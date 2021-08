В Новосибирске студенты массово влезают в кредиты ради странного бизнеса. Разбираемся в схеме

В 2017 году Ярославцева зарегистрировала товарный знак Winwinpeople (сократим до WWP), а в 2018 году — товарный знак Wwpcapital (сократим до WWPC). Правообладателем последнего сейчас является уже знакомая нам по Switips кипрская компания Fimolvia holdings ltd. О взаимосвязи всех этих компаний говорит и следующий факт: сейчас на сайте Wwpcapital есть кнопка «стать партнером», если нажать на нее, то открывается сайт Switips с предложением зарегистрироваться на платформе.



Ребийяр и Агафонов также фигурируют в этих бизнесах. Например, Агафонов числится вице-президентом компании WWPC по маркетингу. Он активно ведет соцсети, в инстаграме рассказывает про Switips и кешбэке.

На сайте WWPC указано три компании-владельца. Две из них зарегистрированы на Кипре (Apin Forte Ltd и знакомая нам Fimolvia holdings ltd), одна в Америке (Rocknet Inc). Далее идет снова цепочка: Apin Forte Ltd принадлежит другой кипрской компании Zozonio Limited, 51% которой принадлежит уже почти родному нам Филиппу Ребийяру.

В финансовых отчетах компании Apin Forte Ltd указано, что в 2018 году она заработала примерно 8,6 миллиона рублей, за 2019 — около 312 млн рублей. В 2019 году организация потратила на путешествия для партнеров около 44 миллионов рублей. Данных за 2020–2021 годы нет.

В дальнейших цепочках также встречаются Андреас и Кристина Софоклеус. Они числятся директорами разных компаний, их адвокатская контора заверяет уставы и документы. Несколько раз в учредителях разных юрлиц появляется и Ребийяр.

Третья компания, Rocknet Inc, указанная на сайте WWPC, зарегистрирована в США. Имена конечных бенефициаров найти не удалось, но один из участников компании Константинос Пармаксис — юрист адвокатского бюро семьи Софоклеус.

Итак, подводим итог: за Switips, вероятно, стоят Наталья Ярославцева, Филипп Ребийяр, Андрей Агафонов и отец с дочерью Софоклеус, которые, возможно, сопровождают лишь юридическую сторону этого бизнеса.

Почему известные магазины, кофейни и другие бизнесы сотрудничают со Switips

У кешбэк-сервиса есть мобильное приложение — Myswitplanet. До обновления оно называлось Switips. По данным App Store, приложение разработано компанией WWPC PLC.

С помощью этого приложения можно перейти на сайты магазинов, чтобы при покупке онлайн получить кешбэк. При переходе по ссылке в адресной строке появляется слово Admitad — это сервис, на котором представлены предложения компаний. На платформе Admitad компании регистрируют свои предложения о купонах, кешбэке. Switips, вероятно, стал их партнером и теперь приводит людей по ссылке через Admitad в конкретный магазин.

Далее появляется такая арифметика. На платформе Switips кешбэк при покупке в магазине «М.Видео» составляет до 8,5%, а у Admitad — кешбэк до 17%. При грубом подсчете выходит, что Switips отдает клиенту 8,5%, а другие 8,5% кешбэка оставляет себе.

Сам Admitad позиционирует свою работу следующим образом: этот сайт объединяет рекламодателей (компании, которые размещают свою рекламу, дают купоны, кешбэк и увеличивают продажи) и веб-мастеров (людей или компании, которые могут посоветовать продукты рекламодателя своей аудитории и привести к нему клиентов). Таким образом, крупные компании могут и не знать, что сотрудничают с кешбэк-сервисом Switips. Например, известные платформы LetyShops и «МТС Cashback» тоже работают через Admitad.



По-другому проходит подключение к кешбэк-сервису офлайн-магазинов. Корреспондент НГС поговорила с сотрудниками Soda Bar, которые недавно подключились к этой программе. Они рассказали, что на связь с их компанией вышел представитель организации ООО «Кэшбэк ПРО». Они заключили договор на проведение рекламной акции, затем документы отправили в Москву на рассмотрение. То есть компании (магазины, кофейни и так далее) заключают договор о кешбэке не напрямую со Switips, а через агрегатора рекламы.

