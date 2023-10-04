«Знали, на что давить». Новосибирского пенсионера заставили взять кредит в 2,5 миллиона — мошенники назвались сотрудниками ФСБ

«Ну как не поверить?»

16 сентября, в субботу, Владимир получил странный звонок с незнакомого номера. Звонивший представился старшим следователем ФСБ и озвучил страшную вещь: пенсионера подозревают в уголовном преступлении, за которое тому грозит пожизненное заключение.



— Он сказал, что меня подозревают в пособничестве ВСУ. Что якобы моими данными воспользовались, кто-то берет от моего имени кредиты и отправляют деньги туда, в Украину. А потом он всё рассказал: какой у меня адрес, какая квартира, какой метраж, какая машина, год выпуска, где дача и какой у нее метраж. А еще сказал, что у меня есть карта в Сбербанке кредитная, назвал, каким она достоинством, и про дебетовую тоже сказал — вплоть до того, сколько у меня там денег лежит до копейки. Ну как не поверить? — недоумевает пенсионер.

