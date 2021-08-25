В Новосибирске студенты массово влезают в кредиты ради странного бизнеса. Разбираемся в схеме

«Свитипс», «кешбэк», «быстрый заработок в интернете» — для непосвященного человека это лишь непонятный набор слов. Но только не для сотен студентов и молодых людей из Новосибирска. Они берут кредиты на 90 тысяч рублей, покупают и сразу же закладывают новые айфоны, чтобы войти в странный бизнес, который больше похож на финансовую пирамиду. Как молодежь влезает в долги ради баснословных доходов и кто на самом деле зарабатывает на их желании разбогатеть — разбираемся вместе.
Обычно в этот бизнес вербуют в соцсетях. Чаще всего человеку приходят голосовые сообщения примерно с таким текстом: «Привет, я развиваю международный проект, тебе актуальна тема денег? Я предлагаю встретиться и обсудить все детали, это займет минут 30, по телефону долго и непонятно, лучше лично». Сообщение может прийти от хорошего знакомого или друга, но иногда новых участников ищут даже в приложениях для знакомств по типу Tinder — находят нужный типаж, под видом свидания приглашают в офис и там уже начинают обрабатывать.
Профили молодых людей в Instagram, которые занимаются этим бизнесом, легко отличить от других: в описании — цитаты о доходах, на фотографиях — дорогие машины и вещи известных брендов. Под фотографиями — длинные тексты о заработке, желаниях, мечтах.
Вот, например, Дарья. В ее профиле написано «Маленькая девочка с большой идеей и толстым кошельком», ниже ссылка на личный сайт. На сайте девушка рассказывает про себя: «Я будущий миллионер. Развиваю международный бизнес, приносящий от 150 тысяч в месяц». Также Дарья пишет, что бизнесом можно управлять с телефона, график полностью свободный, а за хорошие показатели отправляют бесплатно в путешествия. В Instagram у девушки много фотографий с дорогими машинами, а также кадры из ресторанов и отелей.
В профиле другой девушки, Александры, написано «Ушла с медицинского и заработала 200 тысяч», тут же ссылка на Telegram, где девушка обещает провести «бесплатную консультацию бизнес-возможностей». На страничке в Instagram у Александры — фотографии в дорогой брендовой одежде, кадры из ресторанов, отелей и путешествий.
Все они продвигают многоступенчатый заработок на кешбэке.
Что это за бизнес такой и при чем тут кешбэк
Вообще кешбэком сегодня мало кого удивишь: банки выпускают специальные карты и начисляют тебе бонусы за транзакции (например, у «Сбербанка» есть бонусы «Спасибо», а «Тинькофф» в конце месяца возвращает клиентам небольшой процент от сделанных покупок), магазины также начисляют проценты в виде баллов, которые потом можно использовать при очередных покупках.
Бизнес, который продвигают молодые люди, построен на основе кешбэк-сервиса Switips, или «Свитипс». Здесь можно быть клиентом или партнером.
Клиенты регистрируются на сайте, выбирают тариф (есть несколько: базовый бесплатный и с абонентской платой и повышенным процентом кешбэка), затем скачивают приложение, при покупке в магазинах-партнерах сканируют QR-код — и через сутки на их счет поступает кешбэк, от 0,3% потраченной суммы. В Новосибирске к Switips подключено более 1000 компаний: от кофеен до известных магазинов. Клиент, покупая у них и сканируя QR-код, практически ничем не рискует — максимум ему не переведут обещанный кешбэк.
Партнеры же покупают специальную дорогостоящую лицензию. Здесь и начинается тот бизнес, который так заманчиво рекламируют в соцсетях молодые бизнесмены с «доходами от 150 тысяч рублей». Система заработка очень похожа на сетевой маркетинг (MLM-бизнес). Самый популярный пример такого бизнеса — косметическая компания «Орифлейм», сотрудники которой постоянно привлекают новых представителей для продажи косметики по каталогу и в награду получают процент от продаж. Каждый из нижестоящих консультантов может организовать свою команду. Так у компании формируется многоуровневая сеть продавцов.
Партнерская программа Switips также имеет пирамидальную структуру: партнеры постоянно вербуют себе новых партнеров и получаю за это процент.
Как входят в этот бизнес? И что происходит потом?
Будущим партнерам, которые заинтересовались историями про большие заработки и путешествия, необходимо купить специальную лицензию. Минимальная сумма входа в бизнес — 5500 рублей, максимальная — 250 тысяч рублей. Чем больше денег вложишь, тем выше будет процент твоей будущей гипотетической прибыли.
Предполагается, что после покупки лицензии у партнера есть несколько способов зарабатывать деньги.
