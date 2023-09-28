«У меня ваших финансов нету, вы шо-то путаете». Как сибирячка хотела разбогатеть на крипте, а осталась должна 400 тысяч

Анастасия из Новосибирска решила испытать удачу в мире криптовалюты и с головой окунулась в новую сферу. Торговать виртуальными монетками она решила не самостоятельно — приняла помощь от брокерской компании. Вот только после регистрации на сайте «брокеров» вместо обещанного дохода сибирячка получила кредит и нервный срыв. Подробности выяснила корреспондент НГС.
Пообещали удвоить сбережения
28-летняя Анастасия из Новосибирска стала жертвой хитрого обмана в интернете и осталась должна банку более 400 тысяч рублей. С деньгами девушка попрощалась после попытки заработка на криптовалютной бирже.
— Как именно узнала о криптовалюте, я уже не помню. В один момент о ней все заговорили. Приятель скачал приложение и начал торговать на бирже, новости о виртуальных деньгах становились обыденностью. В мае я читала в интернете более подробную информацию о заработках с помощью криптовалюты и наткнулась на ссылку брокера UniStosic. На сайте указали, что сотрудничают с крупными российскими нефтяными компаниями, которые у всех на слуху. Это меня подкупило, — вспоминает девушка в беседе с корреспондентом НГС.
Через полчаса после регистрации ей позвонила якобы сотрудница портала — она обещала удвоение сбережений буквально за месяц. Для начала торгов требовалось внести около 100 долларов в качестве первоначального взноса — в этом Анастасии обещали помочь брокеры. По словам собеседницы, специалисты их центра также обещали консультировать сибирячку: когда и сколько нужно вложить в ту или иную криптовалюту на рынке. Если ничего не получится, то с выводом денег проблем возникнуть не должно было. Переводить средства следовало на предоставленные счета.
— Сначала я запаниковала, но другой оператор говорил очень уверенно и настраивал на хороший исход. Позже позвонил еще одни человек и объяснил, что будем торговать на бирже валют. Все разговоры проходили мягко, но твердо, я сама не заметила, как поддалась, — рассказала Анастасия.
Беседа о деталях всегда проходила в разных приложениях — WhatsApp, Skype, Discord, AnyDesk. Кураторам требовалось видеть экран компьютера или смартфона для управления действиями жертвы.
По словам девушки, в первый раз сумма действительно удвоилась. 20 долларов она вывела, остальное оставила — «кураторы» объяснили, что теперь следует повысить ставки. Когда Анастасия заработала еще 100 долларов, решила прекратить сотрудничество с брокерами. Тогда «кураторы» стали звонить с требованием продолжить следовать алгоритму. По словам сибирячки, в разговоре на неё морально давили, применяя и грубые фразы, и оскорбления — без мата, но в жесткой форме.
— Куратор угрожал, говорил, что я решила их «кинуть». Позже его тактика сменилась: парень решил настраивать на победу, рассказывать, что нельзя останавливаться на достигнутом, так поступают только глупцы, и именно поэтому мы все живем в нищете, а вокруг деградация. В итоге он дал указания — какую приобрести монету. Доход увеличился, но вывести его я не смогла, — рассказала Анастасия.
«Ничего с вашим домом не случится»
Тем временем аппетиты «кураторов» начинали расти, а давление усиливалось. Девушка оформила несколько кредитов в разных банках, средства ушли на биржу — общая сумма кредитных вложений составили больше 300 тысяч рублей. Ещё около 70 тысяч она вложила из собственных сбережений. Но «брокеры» требовали переводить все большие суммы, оформить новый кредит, называли Анастасию пугливой и опасающейся перемен. По их словам, все боящиеся больших денег так и умрут невеждами, а перед этим станут бомжами.
Девушка перестала отвечать на звонки и заходить в приложение. К этому моменту пораченная на торги сумма уже составляла около 4 545 долларов. Вывести их не получалось — в приложении Unistosic просто исчезла эта функция.
Ежедневно сибирячке звонили незнакомцы с разных номеров, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, на Кипре и в США. Они утверждали, что необходимо начать торги, иначе приложение заблокируют, а вместе с ним все банковские карты.
«Кураторы» предлагали объединить все счета, в том числе и те банковские карты, которые были привязаны к приложению. Они уверяли, что после этого девушка сможет получить деньги обратно.
— Войти в приложение я не могу, так как больше нет доступа. А так называемые кураторы настойчиво звонили и требовали сотрудничать с ними дальше, предлагая взять новые кредиты под бешеные проценты, под залог недвижимости или попросить близких стать поручителями. «Вы можете заложить жилье и продолжать торговать. Ничего с вашим домом не случится», — говорили они. Я отказалась, — говорит Анастасия.
После этого ей стали приходить письма: брокеры грозили обратиться в суд, к приставам и принудительно взыскать деньги (копия есть в распоряжении редакции). Ей ежедневно звонили, пугали, использовали различные психологические уловки и требовали пополнения баланса. У сибирячки сдали нервы и начались истерики, она говорит, что чувствовала себя на грани. Из этого состояния Анастасия выбиралась несколько месяцев.
