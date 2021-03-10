Технология обмана: как в салоне под видом нового авто могут загнать подержанный хлам

Мечтаете о новом авто? Тюменец Олег Гурин может рассказать, как покупка новой машины из радостного и долгожданного события может превратиться в кошмар и ужас. Ну а как еще это можно назвать, если автомобиль из салона сломался практически в первый же день. Мало того, уже окунувшись в судебную тяжбу, Гурин смог убедиться, что и автосалон Gold Auto совсем не то, что пытается из себя изобразить.
Вся правда всплыла, когда у иномарки почти сразу нашлись дефекты и новый владелец, разочаровавшись в покупке, захотел разорвать договор с автосалоном. Но это оказалось невозможным! Гурин обратился в суд. А прямо на судебном заседании объявился собственник машины, который, к изумлению Гурина, оказался тем самым менеджером салона, который как раз занимался оформлением покупки. Именно он убеждал Гурина, заметив, видимо, какие-то сомнения в глазах покупателя, соловьем заливался, что машина новая, хотя после небольшого тест-драйва, но лучше просто не бывает! И Гурин сдался.
Впрочем, история «нового» кроссовера Гурина при выяснении обстоятельств оказалась богатой на неожиданные повороты. У авто уже было несколько владельцев, среди которых — неизвестный житель Свердловской области (его никто не может найти) и еще один автосалон. Двое других бывших владельцев — несуществующая организация ООО «Соратник» и тот самый менеджер, который, впрочем, продолжал убеждать уже и суд, что машина просто отличная!
В суде предприимчивый менеджер признался, что избегал декларирования машины, поэтому не ставил ее на регистрационный учет. Это позволяет сделать закон, если приобретать автомобиль по переходящему договору.
Менеджер, он же владелец машины, вообще предстал перед судом настоящим ангелом. Рассказал судье, как помогал во всём Гурину, «по-свойски» предлагал устранить некоторые поломки иномарки. И ему непонятно, почему покупателя такое положение вещей не устроило. Олег Гурин оскорбился не только тем, что ему подержанную машину буквально втюхали как новую, но при этом еще и претензию никому нельзя направить — письмо в адрес ООО «Соратник» (с кем и был составлен договор) всё время возвращалось. В автосалоне только разводили руками на это. Тем временем тюменец продолжал выплачивать кредит за сломанную машину, на которой уже невозможно было ездить. Hawtai Laville пришлось оставить на охраняемой стоянке. Он был уверен, что автосалон, проиграв суд, возместит ему все расходы, заберет у него неисправную иномарку и вернет деньги. Но по-хорошему компания решать этот вопрос не стала. Тогда невезучий владелец китайского кроссовера нанял юриста. Так шаг за шагом эта история стала распутываться — и раскрылось преступление, за которое в итоге никто не понес наказание. Но обо всём по порядку.
Как комиссионный автомобиль попал в салон?
За два года разбирательств выяснилось, что хваленый Hawtai Laville от дилера оказался не новым автомобилем, до этого у него было четыре владельца. Но как же он попал в автосалон? Комиссионную машину туда пристроил «менеджер» и профессиональный перекупщик Турал Мамедов. Мужчина охотится на автомобили, выставленные на продажу в интернете. Он покупал машины по выгодной цене, делал свою «предпродажную» подготовку и снова выставлял на сайтах объявлений, но по другой стоимости. Если авто не сильно пользовалось спросом, то он реализовывал иномарки через автосалоны. Среди таких был Hawtai Laville. Турал Мамедов платил комиссию магазину за то, что его иномарка находится в их выставочном зале. В день, когда он как раз находился в автосалоне, и пришел Олег Гурин. Мамедов увидел, что тюменец заинтересовался китайским автомобилем, который к тому же был со скидкой, и сразу начал ему его презентовать.
— Мне объяснили, что цена была сильно снижена (новоиспеченный владелец купил машину за
На какие странности при покупке тюменец не обратил внимание
Дальше началось странное. Олег Гурин говорит, что не сразу понял, что происходит. Он, окрыленный покупкой, кажется, на всё закрывал глаза. Хотя и делал попытки разобраться в «странностях». Например, в кредитном документе отличалась цена машины (она была выше на
Воодушевление от покупки у тюменца улетучилось очень быстро. У машины было много проблем — начиная от отлетающих крышек для зеркал и заканчивая электрикой. В автосалоне, куда он сразу обратился, пообещали решить часть поломок по гарантии. Но при условии, что до этого обязательно нужно пройти платное техобслуживание. Кажется, уже после этого у Олега Гурина появилось сожаление от приобретения машины, в которую нужно вкладывать деньги почти сразу после того, как он выехал из салона.
