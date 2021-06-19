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Автосалон в бывшем здании ГИБДД продал Nissan 2014 года почти за 2 миллиона. Как людей вгоняют в грабительские кредиты

Такие схемы действуют по всей стране, но правоохранители не реагируют

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Сейчас этим салоном заинтересовалось управление по борьбе с экономическими преступлениями

Сейчас этим салоном заинтересовалось управление по борьбе с экономическими преступлениями

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Почти в каждом городе России сегодня есть такие истории. Недавно мы рассказывали, как людей, желающих купить машину, обманывают в Уфе, такой же механизм действует в Новосибирске. Не исключение и Тюмень. Там сейчас люди массово обращаются в полицию и в суд с жалобами на автосалон, но тщетно. По данным общественного движения ОНФ, таких заявлений в правоохранительные органы уже поступило свыше 50. Обратившиеся утверждают, что их обманули при покупке машин: якобы менеджеры обещали недорогие автомобили. Но в итоге покупатели уходили из салона с машинами по ценам выше рыночных и с кредитами на невыгодных для них условиях. Интерес вызывает и то, что люди в один голос говорят о пункте в договоре, который запрещает в случае претензий обращаться в полицию и СМИ. А последние пару лет в России уже было закрыто несколько таких автомагазинов, работающих по аналогичной схеме.

Почему тогда люди соглашались на эти сделки? Как сотрудникам автосалона удалось их убедить? Как действует технология обмана? И почему правоохранительные органы, получая такое количество заявлений в адрес работников магазина, бездействуют? В материале Юлии Мальцевой из 72.RU.

Автосалон в бывшем здании ГИБДД

Автосалон, на который поступило несколько десятков жалоб в полицию, находится, словно по злой иронии, в бывшем здании ГИБДД. Здесь продают как новые, так подержанные автомобили. По всему интернету пестрят объявления о продаже машин по самым выгодным ценам. Люди, которые обратились в редакцию, говорят, что узнали о салоне из таких же рекламных баннеров.

Покупатели утверждают: по телефону менеджеры говорили, что уехать на новеньком автомобиле из салона можно будет в этот же день. Как правило, эта фраза сразу подталкивала людей к решительным действиям. Но самое интересное начиналось после того, как они приезжали в сам салон.

Версия одного из покупателей

За несколько месяцев к нам в редакцию поступило не меньше десятка звонков от людей, которые остались недовольны покупкой в этом салоне. Кого-то не устроил автомобиль, который оказался после серьезного ДТП, а кого-то — кредитные условия (якобы продавцы обговаривали другие процентные ставки и платежи, нежели те, что оказались в действительности). Вот версия одного из таких тюменцев.

— Я приехал в автосалон в три часа дня. Меня встретил менеджер по имени Махмут. Он усадил меня за стол. Я сразу сказал, что хочу обменять свою Hyundai Elantra по программе трейд-ин и приобрести их Hyundai Creta в кредит с ежемесячным платежом 13–15 тысяч рублей. В рекламе говорилось, что у них такая машина стоит 680 тысяч рублей под 4,5% годовых. Мне показались эти условия очень выгодными. Менеджер мне сказал, что иномарку закрепили за мной. Но чтобы пойти дальше на кредитование, надо подписать дополнительное соглашение. Я сразу спросил, нормально ли то, что кредит еще не одобрен, а я уже подписываю допсоглашение? На что мне ответили: «Не беспокойтесь, в случае чего документ порвем», — рассказал Андрей Димов.

Ждать одобрения заявки из банка наш собеседник не стал — сказал менеджеру, что поедет на работу, а вечером вернется. В седьмом часу ему уже начали звонить из салона. Просили, чтобы приехал, хотя заявка так и не была одобрена.

— Когда вернулся в салон, то менеджер предложил мне: «Давайте, чтобы банк быстрее одобрил заявку, оформим вашу машину. А потом эту сумму по договору купли-продажи покажем банку как первоначальный взнос». Причем менеджер попросил показать банку не программу трейд-ин, а именно наличные средства. Тогда меня это не смутило. Я согласился, — продолжил рассказ мужчина.

Старую машину тюменца — Hyundai Elantra — оценили в 250 тысяч рублей, хотя до этого за нее в других салонах ему предлагали 300 тысяч. Андрей Димов объяснил, что, хотя уже на этом этапе сделка была невыгодной для него, он всё равно согласился. В тот момент мужчине казалось, что даже на таких условиях новый автомобиль будет удачной для него покупкой.

— Мне сказали тогда: «Подписав это соглашение, вы возложили на нас обязанность выдать вам сегодня новый автомобиль. Он уже комплектуется, всё оборудование бесплатное, только за монтаж придется немного заплатить». В итоге мы оформили мою старую машину, пошли в кассу. Мне дали в руках подержать денежки, я их взял и будто бы внес. Всё это снимала камера видеонаблюдения, — рассказал он.