Первый способ — тот же самый кешбэк за всех приглашенных людей. То есть ты рекомендуешь этот кешбэк-сервис своим знакомым, они регистрируются по ссылке, и в дальнейшем ты получаешь 15% от их кешбэка. Как это выглядит в цифрах: твой знакомый покупает кофе за 200 рублей, получает кешбэк примерно в 7,5% (это 15 рублей), а ты от этой суммы получаешь свои 15% (2 рубля 25 копеек). Таким образом, если ты купил лицензию за 90 тысяч рублей, то, чтобы отбить эти деньги, необходимо купить минимум 40 тысяч кружек кофе. Кажется, не очень выгодно.
Другой и самый популярный способ, который обычно и продвигают участники этого бизнеса, — вербовка новых партнеров. То есть ты находишь новых партнеров (обычно среди своих друзей и знакомых), они покупают лицензию, а ты получаешь за это процент. Так, по словам одного из партнеров, если у тебя самого лицензия за 5500 рублей, то ты получишь 1500 рублей за каждого нового завербованного человека. Если ты купил лицензию за 90 тысяч, то за каждого приглашенного партнера ты получишь 12 тысяч. Чаще всего новым участникам этого бизнеса предлагают купить лицензию именно за 90 тысяч. В этом случае ты вернешь потраченные деньги только в том случае, если убедишь минимум 8 своих знакомых впутаться в эту схему.
Все партнеры, которых ты привлечешь в этот бизнес, начинают строить свою сеть с приглашенными людьми-клиентами, магазинами-партнерами и людьми-партнерами.
Как это работает в Новосибирске. Эксперимент НГС
В нашем городе есть две крупные команды, которые продвигают такой бизнес на платформе Switips. Это Rave и ReTeam. У них одинаковый принцип работы, но разные основатели.
Под видом человека, желающего зарабатывать деньги, я написала партнерам этих компаний в Instagram. Артем, один из представителей Rave, сразу позвал меня как потенциального партнера на встречу.
Офис этой команды располагается в бизнес-центре «Кобра» на проспекте Димитрова. За стойкой на первом этаже здания — два охранника. Мужчины усмехаются, услышав, на какой этаж я направляюсь, но объяснять свою реакцию отказываются.
На 23-м этаже — небольшой душный офис. Здесь много людей с телефонами, которые постоянно записывают голосовые сообщения или общаются с кем-то по видеосвязи. Все не старше 30 лет, кто-то слушает громко музыку через колонку, кто-то разговаривает, кто-то прямо в помещении курит вейп.
— Че, зарабатывать хочешь? — интересуется у меня Света. В ее структуре более 100 человек.
Света показывает мне проморолики, как молодые бизнесмены покупают себе новые дорогие телефоны, демонстративно выбрасывая старые в мусорное ведро, катаются на новых машинах стоимостью больше миллиона рублей, путешествуют и устраивают вечеринки всей командой. А потом объясняет, что раньше эти люди были такие же, как все, а сейчас зарабатывают большие деньги.
Несколько раз во время разговора Света акцентирует внимание на том, что в их сообществе все общаются и поддерживают друг друга. Атмосфера здесь и в самом деле дружелюбная — каждый, кто заходит в офис, протягивает мне руку, чтобы дать пять или отбить кулачок. Так приветствуют всех, а это примерно 30 человек в офисе.
— Я сюда приходила за деньгами, но получила намного больше. Раньше мое окружение состояло из гопников, я ненавидела это. Когда я попала сюда, то офигела, что люди вокруг хотят развиваться. В команде ты учишься у миллионеров, которые заработали свои деньги на этом, и понимаешь, что ты не хуже. Вместе с нами ты заработаешь.
После воодушевляющей речи Света рассказывает свою историю, как плохо сдала ЕГЭ, как не хотела жить в маленьком городе, поэтому переехала в Новосибирск. Жила на 10 тысяч рублей, но в один момент рискнула, вложила деньги и заработала в 19 лет свои первые 100 тысяч.
— Твоя задача — научить людей, вырастить лидеров. То, что это выглядит как финансовая пирамида — каждый друг под другом идет, то это везде так. Например, директор — администратор — подчиненный. Наш бизнес отличается от пирамиды. У нас несколько видов заработка, ты можешь зарабатывать на магазинах и клиентах, без подключения партнеров. Просто партнеров подключать проще и выгоднее, — убеждает меня Света. — Я не обещаю тебе золотых гор, надо будет стараться. Я тебе помогу, начнешь зарабатывать ты — начну зарабатывать я.
Рядом с нами сидит Артем, тоже один из наставников. На его кроссовках большими буквами написано Calvin Klein. Надпись сложно не заметить. На официальном сайте магазина такая модель стоит 15 тысяч рублей. Нахожу профиль Артема в Instagram — там он хвастается этой покупкой, последние фотографии сделаны с акцентом на новую обувь.
