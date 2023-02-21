Похитили через WhatsApp: как новосибирец потерял все свои сбережения и задолжал 2 миллиона рублей банку

Простота хуже воровства?

Тракторист из Новосибирска Алексей Армянов вышел на пенсию в конце 2022 года. 2023-й не задался с самого начала. 10 января мужчине поступил звонок на мессенджер WhatsApp, на экране смартфона высветился логотип банка ВТБ.



— У меня как раз вклад в этом банке. Звонящий представился сотрудником ВТБ, спросил, знаю ли я Владимира Ерохина. Якобы он каким-то образом оформил на меня кредит. Мне всё это показалось странным, о чём я и сказал звонящему. Меня тут же перевели на другого специалиста, который подтвердил попытку оформления на меня кредита, — рассказывает Армянов.