Новые действующие лица
Летом в сети появилось множество негативных отзывов о деятельности брокерского портала UniStosic, сейчас он недоступен. Корреспондент НГС направила письмо на почту UniStosic с вопросами о деятельности компании: кто занимается ее регулированием, где получена лицензия на работу с финансами пользователей, попросила предоставить фотографии или копии документов и прокомментировать отрицательные отзывы. Ответа на момент публикации не последовало.
Аналитики портала «Рейтинг Брокеров» выяснили, что лицензии — а их на сайте UniStosic было указано восемь — не значатся в реестрах надзорных органов, то есть фактически фейковые. При этом лицензию на территории России компания не указывала в принципе и, по идее, в принципе не могла работать на территории страны легально. Сайт компании был зарегистрирован хостинговой компанией GoDaddy и сегодня не активен, а владельцы и разработчики UniStosic скрыты. В ряде отзывов пользователи предполагают, что они могут быть серийными мошенниками и иметь отношение к целому ряду похожих проектов.
К осени сибирячке начали поступать звонки уже якобы из центра регулирования отношения на финансовых рынках (запись беседы есть в распоряжении редакции). Собеседник уверял, что никто не удерживает деньги Анастасии, а ее счет активен.
— У меня ваших финансов нету, вы шо-то путаете, — с обилием просторечий говорил он девушке. — Я вам помогу закрыть счета, чтобы вы не наделали ошибок, так как спрашивать будут с меня.
Как и другие собеседники, вопросы о мошенничестве он проигнорировал и настойчиво пытался пригласить сибирячку для разговора в мессенджер. Анастасии он показался подозрительным.
Стоит отметить, что Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР) является некоммерческим партнерством. 17 ноября 2022 года он попал в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: Банк России установил у лже-регулятора признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
По данным «Контур.Фокус», другое название предприятия — Ассоциация Специалистов в Сфере Менеджмента «Карьерный Мост». Ее учредили в июне 2011 году, а 18 февраля 2019 года исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений. Директором то ли Центра, то ли Ассоциации указан Дмитрий Горохов. Потенциально с ним связаны 193 организации, в 39 из них он является участником, в остальных — руководителем. Действующее предприятие одно — краснодарский «Транском Инжиниринг».
Основный вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий и управление, уставный капитал составляет 532 тысячи рублей. Данные о выручке в базе отсутствуют, а на 26 сентября 2023 года организация уже год не предоставляла налоговую отчетность.
В декабре 2021 года «Транском Инжиниринг» ограничили операции по банковским счетам, а налоговая служба направляла в банки решение о полном или частичном прекращении расходных операций. Владельцы компании скрываются за британскими офшорами: Лертон Лимитед и Лордбэй Лимитед, которые владеют долями в 5,83% и 94,17% соответственно.
Идите в суд
По словам Анастасии, ей пришлось выйти на другую работу для погашения полумиллионного кредита. Она трудится по 10–12 часов в сутки практически без выходных. Девушка планировала написать заявление в полицию, но из-за графика даже не успевает добраться до отделения.
Новосибирский юрист Константин Зиновьев уверен, что при любых нарушениях всегда нужно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве и в суд с иском к гражданам, на счет которых поступали переводы.
— Просто так деньги никто не вернет. Здесь два пути: идти в суд либо в правоохранительные органы. Правоохранительные органы, возможно, этим займутся, потому что факт мошенничества есть. Шевелиться в подобных случаях жертве всегда надо, — объяснил юрист корреспонденту НГС. — Да, впереди трудный путь. Получателями чаще всего являются какие-нибудь Иваны Сергеевичи К. Следует обратиться в суд с исками к своему банку и организации, на счет которой перевели средства. После этого запросят информацию в обычном или судебном порядке — куда конкретно ушли деньги, адреса. После этого обращаться с иском уже к получателям.
Тем, кто считает, что это бесполезно, остается выплачивать кредиты и сетовать на финансовую безграмотность, считает эксперт. По словам Константина Зиновьева, в его практике подобные случаи встречались и имели положительный исход. Сначала с помощью юриста предъявили иски к банкам, уточнили получателя денег. Теперь банки в исках поменяли на конкретных физических лиц и пришли к ним с приставами.
Как объяснил Константин Зиновьев, предложение отправить деньги не юридическому, а физическому лицу должно настораживать. Получать сбережения обратно сложно. Судебное решение гораздо проще, но стоит не опускать руки и бороться до конца, хоть это тяжело и затратно. Конечно, мошенники будут всячески скрываться, отметил юрист. Но когда выясняют конкретного виновника, правоохранительные органы начинают работать быстрее.
В пресс-службе областного УМВД корреспонденту НГС объяснили, что статистическая отчетность предусматривает общий учет преступлений информационно-телекоммуникационных технологий. По отдельным категориям, связанным с криптовалютой, информацию предоставить невозможно. Чаще всего жертвами таких мошенников становятся граждане старше 40 лет. В силу доверчивости и страха потерять все накопления, они идут на поводу у злоумышленников.
В начале сентября другой сибирячке позвонили через приложение WhatsApp. Собеседник представился сотрудником компании МТС. Он настойчиво просил раскрыть новые паспортные данные клиентки. Звонивший оказался мошенником.