В Новосибирске студенты массово влезают в кредиты ради странного бизнеса. Разбираемся в схеме

2. Рассрочка



Здесь также отработанная схема. Будущему бизнесмену, которому все банки отказали в кредите, необходимо купить в определенном магазине бытовой техники любой продукт компании Apple.



— Мы просто приходим в магазин и говорим: «Хотим взять в рассрочку Iphone 12 Pro Max на 256 ГБ». У нас есть таблица, кому и какой телефон затем можно отдать, — рассказывает мне Артем.

Купленный телефон нельзя распаковывать. Вместе с ним и чеками, говорит Артем, нужно дойти до магазина электроники, который находится в БЦ «Золотой Колос», и сдать его туда.

— У нас есть человек, который работает с нами, — Игорь Кибанов. У него свой магазин Apple-техники, мы по договору отдаем телефон, он у нас его покупает и дает 88–89 тысяч. Вот тебе и деньги на вход в наш бизнес.



Будущие партнеры берут эти деньги, относят в банк и приобретают лицензию. На них тем временем висит рассрочка, которую нужно будет гасить каждый месяц.



3. Онлайн-кредит

Он тоже связан с Игорем Кибановым и магазином техники. В этом случае потенциальный партнер заходит на определенный сайт, где каждая ссылка — кредит на определенную сумму в «Тинькофф-банке» или в «Сбербанке». Заполняешь анкету, получаешь деньги, платишь за лицензию.

— Тот же самый выкуп техники, но техника из воздуха. Игорь сотрудничает с «Тинькофф-банком». Нажимаем на ссылку в 90 тысяч, заполняем данные, потом приходит одобрение или отказ. Если одобрено, то связываемся с Игорем, больше делать ничего не надо. Печатаем документы, подписываем, отправляем ему фотографию, а он нам — деньги. У него 2 года дается на возврат, выплата примерно 6 тысяч в месяц. Если в бизнесе прям делать деньги, то 6 тысяч — фигня, — говорит мне Артем.

Сотрудники магазина техники, который принадлежит Игорю Кибанову, объяснили схему подробнее:



— Сейчас все онлайн. У нас берут в кредит телефон и, не покупая его, сразу же у нас получают деньги. То есть человек покупает MacBook в кредит за 108 тысяч рублей, банк одобряет его, деньги перечисляет нам. Мы подписываем документы, что клиент купил у нас продукт и сразу его продал нам. Отдаем на руки 90 тысяч. Сейчас всё проще, неважно, как далеко от нас находится человек, онлайн однозначно удобнее. Больше не надо покупать телефон в рассрочку, приносить сюда, как раньше.



Сам Игорь Кибанов сначала отказался говорить с НГС, сославшись на то, что его сотрудники ошиблись. Позже он перезвонил в редакцию и сообщил, что не сотрудничает с сетевым маркетингом и в частности с командой Rave. Предприниматель подчеркнул, что его магазин — комиссионный, через него покупают технику дешевле и продают дороже. На что потом идут деньги от телефона — выбор самого человека.



Как дожимают тех, кто отказывается брать кредиты и покупать айфоны

Во время визита в офис Rave мне постоянно говорили, что они никого не держат и им неважно, присоединятся ли новые партнеры к их компании или нет. Но когда я решила отказаться от покупки лицензии и возможности построить бизнес, то меня настойчиво пытались переубедить:



— Это обычный страх взял верх над тобой, либо ты наслушалась советчиков, которые не компетентны в этой сфере. Запомни одно: выбор всегда должен быть сделан твоей головой. Обычно за страхом что-то новое, а новое — хорошее. Если ты хочешь чего-то добиться, то надо пробовать что-то новое. Мы тебе рассказали абсолютно всё.



Артем предложил встретиться еще раз. Объяснил это тем, что отказ от бизнеса — не новая история, но ему обидно за людей:



— За вас обидно больше всего, потому что вы отказываетесь от возможностей. Ты испугалась вложений, кредита? Испугалась платить три тысячи в месяц? Это тогда надо разобраться в своей голове, потому что мы предоставляем тебе возможность реального бизнеса. Сетевая индустрия — верх.



В качестве аргумента Артем напомнил, что деньги необходимо вложить только один раз, а после я получу возможность строить бизнес, путешествовать, общаться с людьми, развиваться.



— Топ-лидеры зарабатывают 300–400 тысяч в месяц. Я не думаю, что на обычной работе есть такая возможность. Ты теряешь возможность. Не забывай одно: людей много, они могут занять твое место.

Как молодежь теряет деньги

Историй о потерянных деньгах немало. Например, Алена взяла кредит почти на 300 тысяч рублей, но не смогла заработать на кешбэк-сервисе. О своем опыте девушка рассказала в группе «Правда про MLM / WWPC / Finiko / Artery», но лично разговаривать с НГС она отказалась.

Публикуем кратко ее историю:

«Наткнулась на инстаграм девочки, мне стало интересно, чем она занимается, по профилю было видно, что какой-то бизнес. Я подумала, что просто узнаю. Мне показали прекрасную жизнь лидера, презентацию о бизнесе и несколько скриншотов отзывов о презентации, где другие люди писали, что это очень круто. У меня сложилось впечатление, что это перспективно.



Дальше мне скинули ссылку на бигзум, [масштабное онлайн-мероприятие], на следующий день я его посмотрела, все сомнения в компании отпали. Сразу после бигзума мне позвонила девочка и сказала, что нужно связаться с наставником, это ни к чему не обязывает. Наставник задал мне несколько вопросов, после которых я уже ни в чём не сомневалась и взяла кредит на 277 тысяч рублей. Меня убедили, что если я куплю три аккаунта, то буду зарабатывать больше. Банк одобрил кредит.

Спустя несколько дней обучения я поняла, что не буду делиться с друзьями этой темой. Потому что нужно провести человека по той же воронке продаж и сопроводить до покупки. Я этого делать не захотела, связалась с наставником и объяснила, что не хочу дурить друзей, чтобы они также оказались с кредитом. На протяжении трех недель я боролась с собой и боялась звонить друзьям.

Я считаю, что это как гипноз какой-то. Помимо того что надо обрабатывать друзей, надо через платформу покупать товары с якобы кешбэком. Я выложила пост, что участвую в прохождении конкурса от компании и поеду на море бесплатно. После этого поста ко мне домой приехала мама и все объяснила. Она психолог, ей не составило труда объяснить механизмы втягивания и удержания людей. Мне рассказали историю, как одна женщина осталась без квартиры и с миллионными долгами из-за сетевого маркетинга. После этого включились мои мозги. Я не хочу обманывать близких и их всех потерять, такой ценой обрести богатство. Я хочу вернуть свои деньги, закрыть кредит».

Кому уходят эти деньги

В той же группе написано, что есть два способа оплаты лицензии: перевести деньги на карту наставника или тому, кто стоит еще выше в системе, либо оплатить через сайт WWPC. Партнеры делятся друг с другом, что через сайт покупка лицензии выйдет дороже из-за высокого процента, а через наставника этого процента якобы не будет.

Новые партнеры не получают никакие документы лично в руки. После оплаты лицензии им на почту приходит письмо от некоей компании Win Win People Capital.