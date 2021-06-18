Автосалон раскрутил новосибирца на 1,9 миллиона рублей за обычный «Хендай-Солярис» — смотрим, за что такие деньги

Пенсионер Михаил Попов стал жертвой хитрого менеджмента — в автосалоне его уговорили подписать договор на покупку автомобиля Hyundai Solaris за
— В принципе меня это устроило, подписываю договор на сдачу машины, а в это время идет проверка, меня банки проверяют. Короче, они принесли мне — и на этом этапе машина стала стоить
То есть
— Я смотрю и уже ничего не вижу, они завели меня в кабинет, короче, я подписал смертный приговор себе. У меня получилось на 7 лет по 23 000 рублей. Такое впечатление, что у меня или давление началось, или я под каким-то гипнозом был. Потом мне дают подарки, регистратор, коврики, еще что-то. Дают сертификат на обслуживание машины
Подарки оказались платными: коврики —
Автосалон «Автогород54» — это некое ООО «Ультра», зарегистрированное в Самаре. По данным базы «Контур.Фокус», владелец и директор ООО — Ксенофонтова Ольга Николаевна, чья подпись стоит в договоре купли-продажи авто. Чистый убыток предприятия за 2020 год — 2,6 миллиона, «Ультра» выступает ответчиком по четырем делам в гражданских судах. Сам автосалон располагается на улице Красных Зорь, 1/1, — приличное такое, крупное здание.
На сайте салона глаза разбегаются от чудо-цен. Hyundai New Creta — от
— А что ж, — говорю я менеджеру салона, — цены-то такие божеские? Ниже, чем у производителя.
— У нас есть цены, которые представлены по автокредиту на ту линейку автомобилей, которые идут сейчас по скидке. У нас представлены скидки, понимаете? — слышу в ответ.
— А что ж, — говорю, — вы дедушке-то «Солярис» за целых 1,9 миллиона продали?
— Когда он его приобретал, то не видел, что приобретал? Не видел стоимость, по которой он приобретал? Его запутали, он не хотел? Да такого быть не может, все договора у нас подписываются под камеру, под видеозапись. Он собственноручно подписал договор. Загипнотизировали? Он подписывал договор, он смотрел, он читал его. Как можно не видеть стоимость и подписывать документы. Если бы он не хотел, то он бы ничего не подписывал, — говорят в салоне.
Редакция НГС направила официальный запрос руководству компании. На момент публикации ответ так и не поступил.
Сейчас Михаил Попов встречается с юристами, вместе они пытаются понять, что можно сделать. Есть надежда, что получится расторгнуть хотя бы приобретение этого безумного сертификата на обслуживание машины за
По словам адвоката Марии Соловьевой, ситуация, в которой оказался читатель НГС, сейчас распространенная:
— Автосалоны желают заработать больше, некоторые дилеры отказываются продавать новый автомобиль без так называемых допов — установки дополнительного, зачастую не нужного клиенту оборудования на авто, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва. — В данном случае клиент подписал ряд договоров, выразив свою волю на приобретение товаров и услуг. Для определения перспектив по делу с юридической точки зрения необходимо детально изучить, при каких обстоятельствах происходило волеизъявление покупателя, понимал ли он предмет договоров и реально ли желал приобрести товары и услуги, условия договоров и иные обстоятельства, при которых происходило заключение договоров.
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