По данным «Контур.Фокуса», основной вид деятельности ООО «Кэшбэк ПРО» — рекламное агентство. Компания зарегистрирована в ноябре 2017 года, учредитель — Сергей Савич, в 2018 году компания перешла некоей Алле Корень, информацию о которой найти не удалось. А вот Сергей Савич оказался связан с компанией WWPC и ее основателями: Ребийяром, Агафоновым, Ярославцевой.

Савич — лидер WWPC, так написано в одной из рекламных публикаций. Он часто выставляет в своих соцсетях совместные фотографии, на которых отмечены основатели WWPC, сам себя называет в постах сетевиком, а под фотографиями оставляет хештеги wwptrip, wwp77club, switips и другие. В посте Instagram за 2019 год Сергей восхвалял Антона Агафонова и его бизнес: «Кто мог подумать, что через 7 лет мы будем вместе работать в одном проекте и что индустрия так сильно изменится».

Также в этом тексте Сергей Савич пишет, что работал в крупной американской компании. Как удалось выяснить, речь идет о компании XanGo, которая также построена по принципу сетевого маркетинга, как и Switips, но первоначальный продукт для продажи у компании был сок. На своей странице во «ВКонтакте» в 2013 году Савич выкладывал фотографии в альбом с названием «Наш бизнес и команда», на некоторых фотографиях виднеется логотип XanGo. По данным сайта timepad, Филипп Ребийяр с 2009 года был вице-президентом XanGo в России.

«Кэшбэк ПРО» совместно со Switips упоминается в новости от «Банк Финам». Банк выпустил карту вместе с ООО «Кэшбэк ПРО» для пользователей, которые купили партнерскую программу. Зарегистрировать карту в приложении обычный пользователь не может.

— ООО «Кэшбэк ПРО» (бренд SWITIPS) — компания, предоставляющая возможность получения СashBack, — говорится в новости банка.



Кто управляет этим бизнесом в Новосибирске

На сайте «Контур.Фокуса» нет никаких упоминаний о компаниях Rave и ReTeam, то есть юридически такие названия нигде не фигурируют.



Партнеры Rave упоминали в разговорах основателя по имени Игорь Ян. Мужчина с таким именем зарегистрировал свое ИП в сентябре 2020 года. По данным «Контур.Фокуса», он занимается торговлей и предоставляет услуги для бизнеса. Игорь Ян учился в НГУ вместе со своей женой Полиной Ян (раньше Пономаренко), которая тоже состоит в компании. В соцсетях можно найти фотографии Полины и Игоря из путешествий, где они запечатлены вместе с Антоном Агафоновым (вице-президент компании WWPC по маркетингу) и Филиппом Ребийяром (учредитель и президент компании Wwpcapital).



На своей странице «Авито» Игорь размещал объявление о продаже интернет-магазина копий часов. Также, судя по истории объявлений, он продал много мелкой электроники и унитаз со стройки за 500 рублей. В своем личном Instagram Игорь писал, что купил новую квартиру и сделал ремонт.



Мы связались с Игорем Яном, чтобы задать несколько вопросов о работе Rave, но молодой человек попросил перезвонить ему завтра в 14:00. На следующий день топ-лидер компании не отвечал на звонки и сообщения.



Информацию о другом основателе, Сергее Морозове, найти не удалось. По словам охранников, именно он арендует помещение на 23-м этаже в бизнес-центре «Кобра». Себя он еще называет как Сергей Фрост. Родился в деревне на Алтайском крае, а после с семьей переехал в Новосибирск, учился в СибГУТИ, в сетевом бизнесе участвует с 2016 года.



Игорь Кибанов, который владеет комиссионным магазином (туда по определенной схеме потенциальные партнеры приносят технику на продажу), зарегистрировал ИП в 2019 году. Вид деятельности — торговля. В своем Instagram он выкладывает фотографии из разных уголков мира: Бали, Франция, Абхазия.



Основатель компании ReTeam — Валерий Рассомахин. Свое ИП зарегистрировал в 2019 году. Его фотография опубликована в Instagram WWPC с текстом о выходе на доход нового уровня. Сейчас Валерий и его девушка, которая тоже состоит в команде, отдыхают на Мальдивах, они регулярно выкладывают в Instagram видео своего отдыха.



Основатели новосибирских компаний — топ-лидеры с крупной структурой подключенных партнеров, из которых они создали свои команды. Подобные команды есть в других городах России, с другими топ-лидерами и названиями. Например, команда Space в Екатеринбурге с топ-лидером Еленой Голанд, команда Rush в Барнауле с топ-лидером Павлом Ильяшенко, таких сообществ может быть несколько в одном городе.