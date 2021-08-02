Развод на авто: кто стоит за автосалонами, откуда люди выходят с безумными кредитами на переоцененные машины

За новосибирскими автосалонами, где люди влазят в огромные кредиты, стоит одно юрлицо
За последний год в Новосибирске было несколько похожих историй неудачной покупки автомобилей в салоне. Человек видит рекламу, приходит в автосалон, чтобы купить машину по заявленной цене. Потом оказывается, что таких автомобилей нет, но есть подороже. В итоге он не только покупает дорогой автомобиль, но и каким-то странным для себя образом соглашается оформить кредит на дополнительные услуги автосалона. Дома приходит в себя и хочет от всего отказаться — ищет юристов, идет в суд, молит о помощи средства массовой информации. Казалось бы, у общества должен выработаться коллективный иммунитет к таким «болезням», но истории повторяются снова и снова. Юристы говорят, что выиграть суд почти невозможно, ведь человек сам своей рукой подписывает все документы, поэтому какие могут быть претензии. НГС несколько раз рассказывал, как новосибирцы пытаются аннулировать сделку. В этот раз мы посмотрели, кто владеет автосалонами, на которые хотят подать в суд.
Покупка машин
Недавно новосибирец рассказал, как «подписал смертный приговор себе», когда купил в кредит обычный Hyundai Solaris почти за 2 миллиона рублей, хотя машина стоит почти в два раза дешевле. На оставшийся миллион мужчине навязали сертификаты и страховки — несколько часов говорили про акции и суперскидки, потом завели в кабинет, где он подписал все документы.
Почти такую же историю НГС рассказала кладовщик из СО РАН. Женщина увидела рекламу скидок в автосалоне и решила купить машину. Только вместо 700 тысяч, которые она планировала потратить, оформила кабальный кредит на полтора миллиона рублей. После покупки она рассказала, что сама не поняла, как всё случилось и почему она согласилась платить за обслуживание машины и дополнительные услуги.
В автосалонах говорят, что претензий к ним быть не может, ведь люди сами своей рукой и по доброй воле подписывают все документы. Тем не менее волна таких случаев прокатилась по всей стране. Недавно журналист решил провести эксперимент — попытался купить автомобиль за наличку. Клиентам предлагают доплатить сотни тысяч рублей, ставят в длинные очереди, а за наличные деньги продавать машину отказываются.
Разные салоны, одна компания
В редакцию НГС обратились несколько читателей, которые залезли в долги после покупки машин в двух популярных автосалонах: «Сибирь Авто» на Бердском шоссе, 63/2 и «Автогород 54» на улице Красных зорь, 1/1.
У компаний одно юридическое лицо (с которым заключались договоры на продажу автомобиля и дополнительные услуги) — ООО «Ультра».
По данным «Контур.Фокус», ООО «Ультра» зарегистрировано 12 ноября 2014 года в Самаре по адресу: ул. Ново-Садовая, 180а (одноэтажное жилое помещение). Основной вид деятельности — торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Уставной капитал: 10 тысяч рублей, выручка за 2019 год — 3,1 миллиона рублей, баланс за 2020 год — 98 тысяч рублей, чистый убыток — 2,6 миллиона рублей.
Директор компании — Ксенофонтова Ольга Николаевна, фамилия упоминается в сведениях о компании 13 октября 2020 года. Она же является учредителем организации, имеет 100% долю в уставном капитале.
В отчете о проверке компании за 30 июля 2021 года в графе «Обратить внимание» сказано, что в 2020 году у ООО «Ультра» среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем. Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2020 года равна нулю.
Нарушения
По информации «Контур.Фокус», в 2021 году Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю проводило внеплановые проверки компании. По итогам в деятельности ООО «Ультра» выявили 4 факта нарушения закона о защите прав потребителя.
Кстати, у компании были другие названия. По данным ЕГРЮЛ, в 2014 году организация называлась ООО «УЛЬТРАМЕДИА», руководителем был Денис Стягов (в 2012 году его ИП занималось розничной торговлей пива в Самаре).
В «рекомендациях» отчета о проверке компании за 30 июля говорится, что перед заключением договора с ООО «Ультра» стоит убедиться, что организация сможет привлечь персонал и задействовать прочие ресурсы, необходимые для его выполнения. Если предполагается участие субподрядчиков или иное привлечение ресурсов со стороны, то такую возможность целесообразно отразить в договоре.
Суды
По данным
Свежий иск (категория: отношения, связанные с защитой прав потребителей) зарегистрирован в Ленинском районном суде Томска 23 июля 2021 года. 20 июля началось рассмотрение дела в Киселевском районном суде, где ООО «Ультра» также выступает ответчиком по иску частного лица (отношения, связанные с защитой прав потребителя). 12 июля подобное дело начал рассматривать Купинский районный суд Новосибирской области. 8 июля было заседание в Свердловском районном суде города Красноярска. Третьим лицом в деле выступало ООО «КредитЕвропаБанк».
