«Иногда ты просто не можешь остановиться»: кто чаще попадается на уловки мошенников и как этого избежать — советы психологов

Ежедневно аферисты «разводят» новосибирцев на сотни тысяч рублей. По данным регионального УМВД, за 2022 год с использованием IT-технологий совершено свыше 9 тысяч преступлений. Но и число раскрытых и направленных в суд увеличилось на 30%. Неофициально пострадавших от рук злоумышленников больше: кто-то не обращается в правоохранительные органы из-за разочарования и уверенности, что аферисты сумеют скрыться, другим просто некогда — они срочно зарабатывают деньги для расплаты с долгами. Одной из таких жертв стала 28-летняя жительница Новосибирска Анастасия. Ей пришлось уволиться с работы и трудиться на новой по 10–12 часов, чтобы покрыть кредиты. Психологи призывают граждан с холодной головой подходить к разговорам с мошенниками по телефону. Какие типы людей наиболее уязвимы и имеют практически стопроцентную вероятность потерять все сбережения, специалисты объяснили корреспонденту НГС.
Жертвой может стать даже банкир
«Алло, это служба безопасности банка, с вашего счета была совершена подозрительная транзакция. Для предотвращения потери всех сбережений вы должны следовать моим инструкциям».
«Мама, я стал виновником ДТП, срочно переведи 300 тысяч, иначе меня закроют на 10 лет».
«Вы выиграли миллион рублей! Для получения приза вам необходимо заранее уплатить налог»...
Вероятно, вам поступали такие или подобные звонки. Вариантов реакции несколько: отключить вызов, накричать, поговорить и продемонстрировать свой сарказм или вступить в сомнительный диалог. Мошенники торопят выбранную жертву, запугивают или неожиданно жалеют.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирской области, граждане старше 40 лет наиболее часто теряют деньги после общения с аферистами. В силу доверчивости и под страхом остаться без накоплений они сообщают злоумышленникам личные данные.
Девушки и парни от 20 до 35 лет поддаются соблазну купить в интернет-магазинах одежду, обувь, технику и другие товары с огромной скидкой или по цене ниже рыночной. Поэтому в сети жертвами преступников чаще становится молодежь из-за желания сэкономить.
На удочку может попасть кто угодно: уборщик, писатель, доктор наук, сотрудник банка. Как считают психологи, это не зависит от уровня интеллекта, эрудированности или места работы.
— Иногда мы видим абсолютно нелепые новости о том, что банковский менеджер попал в ловушку классического «развода». Казалось бы, человек трудится в экономической сфере и в курсе мошеннических схем, но они все равно срабатывают. Просто злоумышленники попали в больную точку, человек сорвался, — объяснила психолог проекта «Пси-альянс.рф» Светлана Нечитайло корреспонденту НГС.
Как считает специалист, определенной категории граждан, подверженных влиянию аферистам, нет. Проблема кроется в том, в какое время злоумышленники связываются с жертвой, в ее психологическом состоянии в этот момент. Человек находился в раздрае, переживал, звонок — и хитрые уловки срабатывают.
— Например, совсем недавно гражданин переживал за состояние здоровья близкого. И тут раздается голос в трубке: «Это майор полиции Баранов. Ваш брат сбил человека, пострадавшему необходима сложная операция. Его родственники согласны не возбуждать уголовное дело при условии, если оплатят полностью лечение и перешлют еще 500 тысяч рублей». Естественно, человек паникует и совершает необдуманные поступки, — заявила Светлана Нечитайло.
Из-за тревоги у жертвы отключается рациональное мышление, трясутся руки. Вместо того чтобы связаться с родственником и спросить, все ли у него в порядке, человек спешно ищет средства. Он морально подавлен, уязвлен и совершает необдуманные поступки. По словам психолога, волнение берет верх над рассудительностью. Особо уязвимы тревожные люди, так как их эмоциональное состояние всегда натянуто, как тонкая нить.
Злоумышленники обзванивают десятки человек. У кого-то из намеченных жертв обязательно найдется повод для беспокойства или семейная проблема, легко вписывающаяся в скрипт аферистов.
Как объяснила Светлана, даже она чувствовала нарастающую тревогу в момент беседы с мошенниками.
— Они звонили в момент проблем на работе. Умом я понимаю: меня обманывают и пытаются завладеть деньгами. Но все равно начинаю беспокоиться и перепроверять их слова, — рассказала психолог.
Самое важное, считает Светлана, прервать разговор и самостоятельно связаться с близкими, полицией или банковской организацией.
У аферистов огромное количество схем. Они вычисляют наиболее рабочие и пускают их в дело. Именно поэтому они и служат триггером для многих. Психолог считает, что возраст тоже может играть роль: люди постарше, не обладающие хорошим доступом в интернет, менее осведомлены об этих сценариях, им легче попасть в ловушку.
