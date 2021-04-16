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Прокатили с «Рено». Сибирячка пытается разорвать договор на покупку машины — она заплатила в 2 раза больше

В автосалоне посоветовали лучше читать документы, а юрист считает, что суд можно выиграть

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Сибирячка купила машину в два раза дороже, чем <nobr class="_">планировала, —</nobr> на это ее уговаривали целый день три менеджера. Женщина считает, что ее обманули

Сибирячка купила машину в два раза дороже, чем планировала, — на это ее уговаривали целый день три менеджера. Женщина считает, что ее обманули

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Клиентка автосалона считает, что ее обманули, и пытается вернуть машину

Кладовщик из СО РАН увидела рекламу скидок в автосалоне и решила купить автомобиль. Ей предложили машину гораздо дороже, в итоге вместо 700 тысяч рублей, которые она планировала потратить, оформила договор на кредит в полтора миллиона, куда включили дополнительные услуги за обслуживание машины. Женщина уверена, что менеджеры ввели ее в заблуждение, так как сначала обещали одну ставку по кредиту, а потом выяснилось, что такой вовсе не существует. Сейчас женщина пишет претензии и пытается расторгнуть договор, но пока безуспешно. В автосалоне напомнили, что нужно читать договор, прежде чем его подписывать. НГС попытался разобраться в ситуации, когда клиент действительно подписал документы, а потом понял, что совершил ошибку. Юристы считают, что дело сложное, но доказать правоту покупателя всё же возможно.

Кредит в автосалоне

«Яркая реклама, мигающий баннер в интернете», — так описывает начало истории с покупкой машины жительница Новосибирска Ирина Панюшина. Женщина работает кладовщиком в СО РАН. Несмотря на невысокую зарплату в 25 тысяч рублей, она посчитала, что осилит кредит, и решила посмотреть машины, которые предлагает автосалон. Тем более в тот момент действительно были планы купить автомобиль.

— Я оставила заявку в салоне «Сибирь Авто» на Бердском шоссе, там указала фамилию, телефон. Мне перезвонил менеджер, сказал, что оформлен кредит под 4,5%. Плюс у них скидки на первый автомобиль 10%, к тому же была «ликвидация склада 2020 года по старым ценам».

Менеджеры звонили несколько раз. Ирина сомневалась, но в итоге всё же приехала в салон. По ее словам, машины марки KIA, которую она присматривала, не оказалось. Менеджеры сначала предложили Renault по цене 650 тысяч рублей, затем убедили остановиться на марке чуть подороже — Renault Sandero Stepway Drive. Спросили, есть ли первоначальный взнос (якобы с ним быстрее оформить кредит, без лишней волокиты). Женщина ответила, что с собой 50 тысяч. Она перевела эти деньги, получила чек и пошла подписывать договор.

Ирина Панюшина купила&nbsp;Renault Sandero Stepway Drive <nobr class="_">2021 года</nobr>

Ирина Панюшина купила Renault Sandero Stepway Drive 2021 года

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Когда сели подписывать договор, выяснилось, что машина намного дороже — сумма выросла до 1,2 миллиона. По словам покупательницы, этот момент ей объяснили тем, что 2020 года машин уже нет, а есть только 2021-го, а это, разумеется, стоит больше. Кроме того, такие условия якобы диктует банк, с которым сотрудничает автосалон, то есть кредит только на такую машину. Ирина согласилась — посчитала, что такие машины действительно столько стоят. Дальше сумма кредита выросла до 1 миллиона 540 тысяч, так как, по словам покупательницы, ей «втюхали» дополнительные услуги: «Автоуверенность» и «Ультра 24» (на сумму 140 и 216 тысяч рублей).

— «Ультра 24» — это типа «Аваркома». Я посмотрела, говорю, что максимальная сумма за эти услуги — 2 тысячи, на что мне ответили: «Это условие банка, и только так». Там еще были услуги: подвоз топлива, комиссары, которые при аварии приезжают и занимаются документами, и еще много всего, — объяснила она.

