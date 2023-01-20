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Клиентка «Альфа-Банка» из Новосибирска отсудила 225 тысяч за присвоенную мошенником страховку

Аферисты от лица клиентки из Новосибирска расторгли страховку и получили 147 000 рублей

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Ущерб Анны от действий мошенников составил 147 тысяч рублей, также у нее возросла кредитная ставка по действующему кредиту

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Жительница Новосибирска получила кредит в «Альфа-Банке» и столкнулась с обманом. От ее имени мошенники подали заявление о возврате страховой премии в 147 тысяч рублей и присвоили деньги. В итоге через суд женщина взыскала с «АльфаСтрахования-Жизнь» 225 тысяч рублей.

15 июля 2021 года Анна Тасанбаева взяла в «Альфа-Банке» потребительский кредит в миллион с лишним рублей на ремонт квартиры, вместе с ним оформлялась и страховка. Женщина решила воспользоваться двухнедельным периодом охлаждения и расторгнуть договор о страховании. При рассмотрении ее заявки выяснилось, что страховку уже вернули полной тезке Тасанбаевой. В отделении «МТС-Банка» неизвестный открыл расчетный счет по поддельному паспорту и получил деньги.

Обращение Тасанбаевой в «Альфа-Банк» и «АльфаСтрахование-Жизнь» с требованием вернуть ей стоимость страховки, присвоенную неизвестными, результата не принесло, тогда женщина обратилась в суд. Еще 3 августа 2022 года Железнодорожный районный суд признал правоту клиентки, обязав «АльфаСтрахование Жизнь» выплатить ей стоимость страховки.

— Достоверно установлено, что страхователем возврат страховой премии не был получен. В связи с этим требование иска о взыскании данной страховой премии в размере 147 092 рублей является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению, — говорится в решении суда.

Страховая компания с решением не согласилась и подала апелляцию. Областной суд не просто оставил решение в силе и вдобавок к стоимости страховки обязал «АльфаСтрахование Жизнь» выплатить клиенту еще 78 000: штраф в 50% стоимост услуги за отказ в добровольном порядке удовлетворить законное требование потребителя, плюс три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом, «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатит Тасанбаевой 225 тысяч рублей.

При подготовке предыдущей публикации о присвоении страховки Тасанбаевой мошенниками «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Банк» не ответили на запрос НГС в установленный законом «О СМИ» семидневный срок.

Ранее НГС рассказал о том, как полмиллиона рублей мясника из Новосибирска зависли в «Альфа-Банке».

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