Как убеждают взять лицензию именно за 90 тысяч
Во время нашего разговора со Светой в офисе появляется Эльдар, один из лидеров компании. Ему на вид 25 лет, он старше других, у него загорелая кожа, из его Instagram можно узнать, что он недавно отдыхал в Египте. В руках Эльдара — дорогой телефон, а на майке — логотип John Richmond. Такая майка стоит около 6 тысяч рублей. Эльдар начинает меня убеждать, что компания никогда не рухнет.
— В этой компании я уверен больше, чем в себе, с ней точно всё будет в порядке. У тебя будет наставник, готовая система бизнеса, тебе просто надо проглотить разжеванное.
И тут разговор подходит к покупке лицензии — готовой системы бизнеса. По словам Эльдара, их несколько видов. Первый вид — тест-драйв, стоимость — 5500 рублей.
— Это ларек, ты вложил туда деньги, но вряд ли он будет приносить тебе миллион. Если заходить на минимальную, то с одного приглашенного партнера тебе заплатят 1500 рублей.
Второй и третий варианты — 22 тысячи и 55 тысяч рублей, их предлагают редко. Самая ходовая — за 90 тысяч рублей.
— Это лицензия, как если открыть большой магазин. Вложений больше, но и денег получишь больше. Я сразу заходил на нее, не хотел начинать с минимума. Брал кредит и закрыл его за пять месяцев. С одного подключенного партнера получишь примерно 12 тысяч. Если бы я был на минимальной лицензии, то за полтора года не заработал бы полтора миллиона, — рассказывает Эльдар.
И продолжает убеждать меня купить лицензию за 90 тысяч или выше:
— В этой жизни тебе нужна своя квартира, машина. Теперь вопрос: как ты будешь менять свою жизнь, если не сетевой бизнес? Как ты собираешься копить на свою квартиру? Денег надо зарабатывать много. Лицензия за 90 тысяч у меня окупилась уже в 15 раз. Моя задача — собрать огромную структуру и сделать так, чтобы эта идея завоевала мир.
Некоторые, по его словам, в процессе построения своей команды докупают еще лицензии за 180 и 270 тысяч: «Вон, Юлька за 42 дня сделала 297 тысяч. Она зашла на одну максимальную лицензию, а потом докупила себе еще две. На максимальных лицензиях ты получаешь больше денег за такие же действия», — говорит Эльдар. И добавляет, что активным партнерам, которые заходят на максимальные лицензии, компания дарит телефоны и поездки в другие страны.
Меня предупреждают, чтобы я ни с кем не советовалась насчет покупки лицензии. Мол, сетевик — профессия, в ней компетентны только такие же сетевики, советы посторонних отдалят меня от денег и бизнеса.
Мы заканчиваем разговаривать, и Эльдар уходит к другому партнеру. Света с Артемом остаются и начинают расспрашивать, как мне идея, снова убеждая в высоком заработке. Света предлагает проводить меня, а по дороге рассказывает о своих мечтах, планах, как будто мы давно знакомы. Делится тем, как она с девочками из своей команды отдыхала в Москве, а раньше такого «и представить не могла».
На следующий день я снова прихожу в бизнес-центр, чтобы поговорить с охранниками. На этот раз они оказываются чуть разговорчивее:
— Я советую вам найти нормальную работу. Это не работа. Они только говорят про заработок денег. Это финансовая пирамида. Чем больше людей приводишь, тем больше денег получают те, кто выше. Кто там самый главный, может, и зарабатывает, а ниже много не получат, но в один момент это всё равно рухнет. Мы — старшее поколение, нас не приглашают, зовут тех, кто помоложе. Еще раз советую вам найти нормальную работу, — говорит один из них.
Как безденежную молодежь убеждают влезать в кредиты
В основном у молодежи нет денег для покупки лицензии, поэтому им сразу предлагают взять кредит:
— Ты берешь кредит на бизнес, который будет приносить тебе деньги. Если идея тебе откликается, то кредит — не страшно. Он нужен только для того, чтобы зайти в бизнес и начать зарабатывать, но сначала надо вложить, — объясняют мне партнеры.
В этой компании есть три отработанные схемы, чтобы безденежный потенциальный партнер смог найти деньги для входа в бизнес. Это кредит в любом из банков, «айфон в рассрочку» и онлайн-кредит по хитрой схеме.
1. Обычный кредит
Его можно взять в любом банке. Если тебе больше 21 года, то количество банков увеличивается. Кредит, по словам Артема (один из партнеров, с которым мы общались в офисе компании), можно взять на 5 лет — работу и уровень заработка, обещает мне парень, «придумают за тебя».
— У нас есть список определенных работ, которые мы можем использовать. Например, есть банк, который сотрудничает со «Связным». Если берем кредит там, то указываем место работы: «Связной». Чаще пишем: менеджер среднего звена в какой-нибудь компании. На работу всем плевать, ее не проверяют. Заработок указываем 38–60 тысяч, — утверждает Артем.
