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«Но я же очень хорошая мама»: женщина с двумя детьми задолжала банку 50 тысяч и может остаться без жилья

Она использовала материнский капитал, а платить ипотеку не смогла из-за больничных в пандемию

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Олеся Ковач одна воспитывает двух дочерей

Олеся Ковач одна воспитывает двух дочерей

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Мать-одиночка из Новосибирска может лишиться жилья из-за долга в 50 тысяч

Ипотека, больничные, перебои с работой, долги перед банком и угроза лишиться жилья — истории с такими переменными стали происходить всё чаще, во всяком случае подобные сообщения от людей с долгами по кредиту стали регулярно поступать в нашу редакцию. Казалось бы, да, ты берешь у банка кредит, подписываешь договор и должен его выплачивать. Но когда речь заходит про семьи с двумя детьми, которые могут лишиться единственного жилья, — такую историю сложно оставить без внимания. Во время пандемии мама двух девочек часто уходила на больничный, поэтому перешла на короткий день и потеряла прежний заработок. Затем появились долги перед банком за ипотеку. Женщина выплачивала частями, но долг копился. В итоге сейчас она должна банку около 50 тысяч, и из-за долга ее могут выселить из квартиры. Подробности истории — в материале НГС.

В 2016 году семья взяла ипотечный кредит на двухкомнатную хрущевку

В 2016 году семья взяла ипотечный кредит на двухкомнатную хрущевку

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Олеся Ковач — мама двоих несовершеннолетних детей. Она, ее 16-летняя дочь Валя и 5-летняя Настя живут в двухкомнатной хрущевке в районе Инструментального.

— Заходите, меня зовут Настя, — говорит маленькая Анастасия и показывает свои игрушки. В комнате старшей Валентины — электрогитара, по стенам развешены пластинки. С корреспондентами она общаться не сильно хочет — все-таки подросток.

— У ребенка выпускной, 9-й класс, и она не должна страдать из-за того, что у мамы что-то не получается, — начинает Олеся свою историю про ипотеку и накопленные долги перед банком. И говорит, что Валя несильно в курсе этих проблем, да и незачем.

Ежемесячный платеж <nobr class="_">за кредит —</nobr> чуть больше <nobr class="_">15 тысяч</nobr> рублей

Ежемесячный платеж за кредит — чуть больше 15 тысяч рублей

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Олеся приехала из Кемеровской области в Новосибирск со старшей дочерью. Здесь уже вышла замуж во второй раз. Два года до рождения второго ребенка семья снимала квартиру. Потом решили накопить на первоначальный взнос и взять ипотеку. К тому же рассчитывали на материнский капитал после рождения второго ребенка.

Та самая двухкомнатная квартира в районе Инструментального завода, которую семья взяла в ипотеку

Та самая двухкомнатная квартира в районе Инструментального завода, которую семья взяла в ипотеку

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По словам Олеси, на тот момент она работала риелтором в «Жилфонде», знала, как всё устроено. Так что подобрали вариант — двухкомнатную хрущевку в районе Инструментального завода, взяли кредит в банке «ВТБ» — 1 миллион 700 тысяч.

Когда Олеся была в декрете, то, соответственно, не работала, поэтому денег стало совсем мало, появились просрочки по оплате кредита. По ее словам, банку они задолжали около 100 тысяч рублей.

— Я понимала, что мой теперь уже бывший муж не вывозит всего этого, и я устроилась работать на заправку «Газпром», здесь, по соседству, чтобы хоть как-то гасить эти задолженности. Платили периодически, по 5–7 тысяч. В течение полугода была такая задолженность. Банк подал на нас в суд, но в итоге всё разрешилось, мы погасили свои долги.

Женщина призналась, что для оплаты кредита иногда брала микрозаймы

Женщина призналась, что для оплаты кредита иногда брала микрозаймы

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Вышла из декрета Олеся уже на работу в ОАО «Вымпелком». Она говорит, что стала старшим специалистом, ее ценили, к тому же был хороший заработок — около 50–60 тысяч рублей. Но потом началась пандемия, приходилось постоянно отпрашиваться — когда чуть что, небольшие проявления простуды, то ребенка сразу отправляли из садика домой.

— Я по две, две с половиной недели ходила на больничный. Потому что какие ситуации были? Мы и температуру мерили, что-то где-то не так — всё, домой, в поликлинику. Всё это было очень строго, — рассказывает она. — У меня получались дыры в графике, я не закрывала свои рабочие смены, подводила и нашу группу, нашего руководителя.

Во время пандемии Олеся перешла на сокращенный рабочий день из-за больничных с ребенком

Во время пандемии Олеся перешла на сокращенный рабочий день из-за больничных с ребенком

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В итоге работодатель пошел ей навстречу и перевел на короткий день — можно было прийти, отработать свои часы (пять дней в неделю по 4 часа или по возможности).

