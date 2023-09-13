«Назвал данные старого паспорта». Сибирячке позвонили из мнимого МТС через WhatsApp — что хотели узнать мошенники

В начале сентября сибирячке позвонили через приложение WhatsApp якобы из компании МТС.
Сотрудник назвал старые паспортные данные клиентки и хотел узнать новые, чтобы продлить действие сим-карты. НГС узнал у компании оператора кто звонил под видом работника.
— Назвал данные старого паспорта, я не сразу среагировала, хотя стала задавать вопросы, почему звонят по WhatsApp. Вероятно, он хотел узнать данные моего нового паспорта, — объяснила девушка.
Клиентка компании написала в поддержку, там ей объяснили, что звонили мошенники, потому что из официальной компании не звонят через приложение.
В пресс-службе МТС объяснили, что факт звонка через WhatsApp и попытка выяснить конфиденциальные данные говорят о действии мошенников. Сотрудники могут звонить только с официального номера 0890, мессенджеры для общения с абонентами они не используют.
— Мы рекомендуем как можно быстрее положить трубку, по возможности — вообще не вступать в диалог с мошенниками, чтобы не потерять бдительность и не быть обманутым. Сообщать по телефону якобы сотрудникам банков, сотовых операторов или правоохранительных органов такие данные, как серию и номер паспорта, данные банковской карты, CVC-коды или коды авторизации, приходящие в sms-сообщениях или push-уведомлениях, категорически нельзя, — предупредили в компании.
Также в МТС посоветовали проводить с детьми и старшими родственниками беседу на тему мошенничества, чтобы они не были обмануты: не предпринимали никаких действий, а сначала связывались с вами или другими членами семьи. В компании посоветовали начать пользоваться сервисами, которые помогут узнать, кто звонит с незнакомого номера, и заблокируют подозрительные звонки.
Недавно НГС рассказывал о том, что через WhatsApp похищают деньги сотрудники банков. Так новосибирец лишился всех своих накоплений и вдобавок стал обладателем кредита на 2 с лишним миллиона рублей.