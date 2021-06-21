«Но я же очень хорошая мама»: женщина с двумя детьми задолжала банку 50 тысяч и может остаться без жилья

Мать-одиночка из Новосибирска может лишиться жилья из-за долга в 50 тысяч
Ипотека, больничные, перебои с работой, долги перед банком и угроза лишиться жилья — истории с такими переменными стали происходить всё чаще, во всяком случае подобные сообщения от людей с долгами по кредиту стали регулярно поступать в нашу редакцию. Казалось бы, да, ты берешь у банка кредит, подписываешь договор и должен его выплачивать. Но когда речь заходит про семьи с двумя детьми, которые могут лишиться единственного жилья, — такую историю сложно оставить без внимания. Во время пандемии мама двух девочек часто уходила на больничный, поэтому перешла на короткий день и потеряла прежний заработок. Затем появились долги перед банком за ипотеку. Женщина выплачивала частями, но долг копился. В итоге сейчас она должна банку около
Олеся Ковач — мама двоих несовершеннолетних детей. Она, ее
— Заходите, меня зовут Настя, — говорит маленькая Анастасия и показывает свои игрушки. В комнате старшей Валентины — электрогитара, по стенам развешены пластинки. С корреспондентами она общаться не сильно хочет — все-таки подросток.
— У ребенка выпускной,
Олеся приехала из Кемеровской области в Новосибирск со старшей дочерью. Здесь уже вышла замуж во второй раз. Два года до рождения второго ребенка семья снимала квартиру. Потом решили накопить на первоначальный взнос и взять ипотеку. К тому же рассчитывали на материнский капитал после рождения второго ребенка.
По словам Олеси, на тот момент она работала риелтором в «Жилфонде», знала, как всё устроено. Так что подобрали вариант — двухкомнатную хрущевку в районе Инструментального завода, взяли кредит в банке «ВТБ» —
Когда Олеся была в декрете, то, соответственно, не работала, поэтому денег стало совсем мало, появились просрочки по оплате кредита. По ее словам, банку они задолжали около
— Я понимала, что мой теперь уже бывший муж не вывозит всего этого, и я устроилась работать на заправку «Газпром», здесь, по соседству, чтобы хоть как-то гасить эти задолженности. Платили периодически,
Вышла из декрета Олеся уже на работу в ОАО «Вымпелком». Она говорит, что стала старшим специалистом, ее ценили, к тому же был хороший заработок — около
— Я по две, две с половиной недели ходила на больничный. Потому что какие ситуации были? Мы и температуру мерили, что-то где-то не так — всё, домой, в поликлинику. Всё это было очень строго, — рассказывает она. — У меня получались дыры в графике, я не закрывала свои рабочие смены, подводила и нашу группу, нашего руководителя.
В итоге работодатель пошел ей навстречу и перевел на короткий день — можно было прийти, отработать свои часы (пять дней в неделю
Отец Насти был созаемщиком. Супруги развелись, а Олесе достался долг за коммуналку больше
После того как часть ипотеки погасили материнским капиталом, ежемесячный платеж стал
— За сентябрь внесено 7100, в октябре-ноябре — не было, в декабре —
Женщина была уверена, что раз погасила часть кредита с помощью материнского капитала, то это считается переплатой по изначальному графику платежей. И говорит, что хотела взять ипотечные каникулы, обращалась в банк, но ей отказали из-за плохой кредитной истории.
В итоге сегодня ее долг перед банком —
Олеся Ковач пишет письма в мэрию и на телевидение, чтобы найти того, кто поможет ее семье остаться в квартире. При всех сомнениях не обратить внимание на ее историю сложно, особенно когда человек пишет такое письмо:
«Я очень сильная женщина, но силы меня уже покидают.
Самый лучший выход из ситуации, говорит Олеся, — выйти на мировое соглашение. Она хочет получить от банка рассрочку, чтобы была возможность растянуть на полгода ее задолженность. По ее словам, за май удалось внести полный платеж за ипотеку. Олеся собиралась выходить на полный день, но случилась очередная неприятность — она сломала ногу.
В банке «ВТБ», где оформлен кредит, объяснили, что история отношений с клиентом долгая, но детально комментировать ситуацию они не имеют права по закону.
— ВТБ всегда готов предложить заемщику индивидуальное решение при возникновении у него трудной жизненной ситуации. В обеспечении комфортных условий по выплате кредита и поддержке граждан состоит наша стратегическая задача, — напоминают в пресс-службе банка. — Если у клиента возникают сложности при оплате кредита, то первое, что ему следует сделать, — сообщить об этом в банк и воспользоваться одним из вариантов по урегулированию просроченной задолженности.
Кроме того, в банке сказали, что досрочное погашение части кредита, согласно законодательству, не освобождает заемщика от необходимости внесения дальнейших платежей по новому графику без допуска просрочек.
— Однако если клиент отказывается от предлагаемых условий и по-прежнему не исполняет свои обязательства по кредиту, то банк вынужден прибегнуть к решению вопроса в суде. Все действия проходят в строгом соответствии с законодательством и вынесенными судебными решениями, — резюмируют в пресс-службе банка.
В коронавирусные времена подобные истории не редкость. Часто люди не могут платить ипотеку из-за потери работы и рискуют лишиться своего единственного жилья. Например, весной многодетная семья из Екатеринбурга написала письмо президенту — их могли выселить из квартиры из-за долга