Позже допсоглашение, подписать которое почти сразу дали тюменцу, сыграло злую шутку. Сам Андрей решил, что эта бумага — один из предварительных этапов к кредитованию. Но на деле, по его словам, оказалось иначе. По программе трейд-ин его машина прошла за 200 тысяч рублей. А «потерявшиеся» 50 тысяч стали скидкой на новую машину.

Андрей вспоминает: с оформлением кредита вопрос долго не решался. Несколько часов он просто сидел в салоне и ждал одобрения банка. Потом его всё же пригласили в кабинет.

— Я после работы, вечер, еще эти часы ожидания. Конечно, я устал. И вот захожу в кабинет. Передо мной три листочка. На одном расписан договор на машину, за которой я сюда и пришел. Банку якобы что-то там не нравилось, поэтому ставка выросла до 10%, потом страхование жизни, какая-то услуга «Помощь в пути», каско. В итоге цена Hyundai Creta подскочила почти до двух миллионов, а ежемесячный платеж — до 58 тысяч рублей. При том что у меня зарплата меньше. Конечно, я сразу сказал, что нет, мне такое не подходит, — продолжил рассказ Андрей Димов. — Я попытался уйти. Но меня привели в другой кабинет, его окружили люди. И передо мной оказался дяденька в очках. Он показал мне то самое соглашение и сказал, что теперь раз я отказываюсь от сделки, то должен им 98 тысяч рублей.

Перешагнув порог салона, оказался должен денег

Чтобы уладить конфликт, сотрудники предложили тюменцу выбрать другую машину. Мужчина вспоминает: на улице был уже вечер, и он, расстроившись, уже не хотел рисковать и выбирать автомобиль в темноте. Но менеджеры показали ему Nissan X-Trail, обещали сделать скидку, ставку 10% годовых и ежемесячный платеж 17 тысяч.

— В тот момент я думал, что меня обложили со всех сторон. Только за то, что я перешагнул порог, оказался должен салону 100 тысяч рублей. И остался еще без машины. Я прикидывал, что к чему, и подумал, что надо соглашаться на их условия. Что хотя бы на машине домой уеду. Тем более мне по работе надо много передвигаться, — пожаловался он. — Это было уже около полуночи, я был сильно измотан. Но салон не закрывался. А менеджеры сказали, что работают до последнего клиента. Они берут измором. Человек и так уже уставший, ночь на дворе. К тому же они начали давать документы в таком странном порядке, что самую важную информацию можно было увидеть только после того, как подписал. И вот я подписываю-подписываю, а перед глазами мелькнула строчка. Там было написано 19,8% годовых. Я понял, что ставка совсем другая, не та, что мне обещали. Начал вчитываться, а сотрудница буквально вырвала из рук документы с фразой: «Давайте скорее, мы уже домой все хотим, все только вас ждут», — рассказал Андрей.

Наш собеседник, вспоминая тот вечер, рассказал, что сотрудники всем видом показывали, что ему нужно торопиться. Кто-то, с его слов, демонстративно заглядывал в кабинет, будто проверить, не закончилась ли сделка. А кто-то то надевал, то снимал верхнюю одежду.

— Я понимаю, что олух — сам подписал, сам виноват. Но это же всё технология обмана. Меня, как и других покупателей, у которых, кстати, примерно, такой же сценарий, буквально принуждали подписаться под всем. Своими манипуляциями, что машину уже свою не вернешь, что денег должен оказался, что изматывают тебя несколько часов, — заявил он же.

За Nissan 2014 года выпуска заплатит почти два миллиона

Мужчина утверждает, что итоге этот Nissan X-Trail он купил по завышенной стоимости — миллион двести при среднерыночной цене в 900 тысяч рублей, ежемесячный платеж в 22 тысячи рассчитан на семь лет. Если посчитать, то за это время тюменец за свой новый Nissan X-Trail 2014 года отдаст около двух миллионов рублей.

— Меня развели очень дерзко и хабально! Мне оформили кредит с грабительскими процентами. На протяжении всего пребывания в салоне меня вводили в заблуждение. Я думаю, что и машины, которую они рекламировали, не было. Это была просто замануха, — добавил тюменец.

Покупатели звонили в полицию, но никто не приехал

Расторгнуть сделку оказалось невозможным. С такой же ситуацией столкнулись и другие клиенты автосалона, которые обратились в редакцию. Все они приехали за машинами из рекламы, но получили другие автомобили по цене в два раза выше, чем в других салонах. Кто-то пытался решить вопрос с помощью полиции. Но, со слов покупателей, правоохранители не реагировали на звонки и не приезжали.

Были те, кто пытался снимать всё происходящее на телефон. Люди утверждают, что сотрудники автосалона быстро пресекали съемку или требовали уничтожить запись. Кто-то рассказывает, что им предлагали уладить конфликт взамен на то, что они не пойдут в суд, прокуратуру или к журналистам. Сотрудники салона даже называли сумму такой «сделки» — 100 тысяч рублей. В распоряжении редакции есть письма, которые получали люди.