Банк, по словам Артема, видит, что покупатель платежеспособный, и одобряет кредит. Если не одобряет, то пробуют другой — и так до тех пор, пока не получат кредит.
— Желательно делать это рано утром, потому что за первые сутки ты не вносишься в базу данных (скорее всего, имелось в виду бюро кредитных историй. — Прим. ред.), заявки на кредит испаряются в воздухе. Можно пробовать до последнего, — заученными фразами объясняет Артем, надеясь, что я возьму кредит и куплю у них лицензию минимум за 90 тысяч рублей.
Потенциальные партнеры, говорит он, всегда начинают с кредита — мол, одобряют часто, особенно девочкам. Некоторым, утверждает Артем, банк выдавал 300 тысяч рублей, и они сразу заходили в бизнес на самую дорогую лицензию.
2. Рассрочка
Здесь также отработанная схема. Будущему бизнесмену, которому все банки отказали в кредите, необходимо купить в определенном магазине бытовой техники любой продукт компании Apple.
— Мы просто приходим в магазин и говорим: «Хотим взять в рассрочку Iphone 12 Pro Max на 256 ГБ». У нас есть таблица, кому и какой телефон затем можно отдать, — рассказывает мне Артем.
Купленный телефон нельзя распаковывать. Вместе с ним и чеками, говорит Артем, нужно дойти до магазина электроники, который находится в БЦ «Золотой Колос», и сдать его туда.
— У нас есть человек, который работает с нами, — Игорь Кибанов. У него свой магазин Apple-техники, мы по договору отдаем телефон, он у нас его покупает и дает 88–89 тысяч. Вот тебе и деньги на вход в наш бизнес.
Будущие партнеры берут эти деньги, относят в банк и приобретают лицензию. На них тем временем висит рассрочка, которую нужно будет гасить каждый месяц.
3. Онлайн-кредит
Он тоже связан с Игорем Кибановым и магазином техники. В этом случае потенциальный партнер заходит на определенный сайт, где каждая ссылка — кредит на определенную сумму в «Тинькофф-банке» или в «Сбербанке». Заполняешь анкету, получаешь деньги, платишь за лицензию.
— Тот же самый выкуп техники, но техника из воздуха. Игорь сотрудничает с «Тинькофф-банком». Нажимаем на ссылку в 90 тысяч, заполняем данные, потом приходит одобрение или отказ. Если одобрено, то связываемся с Игорем, больше делать ничего не надо. Печатаем документы, подписываем, отправляем ему фотографию, а он нам — деньги. У него 2 года дается на возврат, выплата примерно 6 тысяч в месяц. Если в бизнесе прям делать деньги, то 6 тысяч — фигня, — говорит мне Артем.
Сотрудники магазина техники, который принадлежит Игорю Кибанову, объяснили схему подробнее:
— Сейчас все онлайн. У нас берут в кредит телефон и, не покупая его, сразу же у нас получают деньги. То есть человек покупает MacBook в кредит за 108 тысяч рублей, банк одобряет его, деньги перечисляет нам. Мы подписываем документы, что клиент купил у нас продукт и сразу его продал нам. Отдаем на руки 90 тысяч. Сейчас всё проще, неважно, как далеко от нас находится человек, онлайн однозначно удобнее. Больше не надо покупать телефон в рассрочку, приносить сюда, как раньше.
Сам Игорь Кибанов сначала отказался говорить с НГС, сославшись на то, что его сотрудники ошиблись. Позже он перезвонил в редакцию и сообщил, что не сотрудничает с сетевым маркетингом и в частности с командой Rave. Предприниматель подчеркнул, что его магазин — комиссионный, через него покупают технику дешевле и продают дороже. На что потом идут деньги от телефона — выбор самого человека.
Как дожимают тех, кто отказывается брать кредиты и покупать айфоны
Во время визита в офис Rave мне постоянно говорили, что они никого не держат и им неважно, присоединятся ли новые партнеры к их компании или нет. Но когда я решила отказаться от покупки лицензии и возможности построить бизнес, то меня настойчиво пытались переубедить:
— Это обычный страх взял верх над тобой, либо ты наслушалась советчиков, которые не компетентны в этой сфере. Запомни одно: выбор всегда должен быть сделан твоей головой. Обычно за страхом что-то новое, а новое — хорошее. Если ты хочешь чего-то добиться, то надо пробовать что-то новое. Мы тебе рассказали абсолютно всё.
Артем предложил встретиться еще раз. Объяснил это тем, что отказ от бизнеса — не новая история, но ему обидно за людей:
— За вас обидно больше всего, потому что вы отказываетесь от возможностей. Ты испугалась вложений, кредита? Испугалась платить три тысячи в месяц? Это тогда надо разобраться в своей голове, потому что мы предоставляем тебе возможность реального бизнеса. Сетевая индустрия — верх.
