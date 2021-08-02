Развод на авто: кто стоит за автосалонами, откуда люди выходят с безумными кредитами на переоцененные машины

Покупка машин

Недавно новосибирец рассказал, как «подписал смертный приговор себе», когда купил в кредит обычный Hyundai Solaris почти за 2 миллиона рублей, хотя машина стоит почти в два раза дешевле. На оставшийся миллион мужчине навязали сертификаты и страховки — несколько часов говорили про акции и суперскидки, потом завели в кабинет, где он подписал все документы.

Почти такую же историю НГС рассказала кладовщик из СО РАН. Женщина увидела рекламу скидок в автосалоне и решила купить машину. Только вместо 700 тысяч, которые она планировала потратить, оформила кабальный кредит на полтора миллиона рублей. После покупки она рассказала, что сама не поняла, как всё случилось и почему она согласилась платить за обслуживание машины и дополнительные услуги.

В автосалонах говорят, что претензий к ним быть не может, ведь люди сами своей рукой и по доброй воле подписывают все документы. Тем не менее волна таких случаев прокатилась по всей стране. Недавно журналист решил провести эксперимент — попытался купить автомобиль за наличку. Клиентам предлагают доплатить сотни тысяч рублей, ставят в длинные очереди, а за наличные деньги продавать машину отказываются.