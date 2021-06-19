Автосалон в бывшем здании ГИБДД продал Nissan 2014 года почти за 2 миллиона. Как людей вгоняют в грабительские кредиты

Почему тогда люди соглашались на эти сделки? Как сотрудникам автосалона удалось их убедить? Как действует технология обмана? И почему правоохранительные органы, получая такое количество заявлений в адрес работников магазина, бездействуют? В материале Юлии Мальцевой из 72.RU.

Автосалон в бывшем здании ГИБДД

Автосалон, на который поступило несколько десятков жалоб в полицию, находится, словно по злой иронии, в бывшем здании ГИБДД. Здесь продают как новые, так подержанные автомобили. По всему интернету пестрят объявления о продаже машин по самым выгодным ценам. Люди, которые обратились в редакцию, говорят, что узнали о салоне из таких же рекламных баннеров.

Покупатели утверждают: по телефону менеджеры говорили, что уехать на новеньком автомобиле из салона можно будет в этот же день. Как правило, эта фраза сразу подталкивала людей к решительным действиям. Но самое интересное начиналось после того, как они приезжали в сам салон.

Версия одного из покупателей

За несколько месяцев к нам в редакцию поступило не меньше десятка звонков от людей, которые остались недовольны покупкой в этом салоне. Кого-то не устроил автомобиль, который оказался после серьезного ДТП, а кого-то — кредитные условия (якобы продавцы обговаривали другие процентные ставки и платежи, нежели те, что оказались в действительности). Вот версия одного из таких тюменцев.