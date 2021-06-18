Автосалон раскрутил новосибирца на 1,9 миллиона рублей за обычный «Хендай-Солярис» — смотрим, за что такие деньги

Пенсионер Михаил Попов стал жертвой хитрого менеджмента — в автосалоне его уговорили подписать договор на покупку автомобиля Hyundai Solaris за 1 900 000 рублей, при том что официально такой стоит 1 031 000 рублей. Новосибирец заключил кредитный договор на 7 лет и будет теперь платить по 23 000 рублей каждый месяц. Как мужчину «гипнотизировали» в автосалоне — подробнее в нашем материале.



63-летний Михаил Попов ездил на своем прежнем Hyundai Solaris 2015 года выпуска и задумал обновить автомобиль по трейд-ин. На сайте автосалона «Автогород54» он увидел привлекательные цены — новый Solaris от 555 900 рублей, при том что в официальном салоне Hyundai стартовая стоимость на модель составляет 840 000 рублей. Пенсионеру объяснили, что у них проходит акция и скидка предоставляется, если брать машину в кредит. Плюс можно сдать свое старое авто — за него пообещали 600 000 рублей.