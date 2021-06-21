«Но я же очень хорошая мама»: женщина с двумя детьми задолжала банку 50 тысяч и может остаться без жилья

В итоге работодатель пошел ей навстречу и перевел на короткий день — можно было прийти, отработать свои часы (пять дней в неделю по 4 часа или по возможности).



Отец Насти был созаемщиком. Супруги развелись, а Олесе достался долг за коммуналку больше 140 тысяч рублей. Она говорит, что расходы в семье распределялись так: она платит за ипотеку, муж следит за коммуналкой. Но, видимо, что-то пошло не так. Он уехал работать на Север. Как объяснила Олеся, по личным причинам она не ставит его в курс своей сложной ситуации — говорит, что достаточно того, что он иногда общается с дочерью, платит две тысячи в качестве алиментов (примерно столько же платит и отец Вали). Плюс, уточняет она, сейчас есть пособие на ребенка от 3 до 7 лет .

После того как часть ипотеки погасили материнским капиталом, ежемесячный платеж стал 15 200 рублей . Олеся говорит, что была уверена в том, что справится. Но после того как ушла на сокращенный рабочий день, не смогла платить каждый месяц и эту сумму.