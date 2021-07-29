Нищебродам просьба не беспокоить. Мы попытались купить автомобиль за наличку, и вот что из этого вышло

А с Toyota RAV4 определенности еще меньше: в одном из уральских автосалонов двухлитровых машин в наличии не оказалось, поставки расписаны. Нам предложили оставить телефон на случай, если нужная машина будет распределена в регион в начале августа. Нет определенности и с наличием допов: тут как повезет.

В Тюмени нам нашли искомый двухлитровый RAV4 с полным приводом и вариатором, и срок поставки неплохой — сентябрь. Но комплектация «Престиж» сама по себе стоит от 2,6 млн рублей, нам же предложили машину по цене 2,9 млн, объяснив это наличием допов: защита картера, арок, микролифты капота, сигнализация, защитная сетка радиатора и комплект зимних колес на дисках.

Долго ли рынок будет настолько аномальным?

— Рано или поздно проблема дефицита устранится: кто-то говорит, что в конце года, кто-то считает, что ситуация перейдет на следующий год, — рассказывает Азат Тимерханов. — Весной дилеры говорили, что к осени ситуация должна улучшиться, но сейчас большинство склоняются к тому, что всё затянется. Но всё равно рано или поздно проблема недопроизводства будет устранена, рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и ситуация развернется на 180 градусов: будет рынок покупателя. Тогда будет проще выпросить скидку, будет богаче выбор из наличия.

И «Лада» туда же

Без переплаты нельзя купить даже отечественный автомобиль, который, казалось бы, в меньшей степени зависит от курсов валют и иностранных поставщиков (на самом деле зависит). Но всё же у «Лады» наценка пониже. Например, в уральских автосалонах Lada Granta нам предложили из наличия в комплектации Classic по цене 562 тысячи рублей (соответствует прайсу), а из доплат — лишь пакет «Оптима» за 26 тысяч рублей: это подогревы боковых зеркал и кондиционер. То есть минимальная цена из наличия — около 590 тысяч рублей, плюс доплата 9 тысяч за любой цвет, кроме белого и черного.



В Ростове из наиболее доступных «Грант» в наличии отыскался автомобиль в бежевом цвете за 752 тысячи рублей на автомате, что примерно на 50 тысяч дороже прайсовой цены, из которых 9 тысяч рублей — это доплата за цвет (тут всё честно), еще 33,5 тысячи — дополнительное оборудование (антикор, защита двигателя, тонировка, коврики), и 9 тысяч рублей — за продленную на год гарантию. А если непременно нужна механическая коробка передач, то цена в комплектации Drive Active составляет минимум 772 тысячи рублей, притом что минимальная цена для данной версии — 720 тысяч. С другой стороны, в поставке есть машины по прайсовым ценам, поэтому, если время терпит, можно заказать версию Comfort с двигателем 106 л. с . по цене 635 тысяч рублей, которые она и стоит официально.

Чуть хуже дела с Lada Vesta: по легенде мы искали самую простую версию седана с кондиционером, и в Челябинске нам анонсировали версию Comfort Light за 880 тысяч рублей против 809 тысяч рублей по прайсу. Цена выросла за счет добавления тонировки, антикора, сигнализации, ковриков, защиты картера, брызговиков, аудиосистемы и декоративной мелочевки. Минимальная «Веста» на вариаторе с пакетом допов обойдется уже в 983 тысячи рублей. Заказ машины в производство возможен, но осложнен корпоративным отпуском АВТОВАЗа, начинающимся в эти дни. Впрочем, даже так привезти нужную машину обещали не позднее конца лета. Тут уж невольно возникают мысли, не проще ли купить чуть подержанную иномарку без нервотрепки и ожидания.



В самарском автосалоне Lada нам сразу заявили, что версий дешевле 800 тысяч не бывает в принципе, но в наличии есть седан Classic с пакетом Start с кондиционером, усилителем руля, электрозеркалами с подогревом за 830 тысяч рублей, что на 42 тысячи рублей дороже прайса за счет добавления сигнализации, защиты двигателя, ковриков и антикоррозийной обработки. При этом менеджер с неким сожалением констатировал, что мы хотим купить автомобиль за наличные, потому что в кредит была бы скидка до 30 тысяч рублей и больше, а дополнительный дисконт был бы возможен при сдаче своего автомобиля в трейд-ин: это почти универсальное правило.

Почему при абсурдных ценах автомобили в дефиците?

Продажи автомобилей действительно держатся на относительно хорошем уровне: так, за первую половину 2021 года они составили 821 тысячу автомобилей против 600 тысяч, проданных за первое полугодие 2020-го . Впрочем, тогда рынку помешал «мертвый апрель», но, даже если сравнивать с относительно благополучным 2019 годом, нынешний результат лучше — тогда продали 788 тысяч автомобилей.



Людей гонят в автосалоны неблагоприятные ожидания, потому что за последние семь лет еще не было прецедента, чтобы стоимость автомобилей снизилась. В последние же полтора года большинство автомобильных марок увеличивают цены как минимум раз в квартал, а некоторые и чаще.



Ситуацию осложнил и «полупроводниковый кризис»: мировой автопром ощутил его еще в конце 2020 года, российский — весной 2021 года. Из-за дефицита компонентов (не только полупроводников) ряд заводов останавливал производство, в частности АВТОВАЗ.



Что такое «полупроводниковый кризис»? Это глобальное следствие пандемии, когда локдауны в азиатских странах нарушили производственный цикл полупроводников, занимающий от полугода и более. В начале 2021 года дефицит микросхем ощутили практически все отрасли, например, Apple отложил выход нового iPhone, Sony снизила ожидания от продаж игровой приставки PS5. Автопром оказался в наименее выгодном положении, поскольку обеспечивает лишь порядка 10% спроса на микросхемы: в приоритете сейчас IT-компании , более важные для изготовителей микропроцессоров.



Дилеры оказались в пикантном положении, когда, с одной стороны, поставки машин ограничены, с другой — есть «горячие» клиенты. Это провоцирует как явный рост цен (изменение прайсов), так и завуалированный, за счет навязывания оборудования. И это в самом деле напоминает советские времена, когда наличие нужной суммы еще не означало возможность купить автомобиль.

Азат Тимерханов при этом советует тем, кто твердо намерен купить автомобиль, не зацикливаться на одном автосалоне, а посмотреть шире:

— Сейчас нужно тщательно мониторить автосалоны, особенно в соседних регионах, и не забывать об альтернативе в виде автомобилей с пробегом. Поскольку наше агентство расположено в Тольятти и мы чуть лучше видим ситуацию с вазовскими дилерами, то могу сказать, что у них проблем чуть меньше: да, тоже есть проблема дополнительных опций, но не такая острая, а сроки поставки машин не столь велики.