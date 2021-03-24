Как остаться с жильем, когда нет сил платить за ипотеку? 5 вариантов

Ипотечнику нужно запомнить, что забрать жилье банк может при двух условиях:



просрочка длится больше трех месяцев;

сумма долга больше 5% стоимости жилья.

И даже тут кредиторы сразу с выселением не придут, а сначала покажут бумагу о расторжении сделки.



— Предложение о расторжении кредитного договора — это еще не выселение и не продажа вашего жилья. Таким образом банк говорит, что условия сделки нарушены, и просит вернуть сумму кредита, — объясняет эксперт по вопросам недвижимости, юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Заемщик может найти деньги, у него есть несколько способов, в том числе реструктуризация или новый кредит.



Вариант № 1 : реструктуризация



Первое, что эксперты советуют должнику, — это не бегать от банка, а сразу прийти к нему для решения проблемы. Объяснить причину, по которой платить прежнюю сумму не получается, и попросить реструктуризацию кредита — изменить ежемесячную сумму и график платежей. Реструктурировать кредит можно как в банке, где вы оформили ипотеку, так и в других.