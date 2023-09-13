«Назвал данные старого паспорта». Сибирячке позвонили из мнимого МТС через WhatsApp — что хотели узнать мошенники

Также в МТС посоветовали проводить с детьми и старшими родственниками беседу на тему мошенничества, чтобы они не были обмануты: не предпринимали никаких действий, а сначала связывались с вами или другими членами семьи. В компании посоветовали начать пользоваться сервисами, которые помогут узнать, кто звонит с незнакомого номера, и заблокируют подозрительные звонки.