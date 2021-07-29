Нищебродам просьба не беспокоить. Мы попытались купить автомобиль за наличку, и вот что из этого вышло

Официальные цены на автомобили непрерывно растут, но это не самое страшное: покупатели всё чаще жалуются на невозможность купить автомобили даже по этим устрашающим прайсам. При обращении в салоны их либо ставят в длительную очередь, либо предлагают доплатить сотни тысяч за пакеты допоборудования, либо отказываются продавать за наличные. Журналисты Сети городских порталов обзвонили дилеров популярных марок по всей России, чтобы понять, на каких условиях можно купить автомобиль прямо сейчас.
Покупатель — промокашка
— Ситуация напоминает времена «совка», когда продавец был королем, а покупатель — промокашкой, — сетует наш читатель Александр, пытавшийся найти автомобиль за
Навязываемые допы можно разделить на две категории. Первая — это пакеты опций, которые устанавливаются на заводе (зимний пакет, накладки на кузов, комфортные опции). Вторая — это допы, которые ставит сам дилер. Среди них помимо сигнализации, ковриков и защиты картера в моду вошла оклейка машины защитной пленкой.
Другой автомобилист, Евгений, рассказывает, что не всегда спасает даже готовность купить машину в топовой комплектации:
— В конце апреля 2021 года заказал у официального дилера в Самаре Renault Logan Stepway в самой дорогой комплектации с автоматом, системой стабилизации, подогревом стекла и так далее. Сначала срок поставки обозначили июнем, потом сместили несколько раз, в итоге автомобиль был произведен лишь
Еще один автомобилист, Михаил, недавно купил Volkswagen Tiguan и удивился, что дилер отказался заключать сделку без оформления кредита в одном из банков-партнеров.
— У меня был кредит, одобренный в одном из сторонних банков, и я сказал: «Ребята, я приду к вам, условно, с кучкой наличных и заберу автомобиль». Мне ответили: «Нет, так сделать нельзя, вы обязаны оформить кредит только у нас». Видимо, они зарабатывают на банковской комиссии, отсюда такое отношение.
Как мы «покупали» автомобиль
Сильнее всего, пожалуй, удивили дилеры корейских марок, что отчасти объяснимо — они в топах продаж. Например, Hyundai Creta нового поколения (дебютировал этим летом) в одном из уральских салонов нам предложили из наличия с двухлитровым мотором и передним приводом в комплектации Family за
Что касается Creta, то менеджер посоветовал модель предыдущего поколения с двухлитровым мотором и набором допоборудования (сигнализация, защита двигателя, тонировка, защитная сетка радиатора, пленочная «броня» на передней части) за
Тогда мы попробовали купить KIA Rio в салоне по соседству. На нашу просьбу рассказать, какие варианты есть в наличии, менеджер строго заявил:
— В наличии их уже давно не бывает, всё под заказ. Давайте поставим вопрос по-другому: вам какая комплектация интересна?
— Что-нибудь в районе 1 млн рублей: «Комфорт», «Классик Аудио»...
— Так, «Классик Аудио» можете даже не искать, а если смотреть из реальных вариантов, то всё равно миллион сто получится.
Быстро выяснилось, что цена
— Хорошо, ну а какие есть более-менее реальные варианты?
— Двигатель будет в любом случае только 1,6 литра, — продолжил менеджер в своем веском тоне. — Коробка передач, скорее всего, автомат, потому что на механике приходит одна машина из десяти. Комплектация будет как минимум «Комфорт» с ценой от
— Я бы предпочел без них.
Энтузиазм менеджера окончательно угас:
— Ну тогда делаем предзаказ, и поставка в лучшем случае в октябре. Это прям в лучшем случае. Цена не фиксируется.
На наше недовольное пыхтение в трубке менеджер возразил с легким упреком в голосе:
— Машина даже еще не произвелась, на нее не было затрачено материалов, мы ее не выкупили, поэтому не можем зафиксировать цену.
И оказалось, что, если рассматривать более-менее разумные сроки поставки, цена составит как минимум
И всё это при условии, если предыдущий клиент откажется от конкретной машины.
Тогда посмотрим на близкую модель, Hyundai Solaris. На наше счастье, в одном из салонов Новосибирска машины оказались не только в наличии, но даже в нужной нам комплектации: по легенде мы искали Solaris 1.6 на механике в комплектации Active Plus.
