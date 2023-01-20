Клиентка «Альфа-Банка» из Новосибирска отсудила 225 тысяч за присвоенную мошенником страховку

Жительница Новосибирска получила кредит в «Альфа-Банке» и столкнулась с обманом. От ее имени мошенники подали заявление о возврате страховой премии в 147 тысяч рублей и присвоили деньги. В итоге через суд женщина взыскала с «АльфаСтрахования-Жизнь» 225 тысяч рублей.
15 июля 2021 года Анна Тасанбаева взяла в «Альфа-Банке» потребительский кредит в миллион с лишним рублей на ремонт квартиры, вместе с ним оформлялась и страховка. Женщина решила воспользоваться двухнедельным периодом охлаждения и расторгнуть договор о страховании. При рассмотрении ее заявки выяснилось, что страховку уже вернули полной тезке Тасанбаевой. В отделении «МТС-Банка» неизвестный открыл расчетный счет по поддельному паспорту и получил деньги.
Обращение Тасанбаевой в «Альфа-Банк» и «АльфаСтрахование-Жизнь» с требованием вернуть ей стоимость страховки, присвоенную неизвестными, результата не принесло, тогда женщина обратилась в суд. Еще 3 августа 2022 года Железнодорожный районный суд признал правоту клиентки, обязав «АльфаСтрахование Жизнь» выплатить ей стоимость страховки.
— Достоверно установлено, что страхователем возврат страховой премии не был получен. В связи с этим требование иска о взыскании данной страховой премии в размере
Страховая компания с решением не согласилась и подала апелляцию. Областной суд не просто оставил решение в силе и вдобавок к стоимости страховки обязал «АльфаСтрахование Жизнь» выплатить клиенту еще
При подготовке предыдущей публикации о присвоении страховки Тасанбаевой мошенниками «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Банк» не ответили на запрос НГС в установленный законом «О СМИ» семидневный срок.
Ранее НГС рассказал о том, как полмиллиона рублей мясника из Новосибирска зависли в «Альфа-Банке».