Общение с мошенниками становится наслаждением, от которого трудно отказаться
Светлана Нечитайло выделяет две психологические уловки мошенников: метод запугивания и обещание безбедного существования. Первый из них происходит через угрозы, давление. Чаще всего в этом случае собеседники представляются сотрудниками ведомств — МВД, прокуратуры. Многих разговор с работниками правопорядка приводит в трепет и страх, люди подчиняются и следуют указаниям звонящих. В эти моменты они переживают за свои сбережения или близких, попавших в беду. На том конце требуют: прямо сейчас бери кредит и переводи деньги на указанный счет, иначе не миновать беды. Угрозы на находящихся в панике действуют безотказно.
Вторая уловка — абсолютно противоположная. С намеченной жертвой обращаются ласково, поддерживают и поздравляют с получением наследства, победой в конкурсе, выигрышем приза или крупной суммы. Для того чтобы стать обладателем небывалой роскоши, требуется выполнить определенный набор действий. Человек, всю жизнь мечтавший о неожиданном богатстве, рисовавший в голове иллюзорный мир, мгновенно забудет о мерах предосторожности и сделает все для получения средств или подарка.
Некоторые люди в процессе понимают, что попались на крючок злоумышленников, но продолжают вести диалог и выполнять их указания. Банальное «прекратить любые действия» здесь не работает. Жертва уже потеряла разум, ее ведут до конца, обрабатывают, подкармливают байками, делают ведомой — иногда это длится неделями. Как объяснила Светлана Нечитайло, мошенники даже демонстрируют заботу и ведут задушевные разговоры, сохраняя контакт и давая человеку то, в чем он нуждается в этот момент.
— Прекратить общение при долго длящихся отношениях с аферистами сложно, иногда ты попросту не можешь остановиться. Тебе настолько плохо в жизни, что ты готов искать моральную поддержку даже у мошенников. «Дружба» становится наслаждением, от которого трудно отказаться. Иногда человек все же находит силы «соскочить» раньше, чем попрощается со всеми сбережениями, но некоторые остаются с кучей кредитов и еще большими психологическими неурядицами. Чтобы не доводить до подобного исхода, необходимо проработать свою жизнь самостоятельно или обратиться к психологу, — уверена Светлана Нечитайло.
В таких историях — глубокие травмы, корень которых кроется в абсолютно разных вещах, считает специалист. Злоумышленники, «заботящиеся» о жертвах, — самые опасные. Они крепко берут в свои лапы и раскручивают до конца, понимая внутреннюю надломленность. А человек готов платить за любое внимание, даже если останется с крупным кредитом на руках.
Зависимые и рисковые — первые в очереди на обман
Психолог, генеральный директор АНО «Центр «Сфера» Виктор Новиков объясняет, что жертвами мошенников становятся два типа личности: склонные к зависимости или риску. В первом случае зависимость может быть не только от веществ или вредных привычек, но и психологическая зависимость. Как правило, такие люди подвластны чужому влиянию, не имеют внутренней опоры и стержня.
— Существует понятие «Зависимый тип личности». Большую роль в нем играют детские годы и воспитание. Эти люди чаще попадают в неприятные ситуации с мошенниками. Их отличительные черты — мягкость, сложность в обозначении собственной позиции, страх говорить «Нет», — описал основные особенности специалист.
Следующими на очереди к обману стоят ищущие острых ощущений. У них нет внутренней границы относительно собственной безопасности, при этом в полной мере присутствует стремление к азарту, драйву и адреналину.
Чаще всего на уловки все-таки поддаются граждане из первой группы, но Виктор Новиков считает, что категории могут быть взаимосвязаны: мягкость характера и боязнь отказывать легко идут рука об руку с желанием получить мощную порцию азарта.
Избежать краха и потери накоплений поможет долгая и упорная работа над собой. Психолог напоминает: счастье и финансовое благополучие не достаются просто так. Ради них нужно трудиться и двигаться вперед к успеху.
— Чтобы не попасть на «развод» аферистов, необходимо вырабатывать в себе внутреннюю устойчивость к различным внешним воздействиям среды. Заглядывать в собственный, а не чужой внутренний мир. Нельзя верить в быстрый заработок, разговоры о нем — сказки и мифы. На фоне социальных моментов люди ищут счастье вовне, не фильтруя полученную информацию. Но важно помнить, что в первую очередь все лучшее находится внутри нас, — заметил специалист.
23-летняя жительница Новосибирска Екатерина хотела закрыть кредитную карту, перепутала мошенников с представителями банка и потеряла 700 тысяч рублей. Девушка подключилась к Zoom и продемонстрировала злоумышленникам экран смартфона.