«Знали, на что давить». Новосибирского пенсионера заставили взять кредит в 2,5 миллиона — мошенники назвались сотрудниками ФСБ

65-летний Владимир из Новосибирска вел жизнь обычного пенсионера, когда в середине сентября ему позвонили и сообщили страшное: он может стать фигурантом уголовного дела. Позвонивший незнакомец представился сотрудником ФСБ, и хоть пенсионер был предупрежден о телефонных мошенниках, «следователю ФСБ» он доверился — уж очень много личной информации о Владимире и его семье он знал. Ну а дальше стандартная в таких случаях схема: поездки в банки, угрозы семье, кредиты и переводы на чужие счета. Ущерб для пенсионера составил 2,5 миллиона рублей. Сейчас он обратился в полицию, но даже после этого поток звонков от мошенников не прекратился. Как мнимые эфэсбэшники наживаются на пенсионерах и какими словами убеждают их взять кредиты, рассказывает Ксения Лысенко.
«Ну как не поверить?»
16 сентября, в субботу, Владимир получил странный звонок с незнакомого номера. Звонивший представился старшим следователем ФСБ и озвучил страшную вещь: пенсионера подозревают в уголовном преступлении, за которое тому грозит пожизненное заключение.
— Он сказал, что меня подозревают в пособничестве ВСУ. Что якобы моими данными воспользовались, кто-то берет от моего имени кредиты и отправляют деньги туда, в Украину. А потом он всё рассказал: какой у меня адрес, какая квартира, какой метраж, какая машина, год выпуска, где дача и какой у нее метраж. А еще сказал, что у меня есть карта в Сбербанке кредитная, назвал, каким она достоинством, и про дебетовую тоже сказал — вплоть до того, сколько у меня там денег лежит до копейки. Ну как не поверить? — недоумевает пенсионер.
Ошарашенный такими познаниями своего собеседника, Владимир выслушал то, что он предлагал. А вернее, «казначей СК РФ» — так представился ему следующий мужчина, который набрал Владимиру сразу после мнимого следователя. Как и полагается, «казначей» представился: назвал фамилию, имя и отчество, а также номер удостоверения. Пенсионер сделал вывод, что имеет дело с настоящими силовиками.
— И вот казначей меня спросил, есть ли у меня дома незадекларированные наличные, — продолжает мужчина.
— А потом, по истечении спецоперации, это всё мне вернется с процентами. Сумма у меня была, и вот я ее отдал, — рассказывает Владимир.
Так он потерял порядка 200 тысяч рублей — это были его личные накопления.
Поскольку первые звонки поступили в выходные и многие банки в этот день были закрыты, самая активная часть действий мошенников пришлась на понедельник, 18 сентября. Всё это время Владимир получал звонки от якобы сотрудников ФСБ, которые объясняли, что тому не стоит общаться с семьей ради ее же безопасности. Звонившие даже приказали пенсионеру купить телефон, по которому тот бы общался только с ними. Владимир отправился в салон и сделал это.
Тем временем родные Владимира пытались ему дозвониться и узнать, почему он не приехал на дачу, как обычно. Мужчина неохотно отвечал на звонки, говорил, что ему некогда, он решает важные дела. Владимир и его жена живут отдельно друг от друга, так что мужчина смог изолироваться от семьи, как настоятельно требовали его собеседники.
— Они знали, на что давить. Тут хочешь — не хочешь, а поверишь, — вздыхает он.
«Сейчас тебя закроем и займемся твоей семьей»
18 сентября, по словам Владимира, телефонные следователи начали его «капитально прессовать».
— Мне позвонили уже по видеосвязи в вацапе: какой-то мужчина такой лысоватый, лет 50, наверное. Он представился следователем, показал свое удостоверение. Сидел в форме, в голубой рубашке, сзади у него портрет Путина, герб России, флаги… В общем, вся кабинентная атрибутика, — вспоминает пенсионер.
Затем Владимира отправили по банкам брать кредиты. Собеседники даже проинструктировали его заранее и рассказали, что сказать, чтобы получить бóльшую сумму. Так, в качестве цели кредита они предложили ему называть покупку машины и даже сказали, какую модель указывать. Для снижения процентов мошенники порекомендовали Владимиру переводить в каждый банк свою пенсию — теперь он не знает, в каком из банков в итоге будет ее получать.