В качестве аргумента Артем напомнил, что деньги необходимо вложить только один раз, а после я получу возможность строить бизнес, путешествовать, общаться с людьми, развиваться.
— Топ-лидеры зарабатывают 300–400 тысяч в месяц. Я не думаю, что на обычной работе есть такая возможность. Ты теряешь возможность. Не забывай одно: людей много, они могут занять твое место.
Как молодежь теряет деньги
Историй о потерянных деньгах немало. Например, Алена взяла кредит почти на 300 тысяч рублей, но не смогла заработать на кешбэк-сервисе. О своем опыте девушка рассказала в группе «Правда про MLM / WWPC / Finiko / Artery», но лично разговаривать с НГС она отказалась.
Публикуем кратко ее историю:
«Наткнулась на инстаграм девочки, мне стало интересно, чем она занимается, по профилю было видно, что какой-то бизнес. Я подумала, что просто узнаю. Мне показали прекрасную жизнь лидера, презентацию о бизнесе и несколько скриншотов отзывов о презентации, где другие люди писали, что это очень круто. У меня сложилось впечатление, что это перспективно.
Дальше мне скинули ссылку на бигзум, [масштабное онлайн-мероприятие], на следующий день я его посмотрела, все сомнения в компании отпали. Сразу после бигзума мне позвонила девочка и сказала, что нужно связаться с наставником, это ни к чему не обязывает. Наставник задал мне несколько вопросов, после которых я уже ни в чём не сомневалась и взяла кредит на 277 тысяч рублей. Меня убедили, что если я куплю три аккаунта, то буду зарабатывать больше. Банк одобрил кредит.
Спустя несколько дней обучения я поняла, что не буду делиться с друзьями этой темой. Потому что нужно провести человека по той же воронке продаж и сопроводить до покупки. Я этого делать не захотела, связалась с наставником и объяснила, что не хочу дурить друзей, чтобы они также оказались с кредитом. На протяжении трех недель я боролась с собой и боялась звонить друзьям.
Я считаю, что это как гипноз какой-то. Помимо того что надо обрабатывать друзей, надо через платформу покупать товары с якобы кешбэком. Я выложила пост, что участвую в прохождении конкурса от компании и поеду на море бесплатно. После этого поста ко мне домой приехала мама и все объяснила. Она психолог, ей не составило труда объяснить механизмы втягивания и удержания людей. Мне рассказали историю, как одна женщина осталась без квартиры и с миллионными долгами из-за сетевого маркетинга. После этого включились мои мозги. Я не хочу обманывать близких и их всех потерять, такой ценой обрести богатство. Я хочу вернуть свои деньги, закрыть кредит».
Кому уходят эти деньги
В той же группе написано, что есть два способа оплаты лицензии: перевести деньги на карту наставника или тому, кто стоит еще выше в системе, либо оплатить через сайт WWPC. Партнеры делятся друг с другом, что через сайт покупка лицензии выйдет дороже из-за высокого процента, а через наставника этого процента якобы не будет.
Новые партнеры не получают никакие документы лично в руки. После оплаты лицензии им на почту приходит письмо от некоей компании Win Win People Capital.
Кто стоит за сетевым бизнесом. Изучаем верхушку
Товарный знак Switips, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрирован в 2019 году на некую Наталью Ярославцеву. ИП Ярославцева занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением. В прошлом Ярославцева также была правообладателем товарных знаков Winwinpeople, Wwpcapital.
В 2020 году у товарного знака Switips сменился правообладатель — теперь он принадлежит кипрской компании Fimolvia holdings ltd. Эта компания, в свою очередь, принадлежит другой кипрской компании — Delaword Enterprises Limited, которой владеют двое: Филипп Ребиллард (себя он называет Ребийяр) и Кристина Софоклеус.
Компания Fimolvia holdings ltd, согласно имеющимся в распоряжении НГС документам, за 2018 год заработала около 609 миллионов рублей, за 2017 — около 160 миллионов рублей. За 2018 год потрачено на путешествия и транспорт около 14 миллионов рублей. Данных за 2019–2021 годы нет.
Ребийяр — француз по происхождению, ему 50 лет. На его страничке в фейсбуке указано, что он знает русский язык, какое-то время жил в России, но сейчас живет на Кипре, в том же городе, где и зарегистрирован правообладатель товарного знака Switips.
Кристине Софоклеус 31 год. Ее отец Андреас Софоклеус — кипрский адвокат. Он был участником компании «Софоклеус и партнеры консалтинг», зарегистрированной на Украине. По данным сайта компании Andreas Sofocleous & Co Llc, Кристина Софоклеус — начальник корпоративно-коммерческого отдела. Украинское СМИ «Реальное время» публиковало совместную фотографию Кристины с отцом.
