез — пела ей, не умолкая. Я всегда искала разные способы для того, чтобы ее отвлечь. Сейчас я думаю, что этот непростой период как раз и есть то испытание, которое мы с мужем не сумели пройти, — делится женщина.

Надежда рассказывает, что пыталась сохранить брак, ходила к психологу, просила мужа посетить специалиста вместе с ней, но тот не согласился.

— Мы переживали нашу ситуацию, как умели, но в какой-то момент поняли, что больше не хотим вот так. Нам было тяжело физически, морально и материально. Второй ребенок с небольшой разницей, и Вика не соответствовала своему развитию, по сути у нас как будто погодки. Все адаптации Вики к нормальной жизни проходили непросто, но могу сказать, что результат есть: дочери сейчас 9 лет, она учится в школе «Перспектива» для особенных детей с хорошими учителями и такими же детьми, которые не будут над ней издеваться, как это могло бы быть в обычной школе. Мы с разным сталкивались: и с хорошим, и с плохим. Бывает, пока едешь с ней на общественном транспорте, такого наслушаешься, и от кондуктора, и от пассажиров, — рассказывает Надежда.