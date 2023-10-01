«Иногда ты просто не можешь остановиться»: кто чаще попадается на уловки мошенников и как этого избежать — советы психологов

Жертвой может стать даже банкир

«Алло, это служба безопасности банка, с вашего счета была совершена подозрительная транзакция. Для предотвращения потери всех сбережений вы должны следовать моим инструкциям».

«Мама, я стал виновником ДТП, срочно переведи 300 тысяч, иначе меня закроют на 10 лет».

«Вы выиграли миллион рублей! Для получения приза вам необходимо заранее уплатить налог»...



Вероятно, вам поступали такие или подобные звонки. Вариантов реакции несколько: отключить вызов, накричать, поговорить и продемонстрировать свой сарказм или вступить в сомнительный диалог. Мошенники торопят выбранную жертву, запугивают или неожиданно жалеют.