Что пишут в интернете про этот салон

Люди, которые остались недовольны сотрудничеством с «Вектор автор», стали искать друг друга в интернете.

Листайте карусель, чтобы увидеть, что пишут люди.

Что ответили в полиции

Покупатели говорят: они были уверены, что полицию должны были заинтересовать их истории. Тем более что последние пару лет в России закрыли несколько таких автомагазинов, работающих по аналогичной схеме. Например, в 2018 году полиция накрыла салон в Санкт-Петербурге, арестовав его сотрудников и изъяв больше 300 машин. Как сообщает «Российская газета», заведено даже уголовное дело. В прошлом, 2020-м, году такой же автомагазин закрыли в Ростове-на-Дону.

Но на заявления тюменцев, считающих, что их обманули, упорно отвечают — нет состава преступления. Практически всем, кто обратился в УМВД, отказывали в возбуждении уголовного дела. И даже по официальному запросу редакции в ведомстве не стали объяснять, почему к автосалону до сих пор не возникло вопросов и сколько человек в общем обратилось в правоохранительные органы.

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— При установлении обстоятельств по нашему заявлению объяснения были взяты только с юриста автомагазина. Неужели правоохранители думали, что она будет свидетельствовать против людей, чьи интересы защищает? — задавалась вопросом одна из потерпевших.

Обращения в другие инстанции, такие как прокуратура, Роспотребнадзор и УФАС, тоже не давали никакого результата. Зато темой заинтересовались общественное движение ОНФ.

— По нашим данным, в полицию от клиентов автосалона поступило около 50 заявлений о преступлении. Эти цифры говорят сами за себя. Однако нас тревожит тот факт, что по большинству поступивших заявлений было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В УМВД России по Тюменской области в ответ на наше обращение отметили, что в ходе проведенной проверки фактов уголовно наказуемых деяний не установлено. Мы с вынесенным решением не согласны и намерены обратиться в прокуратуру Тюменской области с просьбой дать оценку наличию признаков состава преступления в действиях сотрудников автосалона. Похожие схемы работы автосалонов фиксируются и в других субъектах РФ. Количество пострадавших там исчисляется десятками и сотнями, возбуждены уголовные дела, — прокомментировал руководитель регионального исполкома Роман Чуйко.

И только недавно тюменцам вручили письмо, где наконец признали, что в этой истории действительно не всё так просто. Дело передано в управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД.

Версия автосалона

Автосалон продолжает работать. Мы дозвонились до его представителей. На звонок ответил менеджер Арсений, который заявил, что может прокомментировать ситуацию с недовольными клиентами.

— Не только на наш салон жалуются, почитайте комментарии к другим автосалонам, официальным дилерам. Автомобильный рынок в принципе специфический. Недопонимания случаются. Иногда клиент недоволен автопроизводителем или страховым продуктом, а тень падает на салон, — рассказал он. — Мы помогаем клиентам, которые остались недовольны. Прокомментировать сделки, заключенные с людьми, которые к вам [журналисту 72.RU] обратились, я не могу, не имею к ним отношения. О том, что люди в полицию обращаются, мы знаем, это их право.

Менеджер также сказал журналисту, что дополнительное соглашение, которым «пугали» Андрея Димова, не имеет юридической силы. А сам мужчина, по его словам, на любом этапе сделки мог встать и уйти.

Вот что менеджер ответил на вопрос про закрытие аналогичных автосалонов полицейскими по всей стране.

— Нет, я об этом не знаю, не слежу, — кратко прокомментировал Арсений.

Советы юриста

Юрист Евгений Каковкин рассказал, как уберечь себя от неприятностей при покупке автомобиля. Советов всего пять. И они очень простые. Но, как выяснилось, не все о них знают.

Совет первый. Перед походом в автосалон хорошо изучите отзывы о нем, почитайте комментарии людей из разных источников (прошерстите сайты, форумы, городские порталы). Совет второй. Старайтесь обращаться к официальным дилерам — их легко проверить. А если автосалон зарегистрирован совсем недавно — год назад или того меньше, у него единственный учредитель и уставной капитал всего 10 тысяч рублей, насторожитесь, — рассказал юрист. — Совет третий. Обратите внимание на процентные ставки и заниженные цены на авто. Если предполагается, что стоимость машины сильно дешевле, чем в среднем на рынке, то, скорее всего, это рекламная уловка. Четвертое. Насторожитесь, если менеджер навязывает вам кредит с наименьшей ставкой. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке! И, наконец, пятое. Не торопитесь подписывать допсоглашения и передавать автосалону полный комплект ключей и оригинал ПТС, если согласились на программу трейд-ин. На этапе сделки вы должны уже видеть новый автомобиль и ознакомиться со всеми условиями кредитования. В противном случае потом будет сложно расторгнуть договор.

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автосалонобман покупателейполиция
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