Он обошел пять банков: где-то ему сразу отказывали, а где-то предлагали другие варианты. Владимир все-таки получил два кредита в двух банках на 900 и 600 тысяч рублей, а в третьем ему оформили две кредитные карты по 300 тысяч, которые он тут же обналичил. Все полученные средства ему необходимо было разбить на суммы по 100 тысяч рублей и перевести по присланным ему в вацапе номерам карт. При этом телефон, который купил Владимир в субботу, должен был быть постоянно включен в режиме видеосвязи, чтобы собеседники могли слышать разговоры мужчины и любые другие звуки.
— Народ же подходит туда, в банкомат, и вот я положу одну или две пачки, отойду, жду. А они мне по видеосвязи вроде так: «Что стоишь? Давай работать?» А по моему обычному телефону они на меня давили, угрожали. Я потом уже психанул, говорю: «Вы что делаете? Я уже не могу!» А им все равно: «Не хочешь работать? Сейчас тебя закроем и займемся твоей семьей», — вспоминает Владимир. — Ни с кем, ничего даже-даже, чтобы я не общался.
В тот день мужчина перевел на карты около 2 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом процентов от кредитов составляет 2,5 миллиона рублей. Оставшиеся деньги, порядка 30 тысяч рублей, Владимир рассчитывал отправить на следующий день. Но этому помешали его родственники, которые поняли, что происходит что-то не то.
В понедельник одна из дочерей Владимира попыталась прийти к нему домой, но отец ее быстро выпроводил. Женщина связалась со своим знакомым из правоохранительных органов, который объяснил, что описанное ей поведение Владимира уж очень подозрительное — возможно, он стал жертвой мошенников.
На следующий день, 19 сентября, дочь и зять поймали его, когда он выходил из квартиры. В то, что с ним созванивались не эфэсбэшники, а обычные мошенники, он поверил не сразу и до последнего говорил, что спасает семью.
«И что? Что я ему скажу?»
— Да были у меня, конечно, сомнения! Каждый раз сомневался, но они давили, крутили-крутили: «Ты чего там? Сейчас я отряд пришлю, тебе ребра переломают и займутся твоей семьей». Что тут делать? Вот я и подчинялся. Хорошо, что дочь с зятем меня за шкирку вытащили и повели в полицию. Ну а там мужчина меня выслушал, ничего не записывал. Телефоны пробил: тот, который следователь, он вроде из Москвы, а у казначея номер зарегистрирован в Дагестане. Но это не факт, есть же переадресация, — объясняет Владимир.
Там же в полиции, с его слов, ему сообщили, что такие дела им поступают часто, но вот найти виновных удается редко. Владимира направили к следовательнице, там он вновь рассказал свою горькую историю под запись, когда ему вновь начали звонить мошенники.
— Говорю ей, что вот опять мне этот типа казначей звонит. А она: «И что? Что я ему скажу? Чей Крым?». И на этом все. Думал, что они пробьют геолокацию, что-то установят, но на этом все.
В этот день мошенники больше не пытались выйти на связь с мужчиной, но набрали на следующий. Владимир взял трубку и сказал, что обратился в полицию. В ответ те заявили (разговор велся и со «следователем», и с «казначеем» — Прим.ред.), что его заявление уничтожено, а его в ближайшее время доставят в Москву. В разговоре его оскорбляли и угрожали ему.
Владимир вновь пошел в полицию и написал еще одно заявление по факту угроз. Фотографии талонов-уведомлений есть в распоряжении редакции.
Мужчина понимает, что найти мошенников будет сложно, но хочет верить, что полиция сможет хоть что-то выяснить про звонивших. Родственники Владимира недоумевает, как пенсионеру с легкостью оформили кредиты на такие большие суммы, и тоже надеются на правоохранительные органы. Они уже обратились к адвокату.
Корреспондент НГС направил запрос по ситуации в ГУ МВД по региону, на момент публикации ответ еще не поступил.
Ежедневно аферисты «разводят» новосибирцев на сотни тысяч рублей. По данным регионального УМВД, за 2022 год с использованием IT-технологий совершено свыше 9 тысяч преступлений. Мы поговорили с психологами и узнали, какие типы людей наиболее уязвимы и имеют практически стопроцентную вероятность потерять все сбережения.