Ирина подчеркнула, что к моменту подписания договора она уже сильно устала, так как была там с 10 утра и почти до вечера. Хотела почитать документы дома, но трое менеджеров, которые с ней работали, убедили, что завтра цены станут еще выше, поэтому договор лучше оформить сегодня.

Покупательницу не особо смутила новая сумма кредита. Определяющим фактором для нее был размер ежемесячного платежа. Но и тут сюрприз — выяснилось, что в первые два месяца по условиям договора она должна заплатить кредит по ставке 26%, а дальше платежи идут по ставке 14%. Потом, если она захочет, можно запросто сделать рефинансирование. Например, в «Альфа-Банке» (Ирина полагает, что у нее увидели карту «Альфа-Банка», с которой она переводила 50 тысяч, поэтому сказали про «Альфа-Банк») по ставке 3,2% годовых. В этом случае ее платеж будет как раз в том размере, который она хочет, — чуть больше 12 тысяч. Тем более для оплаты первых двух платежей салон дарит ей 50 тысяч рублей, поэтому нужно будет лишь доплатить. 50 тысяч дали наличными, а те 50 тысяч, которые она перевела с карты, прописали в договоре как первоначальный взнос. Домой она уехала на новой машине.

Обратный ход

Ирина говорит, что опомнилась уже дома. Когда начала просматривать документы, началась паника. Она решила позвонить в свой банк, чтобы узнать про рефинансирование. В «Альфа-Банке» ей сказали, что если рефинансирование и будет, то, как правило, ставка у них не ниже 8,5 процента, а ставки 3,2 просто нет.

Машину Ирина Панюшина купила в субботу, 27 марта. В понедельник она приехала в «Экспобанк», который был прописан в ее договоре как кредитор. Там ей сказали, что расторгать договор нужно в автосалоне, но заявление приняли (копия принятого заявления есть в редакции). По словам Ирины, она даже готова потерять какую-то сумму, лишь бы расторгнуть этот договор.

— В автосалоне мне сказали, что не могут так сразу забрать машину. Оплачиваете два взноса, а потом, если не сможете, подавайте в другие банки на рефинансирование. Если не сможете платить, заберем машину. Сейчас сказали ставить ее на учет. То есть сейчас они ее не берут, им надо, чтобы я покаталась, а потом забрать по минимальной цене, видимо так, — рассуждает покупательница.

По ее словам, машина стоит, сейчас на ней никто не ездит. Ирина Панюшина заказала автоэкспертизу автомобиля. Автоэксперт выявил неполадки (копия заключения есть в распоряжении редакции), например, износ тормозных дисков, ржавчину. Также заметил, что на несколько месяцев отличается дата изготовления одного ремня безопасности. Кроме того, в электрооборудовании загорается «Check» («ошибка»). Ирина написала претензию в автосалон, но реакции, по ее словам, пока не было.

Что говорят в автосалоне

Корреспондент НГС несколько раз звонила в автосалон, чтобы получить комментарий по поводу этой истории. Сначала ответили, что людей, которые могут ответить, нет и они сами перезвонят по определившемуся номеру. Через несколько дней очередная попытка добиться комментария не увенчалась успехом — в салоне не проявили никакого интереса к проблеме и бросили трубку. Во время следующей попытки там сказали, что на кого-то переключат, но в итоге через четыре минуты ожидания связь прервалась. В третий раз человек на конце провода сказал, что ничего не понимает, и связь снова оборвалась.

Одна из попыток оказалась удачной.

— Вы должны понимать, что клиент в салоне, когда ознакамливается с договором и так далее, его никто не принуждает что-то подписывать. Верно? А какие могут быть сейчас конфликтные ситуации и вопросы, когда человек своей рукой подписывает документы, потом приезжает домой, ознакамливается и с какими-то возмущениями приезжает в салон и обращается к вам? Это нецелесообразно вообще. Нужно просто внимательно ознакамливаться со всем пакетом документов, прежде чем что-то подписать, — прокомментировали в салоне «Сибирь Авто».

