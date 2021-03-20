Сибирячка хотела купить Toyota RAV4, но с нее потребовали лишние 200 тысяч — и машину не отдают

С жительницы Новосибирска потребовали лишние 200 тысяч при покупке Toyota RAV4
Автомобильный рынок высококонкурентен, бренды наперебой рекламируют свои машины, борются за каждого клиента, тем более что в нынешних условиях людей с деньгами становится все меньше. Казалось бы, есть у тебя наличка — с покупкой авто не должно быть проблем, дилеры с руками оторвут. Но нет: оказывается, ты еще должен побороться за свой автомобиль. Вот и жительница Новосибирска Наталья Игонина не может получить свой заказанный и предоплаченный Toyota RAV4, потому что ее просят докупить дополнительное оборудование на
В новогодние каникулы — 6 января 2021 года — Наталья Игонина пришла в дилерский салон «Тойота Центр Новосибирск Восток» на улице Большевистской и заключила предварительный договор на поставку кроссовера Toyota RAV4 цвета «белый перламутр» с черной крышей. Характеристики: двигатель два литра, комплектация STYLE, вариатор. Срок поставки — 25 февраля 2021 года, стоимость автомобиля
— Менеджер озвучил условие, что я должна приобрести у них еще дополнительное оборудование на 200 тысяч рублей, иначе машину не продадут. Спрашиваю: а если мне оно не нужно? Говорят, что тогда они откажутся подписывать основной договор, как будто они не могут выполнить. Поэтому я решила дождаться, когда придет авто, чтобы они не могли сказать, что не могут выполнить условия договора. Еще раз разговаривали с менеджером, он еще раз подтвердил, что если я не буду брать на 200 тысяч допов, то машину не получу. Когда я сказала, что не буду брать допы, то уклонились от заключения договора, — рассказывает клиентка.
Что за допы такие на 200 тысяч? Охранный комплекс за
— Я на некоторые позиции сравнила цены и была в шоке. Например, набор дефлекторов окон на «Озоне» стоит 2290 рублей. Читаю закон о защите прав потребителей. Статья 16: запрещается обусловливать покупку одного товара покупкой другого, — недоумевает Наталья Игонина.
Потом, по её словам, и вовсе выяснилось, что на этот Toyota RAV4 уже установлено допоборудование. И либо она берет машину с допами, либо ждет другую, но уже в июне.
Журналист НГС позвонил в этот дилерский центр и попробовал узнать, можно ли заказать перламутровый Toyota RAV4 STYLE и что будет с допоборудованием. Но конкретного ответа не получил.
— Чтобы забронировать этот автомобиль, вы вносите предоплату 5 000 рублей. Предварительно цена прописывается. С чего вы взяли, что допоборудование? Вы ничего не будете ставить? Приезжайте, на месте все обсудим, — объяснил Виктор, специалист отдела продаж.
В «Тойота Центр Новосибирск Восток» не стали комментировать ситуацию с этой клиенткой по существу. Отметили только, что она искажает информацию.
— Ситуация изначально клиентом искажена, комментировать мы это не будем. Где-то доля правды, где-то неправды. Мы с ней работаем. Никаких ее прав мы не нарушили. Предложили ей решение вопроса, она стоит на своем, интерпретирует по-своему, — сообщила руководитель клиентской службы Елена Щербак.
Наталья Игонина тем временем пока остается без машины при своих деньгах. И не знает, когда и как ее получит. Девушка написала несколько жалоб и готова идти даже в суд.
— Я написала в «Тойоту», в Роспотребнадзор... Они публичная организация, у них публичный договор, они обязаны заключить. Но они просто от него уклоняются. Эта ситуация — повсеместно, не только в «Тойоте». Люди пишут, что безобразие творится везде. Прямое нарушение Гражданского кодекса, — говорит Наталья.
Адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева внимательно изучила представленный предварительный договор и считает, что правда — на стороне клиента.
— В данном случае между продавцом и покупателем заключен предварительный договор купли-продажи, где оговорена заводская комплектация товара и его стоимость. Продавец обязан поставить покупателю товар указанной в договоре комплектации в предусмотренный договором срок. В нарушение статьи 16 ФЗ «О защите прав потребителей» продавец обуславливает исполнение возникшего обязательства при условии исполнения другого, еще не возникшего обязательства по установке дополнительного оборудования, поскольку покупатель своего согласия на установку дополнительного оборудования не давал. Таким образом, продавец вынуждает покупателя нести дополнительные расходы по приобретению и установке дополнительного оборудования. При этом условиями договора оговорено лишь изменение заводской комплектации. Условие о необходимости установки дополнительного оборудования и его оплаты в заключенном договоре отсутствует, — объясняет юрист.