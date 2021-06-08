«Меня облили грязью». Полковник МВД попал за решетку из-за скандальной сети автосалонов, пытаясь вернуть деньги жертвам обмана?

По России прокатилась волна скандалов из-за сети автосалонов, где, по словам клиентов, под обещаниями выгодных сделок им навязывали кабальные кредиты на ненужные машины. Ее жертвами оказались сотни людей по всей России, в том числе в Екатеринбурге, Красноярске, Перми, Уфе. А в Башкирии полковник полиции, который вел уголовное дело против обвиняемых автодилеров, пытаясь вернуть деньги обманутым клиентам, сам оказался за решеткой. Подробности этого парадоксального дела — в расследовании UFA1.RU.
Автоскандал в Уфе
В 2019 году десятки людей засыпали полицию жалобами на салон «Камаавтоторг», который работал в Уфе. Местные дилеры, по словам клиентов, заманивали их выгодными предложениями по обмену старых машин на новые, но по итогу загоняли их в кабальные кредиты.
— Мы заехали просто посмотреть машину, а нас буквально заперли в кабинете и сказали, что никуда не отпустят, пока мы не подпишем договор, — рассказала UFA1.RU одна за пострадавших. — Под давлением мы на всё согласились, а потом, когда пришли в себя, ахнули: получается, что мы лишились своей машины, а взамен получили новую, за которую по кредиту переплачивали около полумиллиона рублей.
Ее историю почти дословно повторяет другая клиентка автосалона. По словам женщины, автодилеры продержали ее в офисе почти весь день и отпустили только около полуночи. С некоторыми обошлись мягче, но и те позже обнаруживали, что подписались на оплату кредита по завышенной цене. Суммы переплаты исчислялись сотнями тысяч рублей. Когда жертвы пытались отменить сделку, менеджеры заявляли, что слишком поздно, а в полиции недоумевали: «Вы же сами все документы подписали!»
При этом в договорах фигурировало название других фирм — ООО «Автотрейд», «Автолига», «Автореал», «Автофинанс», «Кредит-инвест» и «ИКВ-Холдинг», а также «Драйвавто», которое прославилась скандалами по всей России.
Что такое «Драйвавто»?
«Драйвавто» зарегистрировано в 2017 году в Москве Степаном Кудрявцевым. Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка компании
«Драйвавто», как мы уже говорили, прославилось скандалами по всей России. На его крайне агрессивный маркетинг, или, как выражаются обиженные клиенты, схему впаривания, жаловались в Перми, заявляли в Красноярске и рассказывали в Екатеринбурге. Один из пользователей сайта Antijob.ru, где фиксируются отзывы сотрудников на работодателей, описал вакансию в свердловской «точке», в общих чертах отразив всё, что произошло с клиентами автодилера в других регионах.
— Самое страшное — это то, что на этой работе вам придется обманывать людей и продавать откровенный автохлам, — рассказал он. — Вводить людей в заблуждение относительно цены автомобиля и кредитной ставки, после чего горе-покупатели будут приходить, орать и выедать вам мозг, что вы их обманули. На тренингах обучают техникам агрессивных продаж, направленных на то, чтобы не дать человеку времени подумать и взвешенно принять решение. В конечном итоге человека обманывают и продают автомобиль
Еще, по данным «Контур.Фокуса», на Кудрявцева записано ООО «Ролан», которое тоже занимается торговлей машинами — точнее, занималось, поскольку оно с ноября
Дело «Камаавтоторг»
Что касается «уфимской дочки» Кудрявцева, количество жалоб на нее, по данным следкома Башкирии, перевалило за две сотни, и правоохранители все-таки возбудили уголовное дело
Однако расследование затянулось, и представители салона потребовали снять арест с машин, тем более они, как выяснилось, уже были проданы и принадлежали другой фирме. Как рассказал источник UFA1.RU, знакомый с ходом расследования, сначала юристы автокомпании обратились к следователю полиции Аскару Зиязетдинову, который вел дело, но тот отказал им, и тогда они пошли к его начальнику — полковнику Ильнуру Гумерову.
Гумеров удовлетворил просьбу представителя автосалона и снял арест
— Кому-то перечислили 25 тысяч рублей, кому-то 50, кому-то вообще ничего. Я получила 25, но по сравнению с общей суммой, которую должны вернуть мне (полмиллиона рублей), это капля в море, — рассказала UFA1.RU одна из пострадавших по делу «Камаавтоторг».
Тем не менее это был первый шаг в решении проблемы людей. Но этого никто не оценил. В следкоме Башкирии действия Ильнура Гумерова расценили как злоупотребление служебными полномочиями, хотя полицейский объяснил, что вынужден был снять арест, поскольку авто официально принадлежали уже другой фирме.
