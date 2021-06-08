«Меня облили грязью». Полковник МВД попал за решетку из-за скандальной сети автосалонов, пытаясь вернуть деньги жертвам обмана?

1. Выгода. Люди любят думать, что они обладают чем-то особенным — тем, чего жаждут остальные, но достать очень и очень непросто. «Сегодня вам представилась такая возможность. Уникальный шанс! Никому другому так еще не везло! Вы один из немногих счастливчиков!» Уже завелись? Это верный признак того, что вы попались на удочку.

2. Спешка. Вам не дают времени на изучение деталей сделки, требуют заполнить и подписать всё немедленно, иначе вы упустите выгодный шанс, ссылаются на некие стандартные формы договора. Домой вас с документами не отпустят, иначе там вы сможете спокойно и взвешенно их изучить.



3. Дискомфорт. В салоне нет комфортных условий для ознакомления с договором: тусклое освещение, мерцающий свет, громкие звуки, холод или жара, духота, отсутствие удобной мебели. Часто клиент не хочет долго находиться в таком месте и постарается быстрее «закрыть вопрос», а потому согласится на всё, что ему предложат.

4. Перенагрузка. Вы наверняка слышали о так называемом цыганском гипнозе, когда объект подвергается давлению на все каналы восприятия: яркая одежда (зрение), много голосов (слух), хватание за одежду и руки (осязание), смесь запахов (обоняние). В подобных условиях человек перенасыщается поступающей извне информацией и перестает адекватно ее воспринимать, а потому себя уже не контролирует и позволяет другим принимать за него решения.

5. «Добрый» продавец. Во всей этой круговерти найдется единственный менеджер, который отнесется к вам по-человечески. Словно заботливый родственник, он спросит вас о самочувствии и предложит помощь, возможно, даже защитит от своих слишком назойливых коллег. Вот ему-то вы и не сможете отказать — когда новый друг протянет вам бумаги, вы всё подпишете.



Что делать, если вы оказались в такой ситуации?



— Уходить, — советует Ольга Хафизова. — Не пытайтесь переиграть продавцов на их территории. Не надо устраивать скандал или пытаться их разжалобить. Вам нужно подышать свежим воздухом, попить воды, побыть в безлюдном и безопасном месте. Позвоните человеку, которому доверяете, и попросите его приехать за вами.



А мы продолжаем следить за развитием событий.