В разное время доли компании Fimolvia holdings ltd принадлежали Наталье Ярославцевой, Игорю Яковлеву, Антону Агафонову, Игорю Жмуркову, Алексею Кабанову, Максиму Кочкину, Игорю Устинову.
Трое — Ярославцева, француз Ребийяр и Агафонов — в начале двухтысячных были активными участниками сетевого маркетинга на лекарствах VISION. Организаторов и участников этой пирамиды «КоммерсантЪ» в свое время назвал продавцами легенды о богатстве. После их фамилии фигурировали в самых разных сетевых бизнесах. Так, Ярославцева еще в 2013 году пыталась создать что-то вроде пирамиды или сетевого маркетинга. На ее страничках в «Одноклассниках» можно найти старый пост про международную систему выгодных покупок.
В 2017 году Ярославцева зарегистрировала товарный знак Winwinpeople (сократим до WWP), а в 2018 году — товарный знак Wwpcapital (сократим до WWPC). Правообладателем последнего сейчас является уже знакомая нам по Switips кипрская компания Fimolvia holdings ltd. О взаимосвязи всех этих компаний говорит и следующий факт: сейчас на сайте Wwpcapital есть кнопка «стать партнером», если нажать на нее, то открывается сайт Switips с предложением зарегистрироваться на платформе.
Ребийяр и Агафонов также фигурируют в этих бизнесах. Например, Агафонов числится вице-президентом компании WWPC по маркетингу. Он активно ведет соцсети, в инстаграме рассказывает про Switips и кешбэке.
На сайте WWPC указано три компании-владельца. Две из них зарегистрированы на Кипре (Apin Forte Ltd и знакомая нам Fimolvia holdings ltd), одна в Америке (Rocknet Inc). Далее идет снова цепочка: Apin Forte Ltd принадлежит другой кипрской компании Zozonio Limited, 51% которой принадлежит уже почти родному нам Филиппу Ребийяру.
В финансовых отчетах компании Apin Forte Ltd указано, что в 2018 году она заработала примерно 8,6 миллиона рублей, за 2019 — около 312 млн рублей. В 2019 году организация потратила на путешествия для партнеров около 44 миллионов рублей. Данных за 2020–2021 годы нет.
В дальнейших цепочках также встречаются Андреас и Кристина Софоклеус. Они числятся директорами разных компаний, их адвокатская контора заверяет уставы и документы. Несколько раз в учредителях разных юрлиц появляется и Ребийяр.
Третья компания, Rocknet Inc, указанная на сайте WWPC, зарегистрирована в США. Имена конечных бенефициаров найти не удалось, но один из участников компании Константинос Пармаксис — юрист адвокатского бюро семьи Софоклеус.
Итак, подводим итог: за Switips, вероятно, стоят Наталья Ярославцева, Филипп Ребийяр, Андрей Агафонов и отец с дочерью Софоклеус, которые, возможно, сопровождают лишь юридическую сторону этого бизнеса.
Почему известные магазины, кофейни и другие бизнесы сотрудничают со Switips
У кешбэк-сервиса есть мобильное приложение — Myswitplanet. До обновления оно называлось Switips. По данным App Store, приложение разработано компанией WWPC PLC.
С помощью этого приложения можно перейти на сайты магазинов, чтобы при покупке онлайн получить кешбэк. При переходе по ссылке в адресной строке появляется слово Admitad — это сервис, на котором представлены предложения компаний. На платформе Admitad компании регистрируют свои предложения о купонах, кешбэке. Switips, вероятно, стал их партнером и теперь приводит людей по ссылке через Admitad в конкретный магазин.
Далее появляется такая арифметика. На платформе Switips кешбэк при покупке в магазине «М.Видео» составляет до 8,5%, а у Admitad — кешбэк до 17%. При грубом подсчете выходит, что Switips отдает клиенту 8,5%, а другие 8,5% кешбэка оставляет себе.
Сам Admitad позиционирует свою работу следующим образом: этот сайт объединяет рекламодателей (компании, которые размещают свою рекламу, дают купоны, кешбэк и увеличивают продажи) и веб-мастеров (людей или компании, которые могут посоветовать продукты рекламодателя своей аудитории и привести к нему клиентов). Таким образом, крупные компании могут и не знать, что сотрудничают с кешбэк-сервисом Switips. Например, известные платформы LetyShops и «МТС Cashback» тоже работают через Admitad.
По-другому проходит подключение к кешбэк-сервису офлайн-магазинов. Корреспондент НГС поговорила с сотрудниками Soda Bar, которые недавно подключились к этой программе. Они рассказали, что на связь с их компанией вышел представитель организации ООО «Кэшбэк ПРО». Они заключили договор на проведение рекламной акции, затем документы отправили в Москву на рассмотрение. То есть компании (магазины, кофейни и так далее) заключают договор о кешбэке не напрямую со Switips, а через агрегатора рекламы.