— Правда, там усматривалась аффилированность этих компаний («Камаавтоторг» и второй фирмы), но подтверждения не было. В любом случае это была официально другая компания, — объяснил адвокат Гумерова Камиль Хамитов.
Кроме того, по версии следствия, договоры, заключенные между организациями и покупателями, были фальсифицированы — фактически их не заключали. Камиль Хамитов заявил, что это утверждение было опровергнуто.
— С покупателями были проведены опросы, они заключали договоры, — сказал он.
Хамитов подчеркивает, что, несмотря на недовольство клиентов автосалона размером возвращенных средств, общая их сумма всё равно была солидной — около девяти миллионов рублей. Отметим, что, по данным источника UFA1.RU в МВД, в июне
По утверждению Ильнура Гумерова, он вынужден был снять авто с ареста, иначе в случае оправдания обвиняемых по делу «Камаавтоторг» уже автодилеры могли бы предъявить полиции претензии за необоснованное удержание транспортных средств. Однако в СК на Гумерова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а проверка прокуратуры выявила в его декларациях подозрительные доходы и имущество. Давайте разберемся, что это за доходы и «благодаря» кому застопорилось возвращение денег обманутым автовладельцам.
Запятнанная репутация
Итак, по данным прокуратуры, полицейский и его супруга на неустановленные средства приобрели коттедж площадью
Ильнур Гумеров работает в полиции более 20 лет. Свою карьеру он начал с самых низов
— [В начале службы Гумерова] я с ним работал в одном кабинете, он был простым дознавателем, хорошо себя зарекомендовал и постепенно дорос до руководителя, — сообщил UFA1.RU один из его бывших сослуживцев.
Родители Гумерова — бывшие фермеры, которые производили мясо, а сейчас находятся на пенсии. Полицейский женат и воспитывает сына. Их семья, по словам родных, живет в доме тещи.
— Он простой парень, всего себя отдает работе, живет обычной жизнью, — рассказал UFA1.RU близкий друг Ильнура Гумерова. — У него только одна слабость — любовь к машинам.
Как утверждает собеседник, полицейский регулярно менял автомобили: покупал один, через некоторое время продавал, добавлял денег и приобретал новый, «поинтереснее». В остальном Гумеров, если верить ближайшему кругу, безупречен и непогрешим. За него ручался даже министр внутренних дел республики Роман Деев. Но Гумерову это не помогло.
Прокуратура против полиции
При подаче ходатайства об аресте Гумерова следователи отметили, что полицейский продал квартиру в Уфе и машину (до покупки новых) и это может свидетельствовать о том, что он, вероятно, избавляется от имущества перед попыткой скрыться. Заявление Гумерова, что сделки состоялись еще
В СК сочли, что обвиняемый, оставшись на свободе, может попытаться повлиять на ход следствия, и предъявили протокол допроса одного из свидетелей, в котором тот заявил, что опасается полицейского, поскольку является его подчиненным. Свидетель — тот самый Аскар Зиязетдинов, к которому изначально обращались за помощью юристы общества «Камаавтоторг», чтобы снять арест с машин. В разговоре с UFA1.RU Зиязетдинов подтвердил, что давал такие показания, но от подробных комментариев отказался.
Ильнур Гумеров попытался обжаловать свой арест. В Верховный суд Башкирии даже пришло письмо от министра внутренних дел республики Романа Деева, в котором тот просил рассмотреть возможность смягчения для полицейского меры пресечения.
— Я 20 лет отдал полиции, а меня облили грязью, — заявил на суде сам Гумеров. — Если за меня заступается сам министр, это о чём-то же говорит.
Реакция прокурора была предельно категорична. Представитель обвинения ясно дал понять, что мнение главного полицейского региона в расследовании его не интересует.
— Министр к этому делу отношения не имеет. Его письмо незаконно, — заявил сотрудник Башпрокуратуры.
18 миллионов рублей
В МВД Башкирии ход разбирательства официально не комментируют, но, как сообщил источник UFA1.RU в ведомстве, начальство не сомневается в невиновности Ильнура Гумерова.
— С его декларациями всегда всё было чисто, — заявил наш собеседник из республиканского управления МВД.
По мнению адвоката Гумерова, проблема могла возникнуть из-за того, что его подзащитный несвоевременно подал декларацию, но, настаивает юрист, он мог себе это позволить по закону, поскольку проходил учебу в Москве и имел право на отсрочку. При этом Камиль Хамитов отметил, что общая сумма имущества и доходов Ильнура Гумерова — всего
— Что таким образом хочет сказать обвинение? Что
Но, судя по данным самого Гумерова (есть в распоряжении UFA1.RU), нет, не способен. Дело в том, что, по словам полицейского, почти все крупные приобретения он совершал, занимая деньги у родственников, а дом и вовсе куплен на деньги родителей, которые копили
— У него большая семья, у его жены — тоже, и, как принято в больших семьях, они друг другу помогают, — рассказал UFA1.RU близкий товарищ Ильнура Гумерова.