По этим делам на сайтах судов пока нет информации, так как решения еще не вынесены. Подробности удалось найти на сайте Бородинского районного суда Красноярского края, где суд уже вынес решение по одному из подобных исков. Кроме ООО «Ультра», ответчиком выступало ООО «Север» (основной вид деятельности компании — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, у похожего должника числится одно исполнительное производство, связанное с наложением ареста: то есть компания не может распоряжаться частью своего имущества).
Истец — Владимир Попов, который после покупки автомобиля начал ходить по судам. По информации на сайте Бородинского районного суда, первый иск он подал пять лет назад на банк ПАО «Идея Банк», однако суд отказал в удовлетворении иска о защите прав потребителей. В решении суда сказано, что еще в июле 2013 года Попов заключил кредитный договор на 5 лет с банком (тогда у него было другое название ОАО «Акционерный банк "Кубаньбанк"»). По условиям договора, банк дал кредит на покупку машины, оплату страховки.
Истец заявил об ущемлении своих прав, поскольку страхование ему навязали, у него не было реального права выбора страховой организации и программы страхования. Кроме того, условия кредитного договора, суммы платы конкретному страховщику банк определил в одностороннем порядке.
Владимир Попов просил суд взыскать с ответчика плату за присоединение к страховым программам в размере
— Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что при кредитовании заемщик добровольно выразил согласие на страхование имущества и личное страхование в вышеназванных страховых компаниях, при заключении кредитного договора до заёмщика в полном объёме была доведена информация относительно порядка и условий заключения договоров кредитования и страхования: истец был ознакомлен с условием пониженной процентной ставки при кредитовании со страхованием, суммами страховых премий, что подтверждается подписанным им заявлением, — сказано в решении Бородинского районного суда.
Через год Владимир Попов подает иск на компанию ООО «Росгосстрах». По его мнению, страховая не выполнила условия договора — не выплатила положенную компенсацию за повреждение автомобиля. Суд решает взыскать со страховщиков неустойку в районе 16,7 тысячи рублей и 1000 рублей за моральный вред, а также штраф 17 тысяч и 3 тысячи рублей за судебные расходы. В остальной части требований (компенсации на ремонт) отказали.
В 2018 году он подает иск к ООО «Страховая компания "РГС-Жизнь"» о признании события страховым случаем и страховой выплате (в период действия страховки он попал в аварию и получил оскольчатый перелом правой кисти, месяц был на больничном, после чего сообщил в страховую о наступлении страхового случая).
Требования истца суд удовлетворил частично (истец просил 168 тысяч плюс неустойку 33 тысячи и расходы на оплату юристов в размере 3,5 тысячи рублей). Суд обязал страховую выплатить лишь 6,5 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда и судебные расходы — в общей сложности еще около 7 тысяч рублей).
В апреле 2021 года он обратился в суд с иском к автосалону «Автостарт» и ООО «Ультра» (нарушение прав потребителей). Суд отказал в удовлетворении иска.
По данным «Контур.Фокус», за последние три месяца было еще пять исков к ООО «Ультра». Дела рассматривают Свердловский районный суд города Красноярска, Промышленный районный суд Самары, Топкинский городской суд, Беловский городской суд и Манский районный суд.
История
Юристы советуют тщательно изучить факты об автосалоне, прежде чем бежать туда за покупками. В случае неудачной сделки вернуть деньги и разорвать договор будет практически невозможно. У представителей салонов в ответ на эти жалобы есть аргумент, с которым сложно спорить: «видели, что подписывали».
Вообще история с обманами в автосалонах — явление не новое, разница только в схемах.
Так, в октябре 2018 года клиенты новосибирского салона Galaxy Motors устроили пикет у здания автоцентра — они требовали вернуть деньги по займам, которые, как они сами считают, им пришлось переплатить после обещаний низкого процента на машины и комплектующие для авто. Один из участников акции рассказывал, что стал клиентом салона, так как там предлагали низкие цены на машины и хорошие кредитные условия. Потом он понял, что его ввели в заблуждение.
В 2015 году скандал разыгрался вокруг автосалона китайских марок Geely, Great Wall, Chery и Brilliance на Бердском шоссе. Два десятка новосибирцев, купивших машины, не могли получить их больше года. Они пробовали судиться, но на счетах фирмы не было денег.
Совсем недавно, в марте 2021 года, житель Тюмени Олег Гурин рассказал, как покупка новой машины превратилась в кошмар — автомобиль из салона сломался практически в первый же день.
В Башкирии полковник полиции, который вел уголовное дело против обвиняемых автодилеров, пытаясь вернуть деньги обманутым клиентам, сам оказался за решеткой.