— Последняя машина осталась в черном цвете, — сообщает менеджер. — Вы за наличные или в кредит? За наличные? Тогда цена
Сколько-сколько? По прайсу такой Active Plus стоит 976 тысяч, более того, наценку в 200 тысяч предлагают не за дополнительные опции, а просто так. Почему стоимость не соответствует прайсу?
— Прайс сейчас является ориентировочным, — заявляет продавец. — А за наличные вам за эти деньги машину, честно, никто не отдаст. Дело не в наценке: посмотрите бэушные «Солярисы», там даже годовалые стоят по
Дефицит советского образца?
О причинах такой ситуации мы рассказывали много раз: помимо обесценивания рубля автозаводы страдают от дефицита компонентов, в том числе из-за «полупроводникового кризиса» — нехватки микросхем после приостановки азиатских заводов во время пандемии
— Сейчас рынок продавца, а не покупателя, — поясняет он. — Возник дефицит машин, и дилеры пытаются получить максимальную выгоду из этой ситуации, что с точки зрения бизнеса совершенно нормальный процесс, но с моральной и человеческой точки зрения, конечно, нет. При этом, если человеку нужно купить машину срочно, он пойдет на условия, когда навязывают допы, делают большие накрутки и так далее. Но в любом случае выбор за покупателем, например, можно не брать из наличия, а заказать нужную версию и подождать, однако есть риск, что цена за это время изменится.
Интересно, что некоторые модели купить практически невозможно. Так, например, в дилерском центре Skoda на нашу просьбу подобрать Octavia за стоимость в районе
— «Октавий» в России нет приблизительно до октября: нет поставки комплектующих из Европы, да и в октябре, если честно...
— Вилами по воде?
— Да, вот как вы и сказали. В том и проблема, что на протяжении
Хорошо, тогда переключимся на более дорогой кроссовер Karoq, который, к счастью, есть даже в наличии, но с пакетами дополнительного оборудования, которые, по словам менеджера, идут сразу с завода.
Нам предложили Karoq 1.4 TSI 8AT 2WD в комплектации Active с пакетами «Комфорт» и «Технология» за
Близкая ситуация с доступным лифтбеком Volkswagen Polo. У одного из дилеров нам удалось найти автомобиль в наличии и даже на механике. Но цена за комплектацию Respect составляет минимум 1,238 млн рублей против 1,072 млн по прайсу из-за добавления спортпакета: литые
Заказ в производство означает срок ожидания до полугода без фиксирования цены, при этом допоборудование навяжут в любом случае. В качестве компромисса менеджер предложил выбрать машину из партий, прибывающих в начале августа: самая доступная версия стоит 1,195 млн рублей. За такие деньги проще уже поискать свежую трехлетку более высокого класса.
А с Toyota RAV4 определенности еще меньше: в одном из уральских автосалонов двухлитровых машин в наличии не оказалось, поставки расписаны. Нам предложили оставить телефон на случай, если нужная машина будет распределена в регион в начале августа. Нет определенности и с наличием допов: тут как повезет.
В Тюмени нам нашли искомый двухлитровый RAV4 с полным приводом и вариатором, и срок поставки неплохой — сентябрь. Но комплектация «Престиж» сама по себе стоит от 2,6 млн рублей, нам же предложили машину по цене 2,9 млн, объяснив это наличием допов: защита картера, арок, микролифты капота, сигнализация, защитная сетка радиатора и комплект зимних колес на дисках.
Долго ли рынок будет настолько аномальным?
— Рано или поздно проблема дефицита устранится: кто-то говорит, что в конце года, кто-то считает, что ситуация перейдет на следующий год, — рассказывает Азат Тимерханов. — Весной дилеры говорили, что к осени ситуация должна улучшиться, но сейчас большинство склоняются к тому, что всё затянется. Но всё равно рано или поздно проблема недопроизводства будет устранена, рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и ситуация развернется на 180 градусов: будет рынок покупателя. Тогда будет проще выпросить скидку, будет богаче выбор из наличия.
