Похитили через WhatsApp: как новосибирец потерял все свои сбережения и задолжал 2 миллиона рублей банку

Новосибирец поучаствовал в спецоперации по выявлению мошенников по просьбе «сотрудников банка». Это благородное начинание закончилось катастрофически: мужчина лишился всех своих накоплений и вдобавок стал обладателем кредита на 2 с лишним миллиона рублей, эти деньги ушли неизвестным людям. О новой уловке телефонных мошенников и о том, как избежать обмана, — в материале НГС.
Простота хуже воровства?
Тракторист из Новосибирска Алексей Армянов вышел на пенсию в конце 2022 года. 2023-й не задался с самого начала. 10 января мужчине поступил звонок на мессенджер WhatsApp, на экране смартфона высветился логотип банка ВТБ.
— У меня как раз вклад в этом банке. Звонящий представился сотрудником ВТБ, спросил, знаю ли я Владимира Ерохина. Якобы он каким-то образом оформил на меня кредит. Мне всё это показалось странным, о чём я и сказал звонящему. Меня тут же перевели на другого специалиста, который подтвердил попытку оформления на меня кредита, — рассказывает Армянов.
Последние сомнения мужчины развеялись, когда в ответ на его уточняющий вопрос «специалист банка» задал встречный вопрос: «Откуда я тогда знаю твои данные и телефон?»
— Короче, развели меня конкретно. Я дальнейшее развитие разговора плохо помню, как в тумане всё, — вспоминает мужчина.
На этом приключения Армянова не закончились, спустя минут 15 ему позвонили по WhatsApp, на этот раз на экране высветился логотип Сбера (у мужчины есть счет и в этом банке). Неуловимый Ерохин попытался и в нём оформить кредит на сибиряка. По крайней мере, так говорил «сотрудник службы безопасности банка».
— Звонящий сказал, что из ВТБ произошла утечка данных, в этом замешан кто-то из сотрудников. Меня попросил помочь его вычислить. Всё звучало очень убедительно. Я решил поучаствовать в операции по вычислению жулика среди сотрудников банка, — говорит Армянов.
Наивный пенсионер выполнил все полученные по телефону указания: он отправился в банк ВТБ и совершил перевод средств на тот счет, который ему назвали. Якобы это было частью операции по вычислению мошенников.
Новоявленный пенсионер назвал звонящим все необходимые для транзакций пароли. В итоге он потерял все сбережения на счетах в двух банках и стал обладателем кредита на 2,025 миллиона рублей в ВТБ, которые мужчина добровольно перевел неизвестному.
— У меня было около четырех сотен тысяч рублей в двух банках. Куда делись кредитные два миллиона, я не знаю. Когда я пришел в банк разбираться с ситуацией, там развели руками и отправили меня в полицию, — подытожил Армянов. — Так я остался ни с чем. Уголовное дело в полиции завели, но я сомневаюсь, что мне вернут деньги.
Пенсия сибиряка — 23 500 рублей, а ежемесячный платеж по кредиту — почти 30 000. Как он планирует жить дальше, Алексей Армянов объяснить затрудняется. Вероятно, станет работающим пенсионером и будет рассчитывать на помощь родных. Они, кстати, и написали в НГС с просьбой осветить эту ситуацию.
Что говорят ВТБ и Сбер
НГС обратился в оба банка с просьбой уточнить, звонят ли их сотрудники клиентам в мессенджерах. Также мы попросили рассказать о способах отличить мошенника от сотрудника кредитной организации.
— Сотрудники банка никогда не запрашивают персональные данные, реквизиты карты, одноразовые пароли и иную конфиденциальную информацию. При любом подозрении на мошенничество мы рекомендуем прекратить звонок и самостоятельно перезвонить в банк по номеру на обороте банковской карты или телефону горячей линии. В случае если клиент стал жертвой мошенников, мы предоставляем ему все необходимые разъяснения и рекомендуем обращаться в правоохранительные органы, — заявили в ВТБ, предоставив ссылку на справочные материалы по финансовой безопасности.
В ВТБ добавили, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам с мессенджеров. То же самое говорят и в Сбере.
— Любые коммуникации со стороны банка с клиентами осуществляются только с номера 900. Настоящим сотрудникам банка никогда не потребуются ваши данные, никому не сообщайте ПИН-коды, пароли и приходящие через СМС коды. В случае любых подозрений, что с вашим счетом что-то не так, пожалуйста, обращайтесь сразу в банк по номеру 900, — такую инструкцию сообщили НГС в Сбере.
Согласно статистике ВТБ, предоставленной НГС, за последний год доля мошеннических звонков в мессенджерах выросла в 5 раз и к началу февраля достигла
В январе клиентка «Альфа-Банка» из Новосибирска отсудила 225 тысяч за присвоенную мошенником страховку. Аферисты от ее лица расторгли страховку и получили 147 000 рублей. Девушка наказала банк за безалаберность рублем.