Поддельную фирму зарегистрировал пожарный. Но зачем?
Подать в суд было не на кого из-за хитро составленного договора купли-продажи. Автосалон не взял на себя обязательства и на предъявленные претензии не отвечал. А после многих безуспешных попыток найти людей из того самого ООО «Соратник», выяснилось — имя директора и адрес организации недостоверны.
Спустя время учредитель этой компании всё же нашелся. Им оказался водитель пожарной машины, который никогда не вел никакой предпринимательской деятельности. Бедолага признался, что согласился зарегистрировать на себя ООО за вознаграждение. С таким предложением к нему подошел несколько лет назад некий Алексей. Как ни странно, он уже и не помнит о нем ничего. Этот человек объяснил водителю, что от него требуется только зарегистрировать юрлицо. Всё остальное за него будут делать другие люди. Водителя-пожарного убедили, что в этом нет ничего противозаконного. Пообещали заплатить
Алексей взял у мужчины копии нужных документов и ушел. Через некоторое время позвонил и объяснил, что им вместе нужно к нотариусу, обсудил, что нужно будет сказать при оформлении документов. Привел его и удостоверился, что всё готово. У нотариуса, что примечательно, был какой-то еще один человек — предыдущий учредитель ООО. Водитель пожарной машины сказал, что того зовут Николай. И это всё, что он о нем знает.
В конечном результате водителю, который пошел на эту аферу, так никто и не заплатил.
Только после истории с Олегом Гуриным, когда к водителю пожарного авто пришла полиция, он съездил в налоговую и написал заявление, что никакой предпринимательской деятельностью не занимался и сделок не совершал.
Сейчас общество с ограниченной ответственностью «Соратник» ликвидировано. Но, судя по информации из открытых источников, через него проводилось немало различных операций. Выручка организации в
В действиях водителя пожарной машины правоохранители усмотрели преступление по
«Преступление, предусмотренное данной статьей, является преступлением небольшой тяжести. Согласно
А откуда у автосалона печать «Соратника»?
Олег Гурин считает, что печать в документах от имени этой фирмы, возможно, ставила сотрудница автосалона. Но в самом магазине несколько другая версия. Менеджер объяснил в суде, что он сам купил машину у ООО «Соратник». У него не было печати этой организации. Зато имелись пустые бланки со штампом.
— Когда я приобрел автомобиль, то попросил поставить печать прежнего собственника. Я печатью ООО «Соратник» не обладал, на договоре купли-продажи с Гуриным печать была. Мы вписали просто Гурина. То, что он не вписан, а впечатан, это потому, что у меня был их номер телефона. Мы пригласили их, они приехали, поставили печать, пока Гурин ездил в банк, — объяснялся в суде Турал Мамедов.
В правдивости этих слов наш герой усомнился. Поскольку нашлась одна небольшая, но значительная деталь. Турал Мамедов уже расписывался за ООО «Соратник» в одном из документов (у редакции имеется фотодоказательство).
В итоге возбудить уголовное дело по этой ситуации всё равно не удалось. Тюменец не смог доказать, что автосалон незаконно обогатился за его счет и что его сделка была совершена по сомнительной схеме. Единственное наказание, которое понес автосалон, это штраф за «ошибку» при составлении договора купли-продажи. Компания заплатила пять тысяч рублей из-за того, что сделка совершалась не от лица Турала Мамедова, а от ООО «Соратник».
Спустя время ООО, на которое был оформлен автосалон, обанкротилось. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Сейчас магазин продолжает работать под прежним названием. Как удалось выяснить, у автосалона сменился собственник.
Что говорит сам менеджер?
Менеджер Турал Мамедов — действительно профессиональный перекупщик. Об этом он нам сам заявил по телефону. Мы поговорили с ним и выяснили, какой позиции придерживается он в истории с Олегом Гуриным.
