Технология обмана: как в салоне под видом нового авто могут загнать подержанный хлам

Но на самом же деле в этой схеме несколько больше действующих лиц. Например, к таблице нужно прибавить такое звено, как перекупщик, который по договоренности продает комиссионные машины в автосалоне. Сам магазин имеет от этого дополнительную прибыль в виде комиссии за использование своих площадей. Благодаря «описке» в договоре, когда указываются не кредитные деньги, а наличные, организация избегает уплаты налогов. На это обстоятельство в суде налоговая служба не ответила, сославшись на налоговую тайну.

Возможно, деньги неслучайно уходят не салону. Как мы видим из истории с нашим героем, указав в договоре другую компанию, можно уйти от ответственности. В Роспотребнадзор уже не обратиться, потому что фирмы не существует. А полиция разбираться не станет, потому что это гражданско-правовые отношения.

Выиграть суд, как оказалось, тоже очень маловероятная перспектива. А вот рисков у людей, купивших машины по такой схеме, предостаточно. Во-первых, новый владелец может «попасть» на неуплаченные налоги прежних хозяев авто. Во-вторых, если машина не была снята с учета, а предыдущий собственник накопил долги, то ваш «железный конь» рискует попасть под арест. А в-третьих, если в договоре фигурирует неизвестная фирма, а деньги также перечислились автосалону, то вполне вероятно, что может объявиться ее учредитель и потребовать с вас сумму за машину (договор купли-продажи же все-таки с ним).

На что обратить внимание при покупке авто?

Юристы рекомендуют проверить, действительно ли магазин является официальным дилером той или иной марки. Для этого хорошо изучите их сайт, попросите у них документы, подтверждающие этот факт. Не пренебрегайте отзывами в интернете и проверкой их компании на сайте судов и судебных приставов. Насторожитесь, если у так называемой новой машины уже есть госномер. И всегда требуйте товарный чек, чтобы подтвердить факт оплаты. Всегда вчитывайтесь в договор, обращайте внимание на наименование ООО и такие нюансы, как способ оплаты.

Олег Гурин — не единственный тюменец, который столкнулся с проблемами после покупки автомобиля. До этого мы рассказывали про мужчину, сумевшего отсудить у автоцентра 2 миллиона рублей за бракованную машину. Как ему это удалось — в предыдущем материале.



Нередко автомобилисты попадают в руки мошенников, когда решаются на покупку автомобиля, если его цена ниже рыночной. Так произошло и в Тюмени в прошлом году, когда в городе начали работать подозрительные автодилеры. Они не позволяли клиентам проверить идентификационный номер машины. А после долгих разговоров цену все-таки завышали, а потенциальных покупателей склоняли к кредитам.