Как рассказал сам полицейский, «элитная» квартира в Уфе за семь миллионов рублей куплена на условиях долевого строительства в кредит, который до сих пор не выплачен до конца, и на средства от продажи предыдущей квартиры, тоже приобретенной в кредит. Отметим, что впоследствии, как рассказали в семье Гумеровых, от этого жилья пришлось отказаться, поскольку не смогли выплачивать кредиты и отдавать долги.
Что касается машин, последний раз Ильнур Гумеров приобрел Mercedes-Benz
Полицейский за решеткой
Сейчас Ильнур Гумеров находится под арестом. Как сообщил UFA1.RU адвокат полицейского, его содержат в одиночной камере.
— Там места полтора на полтора метра, матрас тоненький и лампочка еле светит, он уже себе зрение посадил, — рассказал Камиль Хамитов.
Между тем, по данным адвоката, в деле «Камаавтоторг» обвиняемыми либо добровольно возмещена, либо обеспечена (было арестовано имущество общей стоимостью
— Средства внесены в кассу МВД, их судьбу решит суд. Но это снимает вопросы о причинении вреда, который вменяют Гумерову, — уверен Камиль Хамитов.
Получается, что пока ведомства выясняют отношения, люди остаются без денег, а человек в камере?
А что с жертвами автосалона?
Между тем, расследование уголовно дела против уфимского автосалона продолжается. Один из его ключевых вопросов: можно ли считать виновным продавцов, если клиенты сами подписывали договоры? Жертвы тоже недоумевают, как согласились оформить на себя кабальный кредит. Но эксперты утверждают, что поведение дилеров «Драйвавто» — довольно распространенная схема продаж.
Уфимский адвокат Рамиль Гизатуллин подчеркивает, что, если договор был подписан добровольно, шансов оспорить его почти нет. Сомнения могут вызвать, по словам юриста, разве что наличие посредников между банком и покупателем, а также резкая разница между начальной и итоговой ценой машины. Кроме того, Гизатуллин считает, что полицейские на себе могли бы испробовать методы работы подобных автосалонов.
— Почему бы правоохранительным органам не сделать контрольную закупку? Тогда бы сразу стало понятно, по какой схеме работает салон, есть ли в действиях менеджеров принуждение и манипуляция, — считает адвокат.
Психолог-психотерапевт Ольга Хафизова перечислила признаки, которые должны насторожить при заключении каких-либо договоров:
1. Выгода. Люди любят думать, что они обладают чем-то особенным — тем, чего жаждут остальные, но достать очень и очень непросто. «Сегодня вам представилась такая возможность. Уникальный шанс! Никому другому так еще не везло! Вы один из немногих счастливчиков!» Уже завелись? Это верный признак того, что вы попались на удочку.
2. Спешка. Вам не дают времени на изучение деталей сделки, требуют заполнить и подписать всё немедленно, иначе вы упустите выгодный шанс, ссылаются на некие стандартные формы договора. Домой вас с документами не отпустят, иначе там вы сможете спокойно и взвешенно их изучить.
3. Дискомфорт. В салоне нет комфортных условий для ознакомления с договором: тусклое освещение, мерцающий свет, громкие звуки, холод или жара, духота, отсутствие удобной мебели. Часто клиент не хочет долго находиться в таком месте и постарается быстрее «закрыть вопрос», а потому согласится на всё, что ему предложат.
4. Перенагрузка. Вы наверняка слышали о так называемом цыганском гипнозе, когда объект подвергается давлению на все каналы восприятия: яркая одежда (зрение), много голосов (слух), хватание за одежду и руки (осязание), смесь запахов (обоняние). В подобных условиях человек перенасыщается поступающей извне информацией и перестает адекватно ее воспринимать, а потому себя уже не контролирует и позволяет другим принимать за него решения.
5. «Добрый» продавец. Во всей этой круговерти найдется единственный менеджер, который отнесется к вам по-человечески. Словно заботливый родственник, он спросит вас о самочувствии и предложит помощь, возможно, даже защитит от своих слишком назойливых коллег. Вот ему-то вы и не сможете отказать — когда новый друг протянет вам бумаги, вы всё подпишете.
Что делать, если вы оказались в такой ситуации?
— Уходить, — советует Ольга Хафизова. — Не пытайтесь переиграть продавцов на их территории. Не надо устраивать скандал или пытаться их разжалобить. Вам нужно подышать свежим воздухом, попить воды, побыть в безлюдном и безопасном месте. Позвоните человеку, которому доверяете, и попросите его приехать за вами.
А мы продолжаем следить за развитием событий.