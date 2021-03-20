Сибирячка хотела купить Toyota RAV4, но с нее потребовали лишние 200 тысяч — и машину не отдают

Что за допы такие на 200 тысяч? Охранный комплекс за 109 000 рублей, керамическое покрытие автомобиля за 28 000 рублей, накладка на бампер за 20 000 рублей, дефлекторы на окна за 23 600 рублей.



— Я на некоторые позиции сравнила цены и была в шоке. Например, набор дефлекторов окон на «Озоне» стоит 2290 рублей. Читаю закон о защите прав потребителей. Статья 16: запрещается обусловливать покупку одного товара покупкой другого, — недоумевает Наталья Игонина.

Потом, по её словам, и вовсе выяснилось, что на этот Toyota RAV4 уже установлено допоборудование. И либо она берет машину с допами, либо ждет другую, но уже в июне.