По поводу ставки уточнили, что она варьируется у банков-партнеров. А цены на сайте всегда актуальные. Более точную информацию посоветовали уточнять в отделе маркетинга, но телефон предпочли не называть — сказали, что звонить туда не нужно, специалисты перезвонят сами, когда будет возможно (но так и не перезвонили).

Что сейчас можно обнаружить на сайте автосалона

На сайте автосалона «Сибирь Авто» по-прежнему реклама «Ликвидация склада 2020 года по старым ценам — успей купить». Плюс сообщение о том, что сейчас 10% скидка на все автомобили и полис каско в подарок.

Кроме того, говорится о том, что банк-партнер — ПАО «ВТБ». Доступная сумма кредита — от 30 000 до 3 000 000 руб. Первоначальный взнос по кредиту — до 70%. Срок кредита — от 6 месяцев до 7 лет. Процентная ставка по кредиту — от 0%, сумма ежемесячного платежа — от 357,27 руб. до 500 014,58 руб., без комиссий.

В качестве примера расчета покупки автомобиля в кредит приводится покупка Nissan Almera стоимостью 435 000 руб. (на момент публикации такой машины вообще не было в продаже на сайте). Срок кредита — 7 лет, и при первом взносе 50% будут действовать следующие условия: сумма кредитования — 217 500 руб., ставка по кредиту — 0%, ежемесячный платеж — 2590 руб., без дополнительных комиссий, с обязательным страхованием жизни и здоровья, а также ущерба от угона.

Цена на автомобиль марки Renault Sandero Stepway Drive на сайте — от 627 990 тысяч до 724 990 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

Есть ли шанс отказаться от кредитной машины

Все документы, которые подписала Ирина Панюшина в автосалоне, изучил руководитель юридической компании Seregin Legal Company Павел Серёгин.

— В части заключенного договора потребительского кредита: он не содержит привязки к дополнительным услугам, не содержит сведений о каких-либо условиях, которые могли бы считаться навязанными, либо можно было бы сделать вывод, что потребителя ввели в заблуждение, — считает юрист. — Поскольку автомобиль покупатель приобретала одна, то доказательств ее слов попросту нет. Кредитный договор содержит сведения о процентной ставке по кредиту большими буквами на первой странице (14%). Таким образом, покупатель стала жертвой введения в заблуждение менеджерами автосалона.

Павел Серёгин подчеркнул, что покупатель должен был проявить должную осмотрительность и внимательность, ведь процентную ставку сложно не заметить в кредитном договоре на первой странице. Кроме того, не стоит торопиться совершать сделку, не проверив все условия.

— Что касается дополнительных услуг и оборудования, которые были ей навязаны, то в этом случае существует возможность расторгнуть договоры и взыскать часть оплаченной суммы в пользу покупателя. Что касается стоимости машины, которая увеличилась, и ставки по кредиту, которая тоже увеличилась, — это следствие обмана со стороны менеджеров и неосмотрительности покупателя. Все эти обстоятельства можно было проверить на месте и отказаться от совершения покупки.

Руководитель юридической компании добавил, что по договору автомобиль продали в определенной комплектации и по определенной цене — с этими условиями покупатель ознакомился и согласился.

— О дополнительном оборудовании по завышенным ценам, я думаю, не стоило задумываться вообще. Поскольку здесь усматривается навязывание дополнительных услуг по опционному договору и договору помощи на дорогах во взаимосвязи с оборудованием, то выиграть суд перспектива есть, но дело будет не самое простое, — заключил юрист.

В октябре 2018 года клиенты новосибирского салона Galaxy Motors устроили пикет у здания автоцентра — они требовали вернуть деньги по займам, которые, как они сами считают, им пришлось переплатить после обещаний низкого процента на машины и комплектующие для авто. А в марте 2021 года житель Тюмени Олег Гурин рассказал, как покупка новой машины превратилась в кошмар — автомобиль из салона сломался практически в первый же день.

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