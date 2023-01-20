Клиентка «Альфа-Банка» из Новосибирска отсудила 225 тысяч за присвоенную мошенником страховку

15 июля 2021 года Анна Тасанбаева взяла в «Альфа-Банке» потребительский кредит в миллион с лишним рублей на ремонт квартиры, вместе с ним оформлялась и страховка. Женщина решила воспользоваться двухнедельным периодом охлаждения и расторгнуть договор о страховании. При рассмотрении ее заявки выяснилось, что страховку уже вернули полной тезке Тасанбаевой. В отделении «МТС-Банка» неизвестный открыл расчетный счет по поддельному паспорту и получил деньги.