Отец Насти был созаемщиком. Супруги развелись, а Олесе достался долг за коммуналку больше 140 тысяч рублей. Она говорит, что расходы в семье распределялись так: она платит за ипотеку, муж следит за коммуналкой. Но, видимо, что-то пошло не так. Он уехал работать на Север. Как объяснила Олеся, по личным причинам она не ставит его в курс своей сложной ситуации — говорит, что достаточно того, что он иногда общается с дочерью, платит две тысячи в качестве алиментов (примерно столько же платит и отец Вали). Плюс, уточняет она, сейчас есть пособие на ребенка от 3 до 7 лет.

После того как часть ипотеки погасили материнским капиталом, ежемесячный платеж стал 15 200 рублей. Олеся говорит, что была уверена в том, что справится. Но после того как ушла на сокращенный рабочий день, не смогла платить каждый месяц и эту сумму.

— За сентябрь внесено 7100, в октябре-ноябре — не было, в декабре — 15 тысяч, январь — платежи не вносились. И с февраля — 24 500, в марте — 36 500, в апреле — 15 200, — перечисляет она суммы, которыми гасила ипотеку.

Женщина была уверена, что раз погасила часть кредита с помощью материнского капитала, то это считается переплатой по изначальному графику платежей. И говорит, что хотела взять ипотечные каникулы, обращалась в банк, но ей отказали из-за плохой кредитной истории.

В итоге сегодня ее долг перед банком — 47 тысяч рублей, хотя, по подсчетам Олеси, он должен быть меньше. Сейчас, говорит мать двоих детей, «банки сразу берутся», поэтому начались судебные разбирательства, и она боится, что ее выселят из квартиры. Объясняет, что пытается оплатить кредит и иногда вносит полную сумму, но всё равно есть просрочка и погасить долг с зарплатой 25 тысяч ей нереально.

Олеся надеется, что она сможет остаться в своей квартире

Олеся надеется, что она сможет остаться в своей квартире

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Олеся Ковач пишет письма в мэрию и на телевидение, чтобы найти того, кто поможет ее семье остаться в квартире. При всех сомнениях не обратить внимание на ее историю сложно, особенно когда человек пишет такое письмо:

«Я очень сильная женщина, но силы меня уже покидают. В 2016 году я взяла ипотеку 1 700 000 рублей. В этом же году внесла на погашение материнский капитал. 16.06.2020 — развод с мужем, я остаюсь с двумя несовершеннолетними дочерьми. В этом же году, осенью, я почти каждый месяц ходила на больничный, у меня появилась задолженность. Банк, конечно же, подал в суд. 27.04.2021 я его выиграла, но банк подал на апелляцию. Прошу вас сердечно, очень прошу, у меня ни средств, ни сил уже нет бороться за единственное жилье моей семьи. Я согласна на любую помощь. Очень боюсь остаться на улице с детьми. Да и как потом смотреть им в глаза? За это время выросла задолженность за коммуналку. Появилось много долгов. Как жить, не знаю. Я работаю, но сейчас получаю гораздо меньше, так как я одна и не могу уже выходить на подработки. Я очень хорошая мама. Помогите, пожалуйста, моей семье, пишу и плачу, мне не к кому больше обратиться».

Самый лучший выход из ситуации, говорит Олеся, — выйти на мировое соглашение. Она хочет получить от банка рассрочку, чтобы была возможность растянуть на полгода ее задолженность. По ее словам, за май удалось внести полный платеж за ипотеку. Олеся собиралась выходить на полный день, но случилась очередная неприятность — она сломала ногу.

В банке «ВТБ», где оформлен кредит, объяснили, что история отношений с клиентом долгая, но детально комментировать ситуацию они не имеют права по закону.

— ВТБ всегда готов предложить заемщику индивидуальное решение при возникновении у него трудной жизненной ситуации. В обеспечении комфортных условий по выплате кредита и поддержке граждан состоит наша стратегическая задача, — напоминают в пресс-службе банка. — Если у клиента возникают сложности при оплате кредита, то первое, что ему следует сделать, — сообщить об этом в банк и воспользоваться одним из вариантов по урегулированию просроченной задолженности.

Кроме того, в банке сказали, что досрочное погашение части кредита, согласно законодательству, не освобождает заемщика от необходимости внесения дальнейших платежей по новому графику без допуска просрочек.

— Однако если клиент отказывается от предлагаемых условий и по-прежнему не исполняет свои обязательства по кредиту, то банк вынужден прибегнуть к решению вопроса в суде. Все действия проходят в строгом соответствии с законодательством и вынесенными судебными решениями, — резюмируют в пресс-службе банка.

В коронавирусные времена подобные истории не редкость. Часто люди не могут платить ипотеку из-за потери работы и рискуют лишиться своего единственного жилья. Например, весной многодетная семья из Екатеринбурга написала письмо президенту — их могли выселить из квартиры из-за долга в 40 тысяч рублей. В Новосибирске мать-одиночка потеряла работу, из-за долга по ипотеке ее единственное жилье выставили на торги. Долг за ипотеку — самая частая причина выселения из квартиры. При покупке жилья право собственности регистрируется вместе с обременением, поэтому если ипотечник не платит, то квартира уходит банку. Здесь вы можете почитать про пять способов остаться с жильем, когда нет сил платить ипотеку.

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