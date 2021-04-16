Прокатили с «Рено». Сибирячка пытается разорвать договор на покупку машины — она заплатила в 2 раза больше

Кредит в автосалоне



«Яркая реклама, мигающий баннер в интернете», — так описывает начало истории с покупкой машины жительница Новосибирска Ирина Панюшина. Женщина работает кладовщиком в СО РАН . Несмотря на невысокую зарплату в 25 тысяч рублей, она посчитала, что осилит кредит, и решила посмотреть машины, которые предлагает автосалон. Тем более в тот момент действительно были планы купить автомобиль.



— Я оставила заявку в салоне «Сибирь Авто» на Бердском шоссе, там указала фамилию, телефон. Мне перезвонил менеджер, сказал, что оформлен кредит под 4,5%. Плюс у них скидки на первый автомобиль 10%, к тому же была «ликвидация склада 2020 года по старым ценам».