И «Лада» туда же
Без переплаты нельзя купить даже отечественный автомобиль, который, казалось бы, в меньшей степени зависит от курсов валют и иностранных поставщиков (на самом деле зависит). Но всё же у «Лады» наценка пониже. Например, в уральских автосалонах Lada Granta нам предложили из наличия в комплектации Classic по цене 562 тысячи рублей (соответствует прайсу), а из доплат — лишь пакет «Оптима» за 26 тысяч рублей: это подогревы боковых зеркал и кондиционер. То есть минимальная цена из наличия — около 590 тысяч рублей, плюс доплата
В Ростове из наиболее доступных «Грант» в наличии отыскался автомобиль в бежевом цвете за 752 тысячи рублей на автомате, что примерно на 50 тысяч дороже прайсовой цены, из которых
Чуть хуже дела с Lada Vesta: по легенде мы искали самую простую версию седана с кондиционером, и в Челябинске нам анонсировали версию Comfort Light за 880 тысяч рублей против 809 тысяч рублей по прайсу. Цена выросла за счет добавления тонировки, антикора, сигнализации, ковриков, защиты картера, брызговиков, аудиосистемы и декоративной мелочевки. Минимальная «Веста» на вариаторе с пакетом допов обойдется уже в 983 тысячи рублей. Заказ машины в производство возможен, но осложнен корпоративным отпуском АВТОВАЗа, начинающимся в эти дни. Впрочем, даже так привезти нужную машину обещали не позднее конца лета. Тут уж невольно возникают мысли, не проще ли купить чуть подержанную иномарку без нервотрепки и ожидания.
В самарском автосалоне Lada нам сразу заявили, что версий дешевле 800 тысяч не бывает в принципе, но в наличии есть седан Classic с пакетом Start с кондиционером, усилителем руля, электрозеркалами с подогревом за 830 тысяч рублей, что на 42 тысячи рублей дороже прайса за счет добавления сигнализации, защиты двигателя, ковриков и антикоррозийной обработки. При этом менеджер с неким сожалением констатировал, что мы хотим купить автомобиль за наличные, потому что в кредит была бы скидка до 30 тысяч рублей и больше, а дополнительный дисконт был бы возможен при сдаче своего автомобиля в трейд-ин: это почти универсальное правило.
Почему при абсурдных ценах автомобили в дефиците?
Продажи автомобилей действительно держатся на относительно хорошем уровне: так, за первую половину 2021 года они составили 821 тысячу автомобилей против 600 тысяч, проданных за первое полугодие
Людей гонят в автосалоны неблагоприятные ожидания, потому что за последние семь лет еще не было прецедента, чтобы стоимость автомобилей снизилась. В последние же полтора года большинство автомобильных марок увеличивают цены как минимум раз в квартал, а некоторые и чаще.
Ситуацию осложнил и «полупроводниковый кризис»: мировой автопром ощутил его еще в конце 2020 года, российский — весной 2021 года. Из-за дефицита компонентов (не только полупроводников) ряд заводов останавливал производство, в частности АВТОВАЗ.
Что такое «полупроводниковый кризис»? Это глобальное следствие пандемии, когда локдауны в азиатских странах нарушили производственный цикл полупроводников, занимающий от полугода и более. В начале 2021 года дефицит микросхем ощутили практически все отрасли, например, Apple отложил выход нового iPhone, Sony снизила ожидания от продаж игровой приставки PS5. Автопром оказался в наименее выгодном положении, поскольку обеспечивает лишь порядка 10% спроса на микросхемы: в приоритете сейчас
Дилеры оказались в пикантном положении, когда, с одной стороны, поставки машин ограничены, с другой — есть «горячие» клиенты. Это провоцирует как явный рост цен (изменение прайсов), так и завуалированный, за счет навязывания оборудования. И это в самом деле напоминает советские времена, когда наличие нужной суммы еще не означало возможность купить автомобиль.
Азат Тимерханов при этом советует тем, кто твердо намерен купить автомобиль, не зацикливаться на одном автосалоне, а посмотреть шире:
— Сейчас нужно тщательно мониторить автосалоны, особенно в соседних регионах, и не забывать об альтернативе в виде автомобилей с пробегом. Поскольку наше агентство расположено в Тольятти и мы чуть лучше видим ситуацию с вазовскими дилерами, то могу сказать, что у них проблем чуть меньше: да, тоже есть проблема дополнительных опций, но не такая острая, а сроки поставки машин не столь велики.