Прокатили с «Рено». Сибирячка пытается разорвать договор на покупку машины — она заплатила в 2 раза больше

Клиентка автосалона считает, что ее обманули, и пытается вернуть машину
Кладовщик из СО РАН увидела рекламу скидок в автосалоне и решила купить автомобиль. Ей предложили машину гораздо дороже, в итоге вместо
Кредит в автосалоне
«Яркая реклама, мигающий баннер в интернете», — так описывает начало истории с покупкой машины жительница Новосибирска Ирина Панюшина. Женщина работает кладовщиком
— Я оставила заявку в салоне «Сибирь Авто» на Бердском шоссе, там указала фамилию, телефон. Мне перезвонил менеджер, сказал, что оформлен кредит под 4,5%. Плюс у них скидки на первый автомобиль 10%, к тому же была «ликвидация склада
Менеджеры звонили несколько раз. Ирина сомневалась, но в итоге всё же приехала в салон. По ее словам, машины марки KIA, которую она присматривала, не оказалось. Менеджеры сначала предложили Renault по цене
Когда сели подписывать договор, выяснилось, что машина намного дороже — сумма выросла
— «Ультра 24» — это типа «Аваркома». Я посмотрела, говорю, что максимальная сумма за эти услуги —
Ирина подчеркнула, что к моменту подписания договора она уже сильно устала, так как была там
Покупательницу не особо смутила новая сумма кредита. Определяющим фактором для нее был размер ежемесячного платежа. Но и тут сюрприз — выяснилось, что в первые два месяца по условиям договора она должна заплатить кредит по ставке 26%, а дальше платежи идут по ставке 14%. Потом, если она захочет, можно запросто сделать рефинансирование. Например, в «Альфа-Банке» (Ирина полагает, что у нее увидели карту «Альфа-Банка», с которой она переводила
Обратный ход
Ирина говорит, что опомнилась уже дома. Когда начала просматривать документы, началась паника. Она решила позвонить в свой банк, чтобы узнать про рефинансирование. В «Альфа-Банке» ей сказали, что если рефинансирование и будет, то, как правило, ставка у них не ниже
Машину Ирина Панюшина купила в субботу,
— В автосалоне мне сказали, что не могут так сразу забрать машину. Оплачиваете два взноса, а потом, если не сможете, подавайте в другие банки на рефинансирование. Если не сможете платить, заберем машину. Сейчас сказали ставить ее на учет. То есть сейчас они ее не берут, им надо, чтобы я покаталась, а потом забрать по минимальной цене, видимо так, — рассуждает покупательница.
По ее словам, машина стоит, сейчас на ней никто не ездит. Ирина Панюшина заказала автоэкспертизу автомобиля. Автоэксперт выявил неполадки (копия заключения есть в распоряжении редакции), например, износ тормозных дисков, ржавчину. Также заметил, что на несколько месяцев отличается дата изготовления одного ремня безопасности. Кроме того, в электрооборудовании загорается «Check» («ошибка»). Ирина написала претензию в автосалон, но реакции, по ее словам, пока не было.
Что говорят в автосалоне
Корреспондент НГС несколько раз звонила в автосалон, чтобы получить комментарий по поводу этой истории. Сначала ответили, что людей, которые могут ответить, нет и они сами перезвонят по определившемуся номеру. Через несколько дней очередная попытка добиться комментария не увенчалась успехом — в салоне не проявили никакого интереса к проблеме и бросили трубку. Во время следующей попытки там сказали, что на кого-то переключат, но в итоге через четыре минуты ожидания связь прервалась. В третий раз человек на конце провода сказал, что ничего не понимает, и связь снова оборвалась.
Одна из попыток оказалась удачной.
— Вы должны понимать, что клиент в салоне, когда ознакамливается с договором и так далее, его никто не принуждает что-то подписывать. Верно? А какие могут быть сейчас конфликтные ситуации и вопросы, когда человек своей рукой подписывает документы, потом приезжает домой, ознакамливается и с какими-то возмущениями приезжает в салон и обращается к вам? Это нецелесообразно вообще. Нужно просто внимательно ознакамливаться со всем пакетом документов, прежде чем что-то подписать, — прокомментировали в салоне «
По поводу ставки уточнили, что она варьируется у банков-партнеров. А цены на сайте всегда актуальные. Более точную информацию посоветовали уточнять в отделе маркетинга, но телефон предпочли не называть — сказали, что звонить туда не нужно, специалисты перезвонят сами, когда будет возможно (но так и не перезвонили).
Что сейчас можно обнаружить на сайте автосалона
На сайте автосалона «Сибирь Авто» по-прежнему реклама «Ликвидация склада
Кроме того, говорится о том, что банк-партнер — ПАО «ВТБ». Доступная сумма кредита —
В качестве примера расчета покупки автомобиля в кредит приводится покупка Nissan Almera стоимостью
Цена на автомобиль марки Renault Sandero Stepway Drive на сайте —
Есть ли шанс отказаться от кредитной машины
Все документы, которые подписала Ирина Панюшина в автосалоне, изучил руководитель юридической компании Seregin Legal Company Павел Серёгин.
— В части заключенного договора потребительского кредита: он не содержит привязки к дополнительным услугам, не содержит сведений о каких-либо условиях, которые могли бы считаться навязанными, либо можно было бы сделать вывод, что потребителя ввели в заблуждение, — считает юрист. — Поскольку автомобиль покупатель приобретала одна, то доказательств ее слов попросту нет. Кредитный договор содержит сведения о процентной ставке по кредиту большими буквами на первой странице (14%). Таким образом, покупатель стала жертвой введения в заблуждение менеджерами автосалона.
Павел Серёгин подчеркнул, что покупатель должен был проявить должную осмотрительность и внимательность, ведь процентную ставку сложно не заметить в кредитном договоре на первой странице. Кроме того, не стоит торопиться совершать сделку, не проверив все условия.
— Что касается дополнительных услуг и оборудования, которые были ей навязаны, то в этом случае существует возможность расторгнуть договоры и взыскать часть оплаченной суммы в пользу покупателя. Что касается стоимости машины, которая увеличилась, и ставки по кредиту, которая тоже увеличилась, — это следствие обмана со стороны менеджеров и неосмотрительности покупателя. Все эти обстоятельства можно было проверить на месте и отказаться от совершения покупки.
Руководитель юридической компании добавил, что по договору автомобиль продали в определенной комплектации и по определенной цене — с этими условиями покупатель ознакомился и согласился.
— О дополнительном оборудовании по завышенным ценам, я думаю, не стоило задумываться вообще. Поскольку здесь усматривается навязывание дополнительных услуг по опционному договору и договору помощи на дорогах во взаимосвязи с оборудованием, то выиграть суд перспектива есть, но дело будет не самое простое, — заключил юрист.
В октябре