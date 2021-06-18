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Автосалон раскрутил новосибирца на 1,9 миллиона рублей за обычный «Хендай-Солярис» — смотрим, за что такие деньги

Коврики за 66 тысяч, непонятные сертификаты за 240 тысяч и не только

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Михаил Попов решил обновить свой Hyundai Solaris

Михаил Попов решил обновить свой Hyundai Solaris

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Пенсионер Михаил Попов стал жертвой хитрого менеджмента — в автосалоне его уговорили подписать договор на покупку автомобиля Hyundai Solaris за 1 900 000 рублей, при том что официально такой стоит 1 031 000 рублей. Новосибирец заключил кредитный договор на 7 лет и будет теперь платить по 23 000 рублей каждый месяц. Как мужчину «гипнотизировали» в автосалоне — подробнее в нашем материале.

63-летний Михаил Попов ездил на своем прежнем Hyundai Solaris 2015 года выпуска и задумал обновить автомобиль по трейд-ин. На сайте автосалона «Автогород54» он увидел привлекательные цены — новый Solaris от 555 900 рублей, при том что в официальном салоне Hyundai стартовая стоимость на модель составляет 840 000 рублей. Пенсионеру объяснили, что у них проходит акция и скидка предоставляется, если брать машину в кредит. Плюс можно сдать свое старое авто — за него пообещали 600 000 рублей.

Когда мужчина понял, какие деньги ему придется в итоге заплатить, то попробовал отказаться от покупки. Но не тут-то было

Когда мужчина понял, какие деньги ему придется в итоге заплатить, то попробовал отказаться от покупки. Но не тут-то было

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— В принципе меня это устроило, подписываю договор на сдачу машины, а в это время идет проверка, меня банки проверяют. Короче, они принесли мне — и на этом этапе машина стала стоить 1 410 000 рублей. Понятно, сам виноват. Говорю, мол, эту машину брать не буду однозначно, давайте мои документы на мою машину, — рассказывает Михаил Попов.

Машина у производителя стоит 1 031 000 рублей

Машина у производителя стоит 1 031 000 рублей

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То есть 1 410 000 рублей за машину, которая официально у производителя стоит 1 031 000 рублей — комплектация «Комфорт», двигатель 1,6 литра, автомат. Возвращать клиенту ничего не стали. Только, как утверждает Михаил Попов, пригрозили вызовом полиции и тем, что он уедет из салона на автобусе. В процессе подписания договора, говорит новосибирец, ему даже стало плохо — сделка длилась 7 часов.

Получился кредит на 7 лет по 23 000 рублей каждый месяц

Получился кредит на 7 лет по 23 000 рублей каждый месяц

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— Я смотрю и уже ничего не вижу, они завели меня в кабинет, короче, я подписал смертный приговор себе. У меня получилось на 7 лет по 23 000 рублей. Такое впечатление, что у меня или давление началось, или я под каким-то гипнозом был. Потом мне дают подарки, регистратор, коврики, еще что-то. Дают сертификат на обслуживание машины 241 000 рублей, плюс страхование жизни 44 000 рублей, — вспоминает пенсионер.

Договор купли-продажи

Договор купли-продажи

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Подарки оказались платными: коврики — 66 000 рублей, видеорегистратор — 99 000 рублей, антирадар — 97 000 рублей, набор автомобилиста — 40 000 рублей. В итоге стоимость «Соляриса» вышла астрономической — 1,9 миллиона рублей.

Некий сертификат на помощь на дороге

Некий сертификат на помощь на дороге

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Автосалон «Автогород54» — это некое ООО «Ультра», зарегистрированное в Самаре. По данным базы «Контур.Фокус», владелец и директор ООО — Ксенофонтова Ольга Николаевна, чья подпись стоит в договоре купли-продажи авто. Чистый убыток предприятия за 2020 год — 2,6 миллиона, «Ультра» выступает ответчиком по четырем делам в гражданских судах. Сам автосалон располагается на улице Красных Зорь, 1/1, — приличное такое, крупное здание.

Здание салона на улице Красных Зорь, 1/1

Здание салона на улице Красных Зорь, 1/1

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На сайте салона глаза разбегаются от чудо-цен. Hyundai New Creta — от 717 900 рублей, Renault New Logan — от 416 000 рублей, KIA Sportage — от 1 119 000 рублей.

— А что ж, — говорю я менеджеру салона, — цены-то такие божеские? Ниже, чем у производителя.

— У нас есть цены, которые представлены по автокредиту на ту линейку автомобилей, которые идут сейчас по скидке. У нас представлены скидки, понимаете? — слышу в ответ.

— А что ж, — говорю, — вы дедушке-то «Солярис» за целых 1,9 миллиона продали?

— Когда он его приобретал, то не видел, что приобретал? Не видел стоимость, по которой он приобретал? Его запутали, он не хотел? Да такого быть не может, все договора у нас подписываются под камеру, под видеозапись. Он собственноручно подписал договор. Загипнотизировали? Он подписывал договор, он смотрел, он читал его. Как можно не видеть стоимость и подписывать документы. Если бы он не хотел, то он бы ничего не подписывал, — говорят в салоне.

Редакция НГС направила официальный запрос руководству компании. На момент публикации ответ так и не поступил.

Михаил с юристами попытаются расторгнуть хотя бы часть документов

Михаил с юристами попытаются расторгнуть хотя бы часть документов

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Сейчас Михаил Попов встречается с юристами, вместе они пытаются понять, что можно сделать. Есть надежда, что получится расторгнуть хотя бы приобретение этого безумного сертификата на обслуживание машины за 240 тысяч и договор страхования жизни. Возможно, удастся отменить допсоглашение на покупку ковриков за 66 тысяч и прочих «подарков».

По словам адвоката Марии Соловьевой, ситуация, в которой оказался читатель НГС, сейчас распространенная:

— Автосалоны желают заработать больше, некоторые дилеры отказываются продавать новый автомобиль без так называемых допов — установки дополнительного, зачастую не нужного клиенту оборудования на авто, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва. — В данном случае клиент подписал ряд договоров, выразив свою волю на приобретение товаров и услуг. Для определения перспектив по делу с юридической точки зрения необходимо детально изучить, при каких обстоятельствах происходило волеизъявление покупателя, понимал ли он предмет договоров и реально ли желал приобрести товары и услуги, условия договоров и иные обстоятельства, при которых происходило заключение договоров.

Почитайте еще, как сибирячка хотела купить Toyota RAV4, но с нее потребовали лишние 200 тысяч и машину не отдавали.

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