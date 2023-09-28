«У меня ваших финансов нету, вы шо-то путаете». Как сибирячка хотела разбогатеть на крипте, а осталась должна 400 тысяч

Пообещали удвоить сбережения

28-летняя Анастасия из Новосибирска стала жертвой хитрого обмана в интернете и осталась должна банку более 400 тысяч рублей. С деньгами девушка попрощалась после попытки заработка на криптовалютной бирже.



— Как именно узнала о криптовалюте, я уже не помню. В один момент о ней все заговорили. Приятель скачал приложение и начал торговать на бирже, новости о виртуальных деньгах становились обыденностью. В мае я читала в интернете более подробную информацию о заработках с помощью криптовалюты и наткнулась на ссылку брокера UniStosic. На сайте указали, что сотрудничают с крупными российскими нефтяными компаниями, которые у всех на слуху. Это меня подкупило, — вспоминает девушка в беседе с корреспондентом НГС.