— У нас прошло более семи судов. Но в конечном итоге сделку признали действительной. Как мне рассказали сотрудницы кредитного отдела, вся эта история началась с того, что Олег Александрович после покупки вернулся в автосалон, заявив: «Машина не понравилась моей жене, как ее вернуть?» Когда ему объяснили, что это невозможно (какой смысл салону продавать авто, а потом обратно выкупать его), он стал выискивать недостатки. Сначала это было зеркальце. Но это не гарантийный случай, поэтому я даже согласился сам его ему заменить. Потом жаловался на коробку передач, — рассказал «менеджер» журналисту 72.RU.
По мнению Турала Мамедова, покупатель специально поставил машину на стоянку, чтобы не повредить и через суд вернуть ее автосалону. При этом, как считает менеджер, тюменец был уверен в своей правоте и возможности не просто компенсировать потраченные деньги, но и взыскать сверх той суммы.
— Что касается ООО «Соратник», то в момент, когда я покупал машину, фирма еще была действующей. У меня не было с ней (ООО «Соратник». — Прим. ред.) проблем. Я продавал это авто по доверенности. Про расчет, указанный в договоре, — автосалону всё равно, откуда покупатель взял деньги — кредит или наличные. В том, что там указано «наличный расчет», ничего в этом такого нет, — добавил Турал Мамедов.
Ради чего это всё?
Тюменец вместе со своим юристом, когда пытались понять, по какой такой схеме работает автосалон, выяснили, что предприниматель (перекупщик) уходил от налогов и ответственности. Сотрудники магазина при сделке, когда в договоре Олега Гурина заменили кредитные деньги на наличные, сами об этом заявили открыто.
Для понимания мы составили простую схему, по которой состоялась продажа иномарки тюменцу. Именно так выглядела сделка глазами покупателя (после разбирательств, разумеется).
Но на самом же деле в этой схеме несколько больше действующих лиц. Например, к таблице нужно прибавить такое звено, как перекупщик, который по договоренности продает комиссионные машины в автосалоне. Сам магазин имеет от этого дополнительную прибыль в виде комиссии за использование своих площадей. Благодаря «описке» в договоре, когда указываются не кредитные деньги, а наличные, организация избегает уплаты налогов. На это обстоятельство в суде налоговая служба не ответила, сославшись на налоговую тайну.
Возможно, деньги неслучайно уходят не салону. Как мы видим из истории с нашим героем, указав в договоре другую компанию, можно уйти от ответственности. В Роспотребнадзор уже не обратиться, потому что фирмы не существует. А полиция разбираться не станет, потому что это гражданско-правовые отношения.
Выиграть суд, как оказалось, тоже очень маловероятная перспектива. А вот рисков у людей, купивших машины по такой схеме, предостаточно. Во-первых, новый владелец может «попасть» на неуплаченные налоги прежних хозяев авто. Во-вторых, если машина не была снята с учета, а предыдущий собственник накопил долги, то ваш «железный конь» рискует попасть под арест. А в-третьих, если в договоре фигурирует неизвестная фирма, а деньги также перечислились автосалону, то вполне вероятно, что может объявиться ее учредитель и потребовать с вас сумму за машину (договор купли-продажи же все-таки с ним).
На что обратить внимание при покупке авто?
Юристы рекомендуют проверить, действительно ли магазин является официальным дилером той или иной марки. Для этого хорошо изучите их сайт, попросите у них документы, подтверждающие этот факт. Не пренебрегайте отзывами в интернете и проверкой их компании на сайте судов и судебных приставов. Насторожитесь, если у так называемой новой машины уже есть госномер. И всегда требуйте товарный чек, чтобы подтвердить факт оплаты. Всегда вчитывайтесь в договор, обращайте внимание на наименование ООО и такие нюансы, как способ оплаты.
Олег Гурин — не единственный тюменец, который столкнулся с проблемами после покупки автомобиля. До этого мы рассказывали про мужчину, сумевшего отсудить у автоцентра
Нередко автомобилисты попадают в руки мошенников, когда решаются на покупку автомобиля, если его цена ниже рыночной. Так произошло и в Тюмени в прошлом году, когда в городе начали работать подозрительные автодилеры. Они не позволяли клиентам проверить идентификационный номер машины. А после долгих разговоров цену все-таки завышали, а потенциальных покупателей склоняли к кредитам.