По данным «Контур.Фокуса», основной вид деятельности ООО «Кэшбэк ПРО» — рекламное агентство. Компания зарегистрирована в ноябре 2017 года, учредитель — Сергей Савич, в 2018 году компания перешла некоей Алле Корень, информацию о которой найти не удалось. А вот Сергей Савич оказался связан с компанией WWPC и ее основателями: Ребийяром, Агафоновым, Ярославцевой.
Савич — лидер WWPC, так написано в одной из рекламных публикаций. Он часто выставляет в своих соцсетях совместные фотографии, на которых отмечены основатели WWPC, сам себя называет в постах сетевиком, а под фотографиями оставляет хештеги wwptrip, wwp77club, switips и другие. В посте Instagram за 2019 год Сергей восхвалял Антона Агафонова и его бизнес: «Кто мог подумать, что через 7 лет мы будем вместе работать в одном проекте и что индустрия так сильно изменится».
Также в этом тексте Сергей Савич пишет, что работал в крупной американской компании. Как удалось выяснить, речь идет о компании XanGo, которая также построена по принципу сетевого маркетинга, как и Switips, но первоначальный продукт для продажи у компании был сок. На своей странице во «ВКонтакте» в 2013 году Савич выкладывал фотографии в альбом с названием «Наш бизнес и команда», на некоторых фотографиях виднеется логотип XanGo. По данным сайта timepad, Филипп Ребийяр с 2009 года был вице-президентом XanGo в России.
«Кэшбэк ПРО» совместно со Switips упоминается в новости от «Банк Финам». Банк выпустил карту вместе с ООО «Кэшбэк ПРО» для пользователей, которые купили партнерскую программу. Зарегистрировать карту в приложении обычный пользователь не может.
— ООО «Кэшбэк ПРО» (бренд SWITIPS) — компания, предоставляющая возможность получения СashBack, — говорится в новости банка.
Кто управляет этим бизнесом в Новосибирске
На сайте «Контур.Фокуса» нет никаких упоминаний о компаниях Rave и ReTeam, то есть юридически такие названия нигде не фигурируют.
Партнеры Rave упоминали в разговорах основателя по имени Игорь Ян. Мужчина с таким именем зарегистрировал свое ИП в сентябре 2020 года. По данным «Контур.Фокуса», он занимается торговлей и предоставляет услуги для бизнеса. Игорь Ян учился в НГУ вместе со своей женой Полиной Ян (раньше Пономаренко), которая тоже состоит в компании. В соцсетях можно найти фотографии Полины и Игоря из путешествий, где они запечатлены вместе с Антоном Агафоновым (вице-президент компании WWPC по маркетингу) и Филиппом Ребийяром (учредитель и президент компании Wwpcapital).
На своей странице «Авито» Игорь размещал объявление о продаже интернет-магазина копий часов. Также, судя по истории объявлений, он продал много мелкой электроники и унитаз со стройки за 500 рублей. В своем личном Instagram Игорь писал, что купил новую квартиру и сделал ремонт.
Мы связались с Игорем Яном, чтобы задать несколько вопросов о работе Rave, но молодой человек попросил перезвонить ему завтра в 14:00. На следующий день топ-лидер компании не отвечал на звонки и сообщения.
Информацию о другом основателе, Сергее Морозове, найти не удалось. По словам охранников, именно он арендует помещение на 23-м этаже в бизнес-центре «Кобра». Себя он еще называет как Сергей Фрост. Родился в деревне на Алтайском крае, а после с семьей переехал в Новосибирск, учился в СибГУТИ, в сетевом бизнесе участвует с 2016 года.
Игорь Кибанов, который владеет комиссионным магазином (туда по определенной схеме потенциальные партнеры приносят технику на продажу), зарегистрировал ИП в 2019 году. Вид деятельности — торговля. В своем Instagram он выкладывает фотографии из разных уголков мира: Бали, Франция, Абхазия.
Основатель компании ReTeam — Валерий Рассомахин. Свое ИП зарегистрировал в 2019 году. Его фотография опубликована в Instagram WWPC с текстом о выходе на доход нового уровня. Сейчас Валерий и его девушка, которая тоже состоит в команде, отдыхают на Мальдивах, они регулярно выкладывают в Instagram видео своего отдыха.
Основатели новосибирских компаний — топ-лидеры с крупной структурой подключенных партнеров, из которых они создали свои команды. Подобные команды есть в других городах России, с другими топ-лидерами и названиями. Например, команда Space в Екатеринбурге с топ-лидером Еленой Голанд, команда Rush в Барнауле с топ-лидером Павлом Ильяшенко, таких сообществ может быть несколько в одном городе.
Могут ли партнеры вернуть деньги и как? Комментарий юриста
В лицензионном соглашении, указанном на сайте WWPC, в пункте 8 «Ответственность и гарантии» написано, что компания никакой ответственности по партнерской системе не несет, то есть гарантий заработка WWPC не дает.
Пункт 8.2:
— Компания не несет никакой ответственности, в том числе за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Лицензиатом Программного комплекса, за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или неиспользования Программного комплекса, причиненные Лицензиату.
Пункт 8.4:
— Любой контент, доступ к которому Лицензиат получает с использованием Программного комплекса, Лицензиат может использовать на свой собственный риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанной информации.
«Это не лицензия, а ИТ-продукт», — объясняет юрист Татьяна Антипова, руководитель центра правовой помощи «Цитадель».
— У данной компании на территории России не зарегистрировано ни одного программного обеспечения. В данном случае это именуется лицензией для красивого слова, а на деле — цифровой код к платформе. Он не является интеллектуальной собственностью, но если докажут, что это что-то исключительное, тогда можно зарегистрировать как индивидуальное право. В данном случае цифровой код не лицензия.
Корреспондент НГС узнала у юриста Татьяны Антиповой, как вернуть деньги в двух случаях: покупка лицензии через сайт и оплата наставнику на карту. Если человек понимает, что купил лицензию и ее надо перепродавать, чтобы заработать, то он знал, на что идет, — он не может являться потерпевшим. А если не знал, то деньги вернуть можно.
Покупка через сайт
Если человека убедили купить лицензию, ссылаясь на то, что только ее приобретение будет приносить доход и больше никакие действия не нужны, то это нарушение прав потребителя и введение в заблуждение.
— Несмотря на то что это ИТ-продукт, его можно вернуть: «Я не пользуюсь продуктом, удалите мой личный кабинет, поскольку я был введен в заблуждение, думая, что приобретение продукта уже даст возможность заработка, получение пассивного дохода». Здесь работать проще, не надо доказывать, что это мошенники. Человек покупает лицензию у юридического лица, а его обманули. Закон о защите прав потребителей прописан лучше всего: предусматривается процент за нарушение сроков добровольного возврата в зависимости от ситуации от 1 до 3 процентов за каждый день нарушения срока и моральный вред, который определяется судом. Но если продукт приносит деньги большие или маленькие, то уже доказать нарушение крайне сложно, — объясняет Татьяна Антипова.
Перевод наставнику на карту
Эта ситуация сложнее, потому что деньги отправлены на карту физического лица и чаще всего без указания наименования платежа. В суде необходимо будет доказать, что это не дар.
— Можно попытаться косвенно подтвердить, что это наставник, а человек перевел ему деньги, чтобы купить лицензию. Но как такового мошенничества нет, потому что большинство людей знало, что лицензию надо перепродавать. А если не знали и удастся доказать факт мошенничества, то возмещение меньше, чем в первом случае, а наказание — условный срок. Глобально какого-то нарушения закона нет, под пытками не заставляли подписать документы, доказать, что отдали все свои сбережения, думая, что это принесет какой-то огромный доход, очень сложно. Всё-таки большая часть людей понимали, на что они идут.
Послесловие
Если набрать в поисковике фразу «Switips отзывы», то можно найти как позитивные, так и негативные истории. На сайте Отзовик.ру 35 человек оценили кешбэк-сервис на 1 звезду. 44 человека поставили максимальные 5 звезд.
Позитивные отзывы в основном от клиентов. Они рассказывают, как удобно пользоваться кешбэком и возвращать деньги с покупок: «Можно вернуть 100–200 рублей от покупок стоимостью 15–20 тысяч». Правда, некоторые жалуются на то, что кешбэк приходит не всегда: приходится обращаться в службу поддержки. Мы проверили работу этого кешбэк-сервиса в Новосибирске — и действительно, не всё прошло гладко. Журналист НГС купила в кофейне напиток за 170 рублей, отсканировала QR-код, сервис пообещал вернуть почти 13 рублей. В течение трех дней деньги на счет не поступили. Кешбэк начислили только после обращения в поддержку.
Почти все негативные отзывы — от партнеров. Например, пользователь под ником Egor678 пишет: «Влезете в долги и кредиты, которые придется отрабатывать и отдавать. Пирамида, замаскированная под заработок на кешбэке! Весь смысл состоит в продаже франшиз доверчивым лохам. Человек отдает свои деньги и понимает: чтобы их отбить, нужно заманивать таких же лохов (этому там серьезно и подробно обучают). Самое страшное, что разводят доверчивых людей так, что берут кредиты на франшизы, занимают у родственников, а это от 90 до 400 тысяч рублей в зависимости от пакета. Жесточайший развод с очень грамотным подходом и мастерами во главе, которые реально на этом зарабатывают огромные деньги».